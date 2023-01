KI-Coins: Der nächste große Krypto-Hit? Prognosen wie FET, RLC, OCEAN-Preis explodieren

KI-Kryptoplattformen und ihre nativen Token sind im Trend, da Händler voraussagen, dass künstliche Intelligenz neben der explosionsartigen Popularität von OpenAIs ChatGPT, generativer KI und ähnlichen Technologien das nächste große Ding in der Blockchain sein wird. Haben sie Recht?

KI-Kryptovorhersagen von Tradern

Diesen Monat twitterte der Analyst Bleeding Crypto, der 63.000 Follower hat:

Ich glaube, KI wird der nächste Hype des Zyklus 2024 / 2025 sein, also brauchen wir so viele Informationen über diese Projekte und um einzusteigen, während sie ein paar Satoshis sind.

Muro hat Anfang Januar auch einen Thread mit neun Tweets für seine 242.000 Follower gepostet:

Im Dezember 2022 twitterte der beliebte Influencer Crypto Bitlord an seine 235.000 Follower:

Steigen Sie jetzt bei jeder Coin ein, die irgendetwas mit KI macht.

Crypto Tony veröffentlichte auch eine Liste von Token, von denen er prognostiziert, dass sie die wichtigsten KI-Münzen sein könnten, die man beobachten sollte, da künstliche Intelligenz „ein großer Katalysator für den nächsten Krypto-Bullenlauf“ sein wird.

FET Preis explodiert

Obwohl es immer noch 87 % unter seinem Allzeithoch vom September 2021 liegt, hat Fetch.ai (FET) mit seinem jüngsten Aufschwung Schlagzeilen gemacht und ist im Dezember um 45 % gestiegen, gefolgt von einer weiteren Bewegung um 78 % bis dato im Jahr 2023.

Fetch.ai price chart - monthly timeframe

Darauf folgten ähnliche Mini-Bullenl-Runs für einige andere Binance-KI-Coins wie RLC, die diesen Monat um 15 % zulegten, und OCEAN, die diesen Monat um 27 % zulegten.

Einige weniger bekannte KI-Krypto-Assets sind auch auf KuCoin und Uniswap explodiert, wie Multiverse (AI), Vai (VAI), Image Generation AI (IMGNAI) und andere.

Sind AI Coins eine Blase?

KI-Krypto-Assets haben ihre Skeptiker, und einige Händler sind vorsichtig.

Ninja (@Ninjascalp) warnte seine 182.000 Follower:

Tech hat nie eine Rolle gespielt … die gute Tech in Krypto wird nicht einmal verwendet. Die Leute folgen dem Hype / der Liquidität … es ist alles ein dicker Ponzi.

Cevo prognostizierte diese Woche, dass Krypto-KI noch ein paar Jahre brauchen wird, um „Sinn zu machen“, und dass KI zwar viele Anwendungsfälle und eine erhöhte Nachfrage im Jahr 2023 haben wird, es sich aber im Moment hauptsächlich um einen Geldraub als Erzählung handelt.

Johnny (@CryptoGodJohn), einer der beliebtesten Krypto-Twitter-Accounts mit 436.000 Followern, hat getwittert, dass KI die nächste große Krypto-Erzählung sein könnte – er konzentriert sich jedoch auf Under-the-Radar-Projekte für den potenziellen nächsten 100-fachen Altcoin.

Wir erinnern uns an bemerkenswerte KI-Kryptos, die während des Bärenmarktes 2018 gefloppt sind, wie Bottos (BTO) und IoT Chain (ITC), die jetzt auf CoinMarketCap aufgegeben und nicht verfolgt werden.

Vorverkauf des AI-Kryptoprojekts

Ein KI-bezogenes Krypto-Token, das derzeit nicht an Börsen notiert ist – dessen IEO morgen am 11. Januar stattfindet – das unsere Analysten verfolgt haben, ist Dash 2 Trade (D2T).

D2T treibt eine kommende Kryptoanalyse- und kollaborative Handelsplattform an, die Social-Intelligence-Metriken für Kryptowährungs-Assets verfolgt – „gebaut von Händlern, für Händler“ ist ihr Slogan.

Der Vorverkauf wurde von dem Team von Quants und Kryptoanalysten hinter der Learn 2 Trade-Community ins Leben gerufen, wurde am ersten Tag in Cointelegraph vorgestellt und ist nun am letzten Tag zu 98 % ausverkauft, nachdem über 15 Millionen US-Dollar an Startfinanzierung gesammelt wurden.

Der D2T-Token wird morgen um 10:00 UTC bei LBank, Bitmart und Gate.io notiert, zusammen mit Uniswap DEX und einer weiteren bevorstehenden Notierung bei Changelly Pro.

Händler können die Dash 2 Trade-Plattform unter beta.dashtrade.com testen und am Vorverkauf teilnehmen, bevor sie auf dash2trade.com ausverkauft ist.

Besuchen Sie Dash 2 Trade