Krypto-Anwälte sagen voraus, dass die SEC die Klage gegen Ripple verlieren wird

Das in den USA ansässige Blockchain-Unternehmen Ripple wird den langen Krieg mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wahrscheinlich gewinnen, sagen Rechtsexperten und argumentieren, dass sich die Behörde möglicherweise selbst ins Bein geschossen hat.

Einige Rechtsbeobachter sind der Meinung, dass die Behörde laut einem Bericht von Forbes völlig versagt hat, ihren Fall zu beweisen. Eine Hauptursache für den Niedergang der Behörde könnten Tausende von XRP-Besitzern sein, die sich in den Fall einmischten: Obwohl sie nicht in der Lage waren, zusammen mit Ripple als Angeklagte aufzutreten, erlaubte der Richter ihnen, Amicus-Briefe einzureichen, so dass auch ihre Stimmen gehört wurden.

Der Anwalt Jeremy Hogan wurde mit den Worten zitiert, dass,

"Die SEC kann mit ihrem Antrag auf ein summarisches Urteil nur dann Erfolg haben, wenn Richterin [Analisa] Torres "ihr erstes Jahr an der juristischen Fakultät vergisst"."

Darüber hinaus argumentieren bekannte Rechtsexperten, namentlich Curt Levey von der Federalist Society und Professor J.W. Verret von der Scalia School of Law der George Mason University, dass,

"Ripple ist auf dem besten Weg, diesen Fall zu gewinnen."

Und das ist noch nicht alles. Verret sagte, dass die SEC, sollte sie sich entschließen, vor dem Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen,

"Sie wird wahrscheinlich nicht nur verlieren, sondern einen weitreichenden Präzedenzfall schaffen, der die Anwendung des Howey-Tests auf Kryptowährungen, die sich den Definitionen von 1946 widersetzen, einschränken oder ganz aufheben würde."

Der Howey-Test bezieht sich auf den Fall des Obersten Gerichtshofs der USA, in dem es darum geht, ob eine Transaktion als "Anlagevertrag" und damit als Wertpapier eingestuft werden kann.

Laut Forbes,

"Das Urteil könnte die Befugnis der SEC zur Regulierung von Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten drastisch einschränken. Wenn es so endet, wird es von Anfang an ein selbstverschuldetes Desaster gewesen sein."

Die SEC reichte die Klage gegen Ripple und seine leitenden Angestellten im Dezember 2020 ein und behauptete, dass der mit Ripple verbundene XRP ein nicht registriertes Wertpapier ist. Sie behauptet, dass es sich seit 2013 um ein Wertpapier handelt, und dass die Verkäufe von Milliarden von XRP auf dem Sekundärmarkt in den sieben Jahren vor der Klage ebenfalls Wertpapiere waren.

Wie Forbes berichtet, haben sich jedoch 75.000 XRP-Besitzer unter der Leitung des Anwalts John Deaton in den Fall eingeschaltet, und mehr als 3.000 von ihnen haben dem Verteidigungsteam von Ripple eidesstattliche Erklärungen vorgelegt, in denen sie angeben, dass sie "noch nie von dem Unternehmen gehört haben, in das sie angeblich investiert haben, bevor die SEC die Klage eingereicht hat."

Der Bericht stellt fest, dass die SEC im Gegensatz zu Ripple "keine Verbündeten hatte" und dass andere XRP-Nutzer, die keine Verbindung zu Ripple haben, Amicus-Briefe eingereicht haben, ebenso wie die Digital Chamber of Commerce und die Blockchain Association.

Entscheidend ist, dass Ripple sich auch um die Hinman-Dokumente bemühte und hart darum kämpfte, sie zu erhalten - und sie schließlich erst kürzlich, Anfang dieses Monats, von der SEC erhielt. Diese sind relevant, da der ehemalige Direktor für Unternehmensfinanzen, William Hinman, in einer Rede im Jahr 2018 bekanntlich sagte, dass Ethereum (ETH) kein Wertpapier sei. Daher sind die internen E-Mails und Entwürfe der SEC, die dieser Rede zugrunde liegen, für den Fall von Ripple höchst relevant.

Die SEC, so Forbes, fährt "diesen Bus von einer Klippe", weil sie Prozessanwälte sind, aber auch, weil der SEC-Vorsitzende Gary Gensler "letztlich eine politische Figur ist." Laut Rechtsanwalt John Deaton kann Gensler diesen Fall nicht gewinnen, aber er braucht einen Sieg über eine so große Firma in der Branche, was "beweisen" würde, dass er Recht hatte, und fügte hinzu:

"Was macht der Politiker? Er nimmt den garantierten politischen Sieg".

In der Zwischenzeit sagte der General Counsel von Ripple, Stuart Alderoty, dass der Fall schnell beigelegt werden würde, wenn die SEC klar sagen würde, dass XRP kein Wertpapier ist.