Krypto-Boss Mike Novogratz sagt, es sei an der Zeit, die Kosten zu senken und die "Übergangszeit" zu überleben

Mike Novogratz. Source: a video screenshot, Bitcoin Magazine / YouTube

Michael Novogratz, der Gründer des in den USA ansässigen Krypto-Finanzdienstleisters Galaxy Digital Holdings, vertrat die Ansicht, dass die Ereignisse des Jahres 2022 die Branche "gesäubert" haben und dass es nun an der Zeit ist, die "Übergangszeit" zu überstehen.

Im Gespräch mit CNBC am Dienstag sagte Novogratz, dass 2022 ein "großer Reinfall" für die Kryptoindustrie war und erklärte, dass alles, was hohe Kosten und schrumpfende Einnahmen hatte, "unter den Hammer kam".

Es gab "eine Menge schlechter Nachrichten da draußen", sagte er. Diejenigen, die etwas zu verkaufen hatten, verkauften, und diejenigen, die gehebelt waren, stiegen aus der Hebelwirkung aus - "und so ist es im Moment ein ziemlich sauberer Markt."

Deshalb warnte er,

"2023 ist ein Jahr, das man überleben will."

Novogratz fuhr fort, dass "die Aussichten für Krypto nicht schrecklich sind, aber auch nicht großartig." He noted that,

"Wir haben regulatorischen Gegenwind, den wir vorher nicht hatten, wir haben Zeit, um uns zu heilen und das Narrativ wieder aufzubauen, und deshalb werden die Leute die Kosten senken und diese Übergangszeit überleben."

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für die Branche, da der CEO andeutete, dass "Krypto langfristig nicht verschwinden wird." Die Preise von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben sich in den letzten Monaten "ziemlich stabil" gehalten und sind in den letzten Tagen gestiegen, sagte er.

Um 9:10 UTC am Mittwochmorgen ist BTC innerhalb eines Tages um 1 % und innerhalb einer Woche um 4,5 % gestiegen und notiert bei 17.442 $. Zur gleichen Zeit wechselt ETH den Besitzer bei 1.334 $ und ist in den letzten 24 Stunden um weniger als 1 % und in einer Woche um fast 10 % gestiegen.

Und obwohl der Markt "ziemlich sauber" ist, wie Novogratz sagte, gibt es immer noch "einige Überhänge - DCG und Genesis und Gemini - die sich im nächsten Quartal auswirken werden, das wird nicht gut sein", sagte er und fügte hinzu,

"Ich glaube nicht, dass es viele Verkäufe geben wird, es sind einfach keine guten Nachrichten."

Die Kommentare des CEO kommen zu einer Zeit des anhaltenden Krypto-Winters und der allgemeinen Unsicherheit in der Branche - ausgelöst durch den Zusammenbruch einer Reihe großer Unternehmen, von denen nicht zuletzt die FTX-Börse betroffen ist, und durch Ansteckungen, die sich seit Monaten verbreiten.

Vor FTX wurde die Branche durch die Zusammenbrüche von Terra/LUNA, Three Arrows Capital und Celsius Network, um nur drei zu nennen, erheblich erschüttert. In der Zwischenzeit arbeiten zahlreiche Unternehmen weiter an der Senkung ihrer Kosten, und es kommt zu einer Reihe von Entlassungen in der Branche, um weitere Verluste oder gar Konkurse zu vermeiden.

Was die von Novogratz genannten Unternehmen anbelangt, so kündigte Genesis Global Capital, der Kreditvergabearm von Genesis, der ebenfalls zur Digital Currency Group (DCG) gehört, nach dem Zusammenbruch von FTX an, dass er vorübergehend die Rückzahlungen und die Vergabe neuer Kredite aussetzen würde. Und erst vor wenigen Tagen teilte Derar Islim, der Interims-CEO von Genesis Global Trading, den Kunden mit, dass man mehr Zeit benötige, um die Finanzkrise zu lösen, die das Kreditgeschäft plagt.

Darüber hinaus wird DCG von US-Staatsanwälten wegen interner Transfers zwischen der Muttergesellschaft und ihrem Kreditgeber untersucht, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Unterdessen werden die Krypto-Milliardäre und Gründer der Gemini-Kryptowährungsbörse Tyler und Cameron Winklevoss von Anlegern wegen ihres zinsbringenden Gemini Earn-Programms verklagt.

Das vollständige Interview können Sie hier ansehen:

