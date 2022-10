Kryptobörse Kraken kündigt Konten russischer Nutzer

Source: Adobe/sdx15

Um den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland nachzukommen, hat die große Kryptobörse Kraken angekündigt, die Dienste für russische Konten einzuschränken und schließlich abzuschalten. Die jüngste Entwicklung folgt auf die Verabschiedung neuer, von Brüssel geführter Sanktionen als Reaktion auf Moskaus anhaltende Aggression gegen die Ukraine.

"Aufgrund der neuen europäischen Gesetzgebung müssen wir Maßnahmen ergreifen, um Ihr Kraken-Konto einzuschränken. Wir werden unser Support-Center aktualisieren, wenn es Änderungen gibt. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so das Unternehmen in einem Brief an seine Nutzer, der der Finanznachrichtenseite Financefeeds.com vorliegt.

"Seit der Ankündigung der EU haben wir daran gearbeitet, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um das jüngste Paket von Sanktionen gegen Russland zu erfüllen", heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig bestätigte Kraken, dass es seinen russischen Kunden ermöglichen wird, Geld von ihren Konten abzuheben. Das Unternehmen gab jedoch nicht bekannt, bis wann solche Abhebungen möglich sein werden.

Die Europäische Kommission hat im Rahmen ihres achten Sanktionspakets gegen die russische Wirtschaft von den Kryptobörsen verlangt, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten für russische Kunden einzustellen.

Vor der Einführung dieser Beschränkungen durften in Europa ansässige Kryptobörsen Zahlungen von bis zu 10.000 Euro ($) für russische Einwohner und Unternehmen abwickeln.

Kurz nachdem Russland am 24. Februar seine Invasion gestartet hatte, sagte die Führung von Kraken voraus, dass Branchenakteure bald gezwungen sein könnten, die Konten ihrer russischen Kunden einzufrieren.

"Ich verstehe die Gründe für diese Forderung, aber trotz meines tiefen Respekts für das ukrainische Volk kann [Kraken] die Konten unserer russischen Kunden nicht einfrieren, ohne dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist", sagte Jesse Powell, der CEO der Börse, in einem Tweet.

"Russen sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine solche Forderung unmittelbar bevorstehen könnte", fügte er hinzu.

Damals reagierte der Kraken-Chef auf eine Anfrage des stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten und Ministers für digitale Transformation Mykhailo Fedorov, der die weltweit führenden Kryptobörsen aufforderte, russische Nutzer von der Nutzung ihrer Dienste auszuschließen.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Kraken eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung seiner ukrainischen Kunden vorgestellt. Am 9. März gab das Unternehmen bekannt, dass es rund 1.000 Dollar in Bitcoin (BTC) an alle ukrainischen Konten verteilt hat.

"Als Teil der Bemühungen spendete Kraken auch die gesamten Handelsgebühren, die von in Russland ansässigen Kunden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 gezahlt wurden, an das Hilfspaket, um den vom Krieg Betroffenen zu helfen, lebenswichtige Güter zu kaufen und sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen", sagte das Unternehmen in einer Erklärung.