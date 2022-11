MasterCard, Citigroup und andere Banken starten Digital-Dollar-Pilotprojekt mit der New Yorker Federal Reserve

Source: AdobeStock / vectorfusionart

Die globalen Finanzdienstleistungsriesen MasterCard, Citigroup und andere schließen sich mit der Federal Reserve Bank of New York zusammen, um ein 12-wöchiges Pilotprojekt für ein digitales Dollarsystem zu starten.

Das Pilotprojekt, das als "reguliertes Haftungsnetzwerk" bezeichnet wird, soll in einer Testumgebung mit simulierten Daten durchgeführt werden, wie Reuters am Montag berichtete. Neben MasterCard und Citigroup sind auch die großen globalen Banken HSBC und Wells Fargo an dem Pilotprojekt beteiligt.

Ziel des Pilotprojekts ist es, zu testen, ob Banken Zahlungen durch die Verwendung einer tokenisierten Version des Dollars in einer gemeinsamen Datenbank beschleunigen können. Damit unterscheidet sich das Projekt von herkömmlichen Kryptowährungen, die nicht auf einer Datenbank, sondern auf verteilten Ledgern basieren.

Ein digitaler Dollar ist eine Form der digitalen Zentralbankwährung, kurz CBDC.

Innerhalb der US-Regierung und der Federal Reserve gehen die Meinungen darüber auseinander, ob eine CBDC eine gute Idee ist, wobei ein US-Senator so weit ging, ein Verbot von CBDCs vorzuschlagen.

Auch in der traditionellen Bankenbranche sind viele gegen einen digitalen Dollar. Nach Ansicht der American Bankers Association sind die angeblichen Vorteile eines CBDC "ungewiss und werden wahrscheinlich nicht realisiert", und es besteht die Gefahr, dass das Geschäftsmodell der Banken untergraben wird.

Ein US CBDC sei "nicht notwendig, um den Dollar zu digitalisieren", da der Dollar bereits heute weitgehend digital sei, fügten die Banker damals in einem Schreiben an die Federal Reserve hinzu.

Andere hingegen sind positiver gestimmt. Zu ihnen gehört Michelle Neal, Leiterin der Marktgruppe der New Yorker Fed, die Anfang des Monats sagte, dass ihr Team in der Verwendung eines CBDC zur Beschleunigung der Abwicklungszeit ein großes Potenzial sieht.

CBDCs wurden in Präsident Joe Bidens Executive Order zu Kryptowährungen vom März dieses Jahres erwähnt. Darin sagte der Präsident, dass die USA formell die Entwicklung eines eigenen CBDC in Betracht ziehen sollten.