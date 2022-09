Meltem Demirors von CoinShares hat genug von Streitereien und erwartet eine evolutionäre Krypto-Entwicklung

Image Credit: CoinShares

Meltem Demirors, Chief Strategy Officer des börsennotierten Digital Asset Managers CoinShares, hat die Kryptowährungsbranche aufgefordert, ihr Haus in Ordnung zu bringen und Regulierungen anzunehmen.

Im Podcast von Chain Reaction meinte sie, dass die Kämpfe zwischen den Krypto-Marktteilnehmern, insbesondere zwischen Leuten, die sich selbst als "Bitcoin-Maximalisten" bezeichnen, und anderen, die überzeugte Befürworter anderer Blockchains sind, ein Ende haben müssen.

Diese Polarisierung tut der Branche keinen Gefallen, stellt sie fest. Denn die "ideologische Inbrunst hinter Krypto" hat sich weiterentwickelt und wird sich weiter entwickeln, wenn die Anlageklasse an Popularität gewinnt. Während sich viele Marktteilnehmer anfangs aufgrund von Skepsis gegenüber der Regierung und dem Wunsch, die Kontrolle über ihr Geld zurückzuerlangen, Bitcoin zuwandten, gibt es bei Kryptowährungen derzeit sehr viel differenziertere Anwendungsfälle.

"Es geht um Politik, Institutionen, Bildung und eine Menge anderer komplexer kultureller und gesellschaftlicher Faktoren. Ich denke, wir haben den Wendepunkt noch nicht erreicht. Und ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis er eintritt", sagte Demirors.

Vor diesem Hintergrund mahnte die ehemalige Nummer zwei der Digital Currency Group (DCG), dass sich Bitcoin und Kryptowährungen so weit entwickeln müssen, dass die Branche mit Institutionen und Regulierungsbehörden zusammenarbeiten kann.

"Wir haben erkannt, dass wir mit Institutionen zusammenarbeiten müssen, damit Bitcoin und Kryptowährungen sich durchsetzen können. Ich denke auch, dass zunehmend erkannt wird, dass das regulatorische Umfeld bestimmte Verhaltensweisen erfordert", fügte sie hinzu.

Demirors ist nicht das einzige Krypto-Markt-Urgestein, das diesen Standpunkt vertritt. Die Gründer von Binance und FTX, Changpeng Zhao (CZ) und Sam Bankman-Fried (SBF), haben jeweils erklärt, dass eine Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden notwendig ist, wenn Krypto- und Blockchain-Technologien im Mainstream ankommen sollen.

Krypto weckt das Interesse der Regulierungsbehörden

Während die Kryptoindustrie offener für Regulierungen geworden ist, haben auch die Regulierungsbehörden mehr Interesse an der Anlageklasse gezeigt. Weltweit haben Finanzaufsichtsbehörden und Marktregulierer an Vorschriften gearbeitet, um die Auswüchse des Kryptomarktes und der Kryptoindustrie einzudämmen.

In Europa hat die EU eine endgültige Einigung über ihre MiCA-Gesetze (Markets in Crypto Assets) erzielt, die die Branche in 27 Ländern regulieren werden, wie Bloomberg berichtet. Diese Regeln, die im Jahr 2024 in Kraft treten sollen, werden regulatorische Klarheit für Token-Emittenten, VASPs und Stablecoins schaffen.

Während in den USA umfassende Krypto-Vorschriften ihren Weg durch den Kongress finden, hat die SEC die Marktteilnehmer aufgefordert, die bestehenden Sicherheitsgesetze zu berücksichtigen. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler bekräftigte kürzlich, dass Kryptounternehmen sich bei der SEC registrieren lassen müssen.