Kryptowährungen steigen, da die Fed eine Disinflation anerkennt - aber können Kryptowährungen eine US-Rezession verkraften?

Die Preise für Kryptowährungen stiegen am Mittwoch nach den unerwartet zurückhaltenden Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der wie üblich auf der Pressekonferenz nach der Bekanntgabe der Fed-Politik sprach. Risikoanlagen, einschließlich Aktien, stiegen, als Powell anerkannte, dass die Zentralbank Fortschritte in ihrem Kampf gegen die Inflation gemacht hat und sagte, dass der "Disinflationsprozess begonnen hat".

Powells Kommentar kam kurz nachdem die Fed eine weithin erwartete Anhebung des Federal Funds-Zielbereichs um 25 Basispunkte auf 4,50 bis 4,75 % angekündigt hatte. Bitcoin wurde zuletzt in der Nähe von $23.700 gehandelt und liegt nun etwa 2,7 % höher als am Vortag und fast 4,0 % höher als die vorherigen Tiefststände nach der Fed im Bereich von $22.700.

Ethereum stieg zuletzt um noch beeindruckendere 3,5 % im Bereich von 1.640 $. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung droht nun eine kurzfristige Wimpelstruktur nach oben zu durchbrechen, was die Tür für einen schnellen Anstieg in Richtung des Widerstands im Bereich von 1.800 $ öffnen würde. In der Zwischenzeit sind die wichtigsten Altcoins wie like Cardano, Solana, Polygon und Polkadot sind alle um 4-8 % gegenüber dem Stand vor der Ankündigung der Fed-Politik gestiegen.

Powell verpasst die Chance, die Märkte auf Talfahrt zu schicken

Powell hatte die Gelegenheit, gegen die jüngste Lockerung der Finanzbedingungen vorzugehen (d. h. den Anstieg der Aktien und Kryptowährungen im Januar und den Rückgang des US-Dollars und der Renditen). Er sagte jedoch, dass der Fokus der Fed auf längerfristigen Wirtschaftstrends und nicht auf kurzfristigen Marktbewegungen liege.

Viele Strategen hatten im Vorfeld der heutigen Fed-Sitzung davor gewarnt, dass Powell die harschen Kommentare verschärfen könnte, um die Stimmung am Markt zu dämpfen. Sie gingen davon aus, dass die Fed keine verfrühte Lockerung der finanziellen Bedingungen wünscht, die ihre Aufgabe, die Inflation wieder auf das 2,0 %-Ziel zu bringen, erschweren würde.

Wie sich herausstellte, gab es keine harschen Worte, die den Markt aus dem Konzept bringen sollten, daher der Aufschwung bei Vermögenswerten wie Kryptowährungen. In ihrer Erklärung sagte die Fed jedoch, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien und dass "ein paar" weitere Erhöhungen wahrscheinlich seien. Dies könnte im Widerspruch zu der Annahme des Marktes stehen, dass es nur noch eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte (im März) geben wird, bevor der Zinserhöhungszyklus zu Ende ist.

Wie dem auch sei, Kryptowährungen haben jetzt anscheinend grünes Licht für eine kurzfristige Rallye. Short-Positionen sind daher weiterhin gefährdet, nachdem sie in den letzten Stunden im Zuge der Rallye nach der Fed am Mittwoch im gesamten Kryptobereich ausgelöscht wurden. Die Daten von Coinglass.com zeigen, dass die Auflösung von Short-Positionen nach der Fed-Sitzung in die Höhe geschnellt ist, was darauf hindeutet, dass ein Short-Squeeze den Markt weiterhin unterstützen könnte.

Aber kann sich Krypto erholen, wenn die USA auf eine Rezession zusteuern?

Die Krypto-Investoren sind am Mittwoch bester Laune. Aber die Post-Fed-Rallye könnte schnell ins Stocken geraten. Große Tech-Giganten wie Meta Platforms, Amazon, Apple und Alphabet werden in den nächsten zwei Tagen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Und die bisher veröffentlichten Q4-Ergebnisse der S&P 500-Unternehmen deuten im Allgemeinen auf dasselbe hin - eine Gewinnrezession.

Das liegt daran, dass die US-Wirtschaft rasch stagniert, was größtenteils auf die verzögerten Auswirkungen des aggressiven Zinserhöhungszyklus der Fed im Jahr 2022 zurückzuführen ist. Die Makroanalysten sind sich einig, dass die US-Wirtschaft in den nächsten Quartalen in eine Rezession fallen wird. Der bekannte Makroanalyst Alfonso Peccatiello hat kürzlich in einem ausführlichen Twitter-Thread dargelegt, warum er in vier bis fünf Monaten eine Rezession erwartet.

Im Wesentlichen deuten die führenden Wirtschaftsindikatoren wie der Global Credit Impulse, der Leading Index des Conference Board, der Wohnungsmarkt und der Philly Fed New Orders Index alle in diese Richtung. Eine Rezession in den USA bedeutet, dass sich die Gewinnrezession bei den amerikanischen Unternehmen wahrscheinlich noch verschärfen wird.

Dadurch besteht die Gefahr, dass Aktien nicht von dem Optimismus über eine weniger aggressive Fed profitieren können. Und Kryptowährungen waren in den letzten Jahren in der Regel eng mit Aktien korreliert. Für die Anleger stellt sich daher die Frage, ob Kryptowährungen eine Rezession in den USA überstehen können, selbst wenn die wirtschaftliche Schwäche die Fed zu einem härteren Kurswechsel zwingt.

Wenn man die Erfahrungen der letzten Jahre betrachtet, könnte die Antwort "ja" lauten. Die pandemischen Abriegelungen von 2020 haben die US-Wirtschaft in eine kurze, aber tiefe Rezession geführt. Nach einem anfänglichen Ausverkauf inmitten der Panik, die durch die Ausbreitung von Covid-19 ausgelöst wurde, erholte sich die Kryptowährung stärker als je zuvor, als die Fed die Zinssätze auf Null senkte und die US-Regierung beispiellose fiskalische Anreize setzte.

Jeder Zyklus ist anders. Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen so schnell wie im Jahr 2020 auf Null senkt. Und die US-Regierung ist nicht in der Lage, so viele Konjunkturprogramme zu starten wie in den Jahren 2020 und 2021. Aber eine Lockerung der finanziellen Bedingungen im Jahr 2023 könnte die Kryptowährung durchaus stützen, selbst wenn eine Rezession in den USA bedeutet, dass wir keinen so aggressiven Bullenmarkt wie Ende 2020/2021 erleben werden.