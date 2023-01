Krypto-Milliardär Arthur Hayes sagt, dass Bitcoin „abstürzen“ könnte, wenn dies passiert

Arthur Hayes. Source: a video screenshot

Der Krypto-Milliardär und ehemalige CEO von BitMex Arthur Hayes hat davor gewarnt, dass Bitcoin all seine jüngsten Gewinne einfahren könnte, wenn sich die Federal Reserve nicht auf die Geldpolitik einstellt.

In einem Blogpost vom 19. Januar sprach Hayes über Inflation und wie sie sich auf den Kryptomarkt auswirken könnte. Der Milliardär stellte fest, dass die CPI-Zahl ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt hat, nachdem sie Mitte 2022 einen Höchststand von rund 9 % erreicht hatte, und auf das Ziel von 2 % zuraste.

Die Anleger erwarten, dass die Fed die Zinserhöhungen angesichts der rückläufigen Inflation verlangsamen wird, insbesondere um eine Rezession zu vermeiden, sagte Hayes. „Diese Prognostiker würden argumentieren, dass unser geschätzter Lord Powell nach jeder Gelegenheit sucht, um sich von seiner derzeitigen Politik der quantitativen Verschärfung (QT) abzuwenden“, fügte er hinzu.

Hayes argumentierte dann, dass ein Grund für die jüngste Rallye auf dem Kryptomarkt die „Wiederaufnahme des Gelddruckens der Fed in USD“ sein könnte. Wenn dies der Fall ist, würde Bitcoin seine starke Performance fortsetzen, da die Fed die Zinserhöhungen wie erwartet verlangsamt.

Auf der anderen Seite könnten Bitcoin und der breitere Kryptomarkt all ihre jüngsten Gewinne verlieren, wenn die Zentralbank mit der aktuellen Politik der quantitativen Verschärfung (QT) fortfährt. Hayes sagte:

„Wenn die Fed, selbst nach guten Zahlen im Verbraucherpreisindex, keine Änderung ihrer Zinspolitik herbeiführt, oder die Verantwortlichen eine Trendumkehr ausschließen, dann wird Bitcoin voraussichtlich wieder an Wert verlieren."

Der ehemalige BitMex-Chef sagte, er glaube, die Fed werde „Geld drucken und einen weiteren Finanzkollaps abwenden“. Und wenn dies geschieht, würde dies den lokalen Tiefpunkt für Risikoanlagen wie Bitcoin markieren.

Es ist erwähnenswert, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell darauf bestanden hat, dass die Zinsen erhöht bleiben würden, bis die Inflation dieses Ziel erreicht, was darauf hindeutet, dass ein Schwenk nicht wahrscheinlich ist, nur weil der Verbraucherpreisindex nach unten tendiert.

Wie berichtet, fiel die jährliche Inflationsrate im Dezember auf 6,5 %, verglichen mit 7,1 % im November. Im Monatsvergleich kühlte sich die Inflation um 0,1 % ab, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 % im letzten Monat. Der Kern-VPI, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, fiel von 6 % im November auf 5,7 %.

Die wichtigsten Kryptowährungen haben in den letzten Wochen erhebliche Gewinne verzeichnet. Bitcoin stieg am Samstag auf über 23.000 $, ein Niveau, das seit mehr als fünf Monaten nicht mehr erreicht wurde. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, verzeichnete ebenfalls deutliche Gewinne und erreichte an diesem Tag ebenfalls ein lokales Hoch von rund 1.674 $. Beide Coins sind im vergangenen Monat um mehr als 30 % gestiegen.

Bereits im Oktober letzten Jahres sagte Hayes, dass der nächste Krypto-Bull Run beginnen wird, wenn China seine Haltung gegenüber dem Kryptomarkt lockert. Er argumentierte, dass es Anzeichen dafür gibt, dass dies bereits geschieht, darunter die Ankündigung der Regierung von Hongkong, die „der Stellvertreter ist, durch den China mit der Welt interagiert“, in Bezug auf ein Gesetz zur Regulierung von Krypto.