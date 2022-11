Krypto News: Axie Infinity Kurs crasht – dieses NFT-Game ist jetzt die beste Alternative!

In einem vergleichsweise stabilen Kryptomarkt verliert Axie Infinity mitunter deutlich. Nachdem gestern eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung AXS bis auf fast 9 $ getrieben hatte, gab es im Anschluss direkt massive Gewinnmitnahmen, in deren Folge der Axie Infinity Kurs langsam wegbröckelte. Dabei wurde AXS zuletzt in einer Handelsspanne von 7,01 bis 7,64 $ gehandelt. Beim Schreiben dieses Artikels am Montagabend notiert AXS auf Tagessicht noch rund 3 % im Minus und tendiert damit in Richtung 24-Stunden-Tief. Nun könnte Axie Infinity weiter verlieren – ein Kauf drängt sich aus kaum einer Perspektive auf. Vielmehr könnte mit Calvaria (RIA) ein neuer Presale bei einem vielversprechenden NFT-Game gestartet sein, der höheres Potenzial für die nächsten Wochen offenbart.

Zu Calvaria (RIA)

Axie Infinity Kurs: Bullische Erholung nicht nachhaltig, weiteres Abwärtspotenzial

Die kurzfristige Performance ist bei AXS nahezu schockierend. Im vergangenen Monat verlor der Kurs über ein Drittel seines Werts. Der Abschlag vom ATH beträgt über 95 %. Zwar gab es gestern zunächst eine starke Aufwärtsbewegung, die jedoch bereits im Laufe des Handelstages wieder abverkauft wurde. Zugleich zeigt sich hier eine Wiederholung des Geschehens aus der vergangenen Woche. Denn auch hier gab es eine durchaus ansehnliche Rückkehr der Bullen mit hohem Handelsvolumen, nur um im Anschluss direkt abverkauft zu werden und neue Tiefs zu testen.

Die fulminante Preisentwicklung, die sich in einem Pump hauptsächlich auf der Binance-Exchange abspielte, scheint ein kurzer Pump-and-Dump gewesen zu sein. Fundamentale Berechtigung für den Kurssprung gibt es nicht, der Abwärtstrend bleibt intakt. Zugleich ist die Kritik an Axie Infinity (AXS) weiterhin massiv. Der gute Ruf ist schon lange verloren und an dem bearischen Momentum dürfte sich auch vorerst nichts ändern.

Axie Infinity Alternative: Darum könnte Calvaria 2022 mehr Rendite bringen

Da Axie Infinity nicht nur charttechnisch weiteres Abwärtspotenzial bereithält, sondern auch fundamental kaum Nachfrage nach dem P2E-Game da ist (rückläufiges Spielerinteresse), könnten renditeorientierte Anleger den Blick auf neue Krypto-Presales richten, die ein höheres Upside bieten. Calvaria: Duels of Eternity ist ein neues NFT-Sammelkartenspiel, in dessen Mittelpunkt der RIA Token steht, der maßgeblich für die Spielökonomie verantwortlich ist.

Eine mögliche Outperformance von AXS in den nächsten Wochen und Monaten ergibt sich bereits aus dem frühen Entwicklungsstadium, in welchem sich Investoren beteiligen können. Die vierte Phase des Presales ist bereits zu 83 % abgeschlossen. Nicht mehr lange dürften die RIA Token für 0,025 $ verfügbar sein. Bis zur finalen Phase des Presales soll der Preis hier auf 0,055 $ angehoben werden, sodass Buchgewinne von über 100 % schon vor ICO möglich werden.

Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN