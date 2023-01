Krypto-Marktstratege sagt "Blutbad" vor der Fed-Sitzung voraus: Der 1. Februar im Fokus

Ein "Blutbad" bei Risikoanlagen, einschließlich des Kryptomarktes, könnte Realität werden, wenn die wichtige Sitzung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch näher rückt, warnte ein Marktstratege.

Laut dem Strategen, der sich auf Twitter als "The Carter" vorstellt, wird sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch energischer und falkenhafter äußern, als der Markt derzeit erwartet. Er glaubt, dass dies zu einem starken Ausverkauf bei allen Risikoanlagen führen wird, was auch Bitcoin (BTC) und die meisten anderen digitalen Anlagen einschließen würde.

"Am 1. Februar wird es Blut geben. Powell wird die finanziellen Bedingungen erneut verschärfen, indem er Zinssenkungen mit Nachdruck anspricht", schrieb er in einem Twitter-Thread, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Der Stratege verteidigte seine Ansicht, indem er Powell als den "vielleicht transparentesten Fed-Vorsitzenden in der Geschichte" bezeichnete und hinzufügte:

"Er spielt mit weit offenen Karten. Schauen wir uns seine 'Hand' an...".

Der populäre Analyst verwies auf frühere Äußerungen Powells, in denen er angedeutet hatte, dass eine "Überstraffung" weniger ein Risiko für die Wirtschaft darstelle, als wenn man nicht genug tue, um die Inflation auf ihr Ziel zu bringen.

"Wir können die Wirtschaftstätigkeit stark unterstützen, wenn das passiert", wurde Powell mit Blick auf das Risiko einer Überstraffung zitiert.

Der Fed-Beobachter und Marktstratege fügte in dem Thread hinzu, dass sowohl die schriftliche Erklärung der Fed als auch die Pressekonferenz von Powell am Mittwoch wahrscheinlich "sehr hawkish" sein werden.

"Es kommt darauf an, WIE Powell am 1. Februar zuschlägt, nicht WENN", schrieb er, bevor er einige Ratschläge hinzufügte, worauf Händler in Powells Pressekonferenz achten sollten:

"Erwarten Sie, dass er das Gespräch energisch darauf lenkt, wie lange die Fed den Leitzins beibehalten muss und WARUM. Erwarten Sie, dass er die Lehren aus den 1970er Jahren erweitert".

Carter sagte weiter, es sei "mir unbegreiflich", wie der Markt Powell weiterhin "ins Gesicht schlagen und keinen Gegenschlag erwarten kann [...]."

Er fuhr fort zu bekräftigen:

"Am 1. Februar wird es Blut geben."

Die Fed wird ihre jüngste Zinsentscheidung an diesem Mittwoch um 14 Uhr ET (19 Uhr UTC) bekannt geben, wobei die meisten Analysten mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte rechnen. Das FedWatch Tool der CME schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 98,1 %, was auch der Markt derzeit einpreist.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat in der Vergangenheit angedeutet, dass er einen deutlichen Rückgang der Inflation sehen müsste, bevor die Fed eine Pause bei den Zinserhöhungen in Betracht ziehen würde. Der jüngste Inflationsbericht vom Dezember zeigte, dass die US-Inflation auf 6,5 % pro Jahr zurückgegangen ist.

Das langfristige Inflationsziel der Fed liegt bei 2 % pro Jahr.