Mastercard's NFT Produktverantworlicher tritt zurück und hinterlässt ein überraschendes Abschiedsgeschenk

Satvik Sethi. Source: sxtvik / Twitter

Satvik Sethi, der ehemalige Produktverantwortliche für nicht-fungible Token (NFT) des Zahlungsriesen Mastercard, gab am Donnerstag seinen Rücktritt von dieser Funktion bekannt - aber überraschender- und passenderweise bezeichnete er seinen Rücktritt als NFT.

"Ich habe bei Mastercard gekündigt", sagte Sethi, um seinen Twitter-Thread zu diesem Thema am 2. Februar zu eröffnen. Er wies darauf hin, dass er im vergangenen Jahr als NFT Product Lead bei dem Unternehmen tätig war, wo er "Web3 für die Mastercard-Führung und regionale Teams sowie alle unsere Fortune-500-Kunden und Partner propagierte".

Sethi beschloss, sein Rücktrittsschreiben als offenes NFT auf Ethereum über das digitale Sammelprotokoll Manifold zu prägen. Dieses Projekt trägt den Namen "New Beginnings". Der Preis beträgt ETH 0,023, und 100 % des Erlöses "gehen an das Überleben", sagte er. Bei Redaktionsschluss waren insgesamt 64 NFTs geprägt.

Der Brief spricht von Sethis Leidenschaft für Web3 und dessen Potenzial, von wertvollen Erfahrungen, die er bei Mastercard gesammelt hat, aber auch von denen, die ihn in finanzielle Schwierigkeiten gebracht haben.

Source: https://app.manifold.xyz/c/freshstart

Arbeiten bei Mastercard, leben in Airbnb

Sethi beschrieb in seinem Brief und in seinem Twitter-Thread die Schwierigkeiten, mit denen er seiner Meinung nach zu kämpfen hatte, obwohl er für ein so gigantisches Unternehmen arbeitet.

Nachdem er von New York nach London umgezogen war, wurde sein Gehalt aufgrund bestimmter Visaprobleme "um 40 % gekürzt, während mein Arbeitspensum um 200 % zunahm" - was ihn zwang, Nebenjobs anzunehmen, um über die Runden zu kommen.

Sethi behauptete dies,

"Bei Mastercard war ich Opfer von Mobbing und emotionalem Stress, verursacht durch eine Reihe von schlecht verwalteten Prozessen, Fehlkommunikation und interner Ineffizienz. Es gab Monate, in denen ich mein Gehalt nicht erhielt, bis ich quer durch die Hierarchie darum bettelte, neben vielen anderen Problemen."

In seinem Brief machte Sethi unter anderem geltend, dass er als einkommensschwacher Einwanderer in London aufgrund der Gehaltskürzung keinen Anspruch auf eine Wohnung habe:

"Seit über einem Jahr muss ich von Airbnb zu Airbnb ziehen."

Weitere Probleme traten auf, als Sethi versuchte, zu kündigen, und als er dies schließlich tat.

Was seine Zukunft angeht, so sagte Sethi, dass er für eine Weile in Indien bleiben wird, bis er eine geeignete Arbeit findet. Er kann nicht länger im Vereinigten Königreich bleiben, da er sein Arbeitsvisum verloren hat, nachdem er seinen Job gekündigt hatte.

Während er sich wahrscheinlich mit weiteren Problemen auseinandersetzen wird, die diese Situation mit sich gebracht hat, sagte er, dass er sich auf seine Kunst und auf seine eigene Web3-Social-Networking- und Community-Building-Website joincircle konzentrieren werde. Die Seite hat nach seinen Worten über 90.000 Anmeldungen und mehr als 35 Partnergemeinschaften.

In der Zwischenzeit hat sich Mastercard langsam in die Welt des Web3 und der NFTs begeben, insbesondere im letzten Jahr. Wie im vergangenen Juni berichtet, kündigte das Unternehmen an, den NFT-Handel für eine Reihe von Krypto-Ökosystem-Plattformen zu ermöglichen, darunter der Marktplatz Immutable X, Candy Digital, der Metaverse-Gaming-Titel The Sandbox, Mintable, Spring, das Nifty Gateway und der Web3-Infrastrukturanbieter MoonPay.