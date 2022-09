Krypto-Gambling-Streaming wurde gerade auf Twitch verboten

Twitch, eine interaktive Live-Streaming-Plattform, die bei Spielern sehr beliebt ist, hat ein Verbot der Weitergabe von Empfehlungs- und Promo-Codes für Glücksspielseiten angekündigt, die das Setzen von Wetten in Kryptowährung unterstützen.

In einer Erklärung, die auf Twitter geteilt wurde, sagte das in den USA ansässige Unternehmen, dass das Verbot, das am 18. Oktober in Kraft tritt, für Glücksspielseiten gelten wird, die Spielautomaten, Roulette oder Würfelspiele enthalten, die weder in den USA noch in anderen Gerichtsbarkeiten, die einen ausreichenden Verbraucherschutz bieten, lizenziert sind.

"Wir verbieten zwar die Weitergabe von Links oder Empfehlungscodes zu allen Websites, die Spielautomaten, Roulette oder Würfelspiele enthalten, aber wir haben gesehen, dass einige Leute diese Regeln umgehen und unsere Community einem möglichen Schaden aussetzen.

Die Erklärung erwähnt nicht ausdrücklich ein Verbot von Kryptowetten. Es werden jedoch Seiten genannt, die in die Kategorie fallen, dass sie nicht in anerkannten Gerichtsbarkeiten lizenziert sind, darunter Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com. Dies sind alles Seiten, die beliebte Streamer auf die Plattform gezogen haben, die mit Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) wetten.

Die Erklärung fügte hinzu, dass im Laufe der Zeit weitere Websites dieser Art auf die Liste gesetzt werden und bald eine umfassendere Glücksspielpolitik veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit betrifft das Verbot keine Websites, die sich auf Sportwetten, Fantasy-Sport und Poker konzentrieren.

Twitch überdenkt seine Haltung zum Glücksspiel

Die Erklärung erfolgt vor dem Hintergrund einer Reihe von Ereignissen auf der Videospiel-Streaming-Plattform. Fortune berichtet, dass mehrere Twitch-Premium-Streamer mit Streiks gedroht haben, falls keine Regeln zum Verbot von Glücksspielen eingeführt werden, nachdem bekannt wurde, dass ein beliebter Streamer andere betrogen hat, um seine Spielsucht zu finanzieren.

Die protestierenden Streamer haben erklärt, dass sie sich vor allem gegen glücksbasierte Glücksspiele wehren, da diese "objektiv schädlich für die Website und ihre Nutzer" sein könnten. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass virtuelle Spielautomaten derzeit die zehntbeliebteste Twitch-Streaming-Kategorie sind, während die Nutzer in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 rund 244 Millionen Stunden an Glücksspiel-Streams gesehen haben.

Vor dem Protest der Streamer hatte Twitch gegenüber Bloomberg erklärt, dass es den Glücksspielboom untersucht, der Nutzer in "Krypto-Casinos" lockt und den Trend zur Spielsucht anheizt.

In ähnlicher Weise hat das Krypto-Glücksspiel auch auf anderen Videospiele-Streaming-Plattformen wie YouTube-Spiele an Bekanntheit gewonnen. Facebook Gaming und andere kleinere Streaming-Plattformen sind ebenfalls betroffen und suchen nach Lösungen für das wachsende Problem.

