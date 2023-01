Krypto-Zahlungsunternehmen MoonPay erwirbt Web3-Kreativagentur Nightshift und firmiert als Otherlife um

Source: MoonPay

Der Anbieter von Krypto-Zahlungsinfrastruktur MoonPay übernimmt die Web3-Kreativagentur Nightshift, die sich im Rahmen des Deals in Otherlife umbenennen wird. Die Übernahme soll zum Plan von MoonPay beitragen, sich als One-Stop-Shop für Marken zu etablieren, die an einer Ausweitung auf Krypto, Sammeltoken und Metaverse-Aktivitäten interessiert sind.

"Es war eine große Chance für uns, zusammenzukommen und jetzt in der Lage zu sein, den End-to-End-Lebenszyklus-Support für große Marken anzubieten", sagte Ivan Soto-Wright, der CEO und Mitbegründer von Moonpay, AdWeek berichtete. "Jetzt können wir zu jeder Marke gehen, die eine Idee hat oder ins Web3 einsteigen will, und wir können ihnen helfen, eine vollständige End-to-End-Strategie umzusetzen."

Nach der Umfirmierung wird Nightshift sein Portfolio an Markenkunden beibehalten, das unter anderem Adobe, Shopify und den Arsenal Football Club umfasst, und seine Dienstleistungen auch einer Reihe von MoonPays bestehenden Kunden anbieten. Im vergangenen Juni stellte MoonPay HyperMint vor, eine Plattform für nicht-fungible Token (NFT), die große Marken wie Universal Pictures und Fox Corporation als Startpartner gewinnen konnte.

"Diese Technologie ist eine der besten Fandom-Technologien, die es je gab", sagte Soto-Wright. "Wenn wir mit Marken sprechen, geht es also auch darum, wie sie ihre Strategie umsetzen können. Was ist das 'Warum'? Wie setzen wir eine Strategie um?'".

Trotz des anhaltenden Abschwungs auf den globalen Kryptomärkten besteht laut Keith Grossman, dem Präsidenten von MoonPay, nach wie vor ein großes Interesse an der Nutzung der Blockchain-Technologie für verschiedene Geschäftsfälle wie Treueprogramme und Ergänzungen zum geistigen Eigentum.

"Was Nightshift wirklich gut gemacht hat, ist, den Leuten zu zeigen, was Web3-Erfahrungen sein können und wie sie die Markenbindung vertiefen können", so Grossman. "Und am Ende des Tages, wenn man den Kunden zeigen kann, wie sie erfolgreicher sein können, ist es ihnen egal, ob es Web1, Web2 oder Web3 ist - sie wollen einfach erfolgreicher sein."

MoonPay ist nach eigenen Angaben in mehr als 160 Ländern auf der ganzen Welt aktiv und bietet Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden an, denen das Unternehmen nach eigenen Angaben bisher Kryptowährungen im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar geliefert hat. MoonPay behauptet, dass es eine Bewertung von etwa 3,4 Mrd. $ hat.

"Unsere On- und Off-Ramp-Suite von Produkten bietet eine nahtlose Erfahrung für die Konvertierung zwischen Fiat-Währungen und Kryptowährungen mit allen wichtigen Zahlungsmethoden, einschließlich Debit- und Kreditkarten, lokalen Banküberweisungen, Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay", sagt das Unternehmen und fügt hinzu, dass seine Dienste von mehr als 300 führenden Krypto-Wallets, Websites und Anwendungen vertraut werden.

In der Zwischenzeit baut der Anbieter von Krypto-Zahlungsinfrastrukturen auch seine Präsenz in Europa aus. Letzten Monat teilte MoonPay mit, dass es bei der britischen Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority eine Registrierung als Kryptoasset-Unternehmen erhalten hat.