Krypto-Börse Kraken entlässt 30% der Belegschaft, Binance-CEO macht indirekten Tweet

Source: AdobeStock / photo_gonzo

Die Kryptowährungsbörse Kraken hat einen großen Stellenabbau angekündigt und entlässt 30 % seiner Belegschaft oder 1.100 Mitarbeiter. In der Zwischenzeit warnte der CEO von Binance CZ die Nutzer in einem inzwischen gelöschten Tweet, sich vor Plattformen zu hüten, die "Entlassungen vornehmen".

In einem Blog-Beitrag vom Mittwoch sagte Jesse Powell, Mitbegründer und CEO von Kraken, dass sie rund 1.100 Mitarbeiter entlassen, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen". Er behauptete, dass die Verkleinerung die Teamgröße der Plattform auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Als Grund für die schwache Leistung nannte Powell das verlangsamte Wachstum, das durch "makroökonomische und geopolitische Faktoren" ausgelöst wurde. Er wies darauf hin, dass der jüngste Marktabschwung die Kundennachfrage verringert, das Handelsvolumen gesenkt und die Zahl der Neuanmeldungen reduziert hat.

"Wir haben darauf reagiert, indem wir unsere Einstellungsbemühungen verlangsamt und große Marketingverpflichtungen vermieden haben. Leider haben sich die negativen Einflüsse auf die Finanzmärkte fortgesetzt, und wir haben bessere Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Kosten mit der Nachfrage in Einklang zu bringen."

Kraken wurde 2011 gegründet und ist eine der größten und am längsten bestehenden Kryptobörsen der Welt. Nach Daten von CoinGecko rangiert sie auf Platz 15 der zentralisierten Krypto-Plattformen in Bezug auf das Handelsvolumen, mit einem Volumen von über 440 Millionen US-Dollar am vergangenen Tag.

Fast alle zentralisierten Kryptobörsen wurden durch den Zusammenbruch von FTX von einer Welle von Abhebungen getroffen. Im Gegensatz dazu hat das Interesse an dezentralen Alternativen ein Rekordniveau erreicht, wobei dezentrale Börsen in den letzten Tagen das höchste Handelsvolumen verzeichneten.

Binance-CEO weist auf Kraken-Probleme hin

In der Zwischenzeit hat der CEO von Binance, CZ, indirekt angedeutet, dass Kraken Probleme haben könnte, da es zu Entlassungen gekommen ist. "Hüten Sie sich vor Plattformen, die: 1. hohe APYs anbieten und/oder 2. Entlassungen vornehmen", sagte er in einem inzwischen gelöschten Tweet. "Wenn Sie jetzt kein Risikomanagement betreiben, sollten Sie später nicht andere für die Folgen verantwortlich machen.

In einem Versuch, die Nutzer zu beruhigen, haben Kryptobörsen begonnen, ihre Proof of Reserves zu teilen. Nach Angaben von Nic Carter, einem Partner bei Castle Island Ventures und Mitbegründer des Blockchain-Datenaggregators Coinmetrics.io, haben fünf Börsen, darunter Kraken, Bitmex, Coinfloor, Gate.io und HBTC, ihre Proof of Reserves-Prüfungen abgeschlossen.

Scharmützel zwischen Krypto-Börsenriesen haben sich in letzter Zeit gehäuft. Nur ein paar Tage zuvor griff CZ Coinbase unter Berufung auf einige ungenaue Daten an. In einem inzwischen gelöschten Tweet schürte CZ die Kontroverse um die Bitcoin-Bestände von Coinbase.

Coinbase-CEO Brian Armstrong antwortete CZ damals: "Wenn Sie da draußen FUD sehen - denken Sie daran, dass unsere Finanzen öffentlich sind (wir sind ein börsennotiertes Unternehmen)", mit einem Link zum Aktionärsbrief von Coinbase für Q3.