Kaution für Sam Bankman-Fried abgelehnt, er bleibt in Gewahrsam der bahamaischen Strafvollzugsbehörde

Source: a video screenshot, CNBC / YouTube

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse FTX, wurde von einem Richter auf den Bahamas gegen Kaution freigelassen.

Am Dienstag verweigerte ein bahamaischer Richter SBF die Kaution, Stunden nachdem US-Staatsanwälte den Krypto-Boss beschuldigt hatten, Kunden zu betrügen, Milliarden von Dollar zu veruntreuen und Wahlkampfgesetze zu verletzen, was laut einem Bericht von Reuters als einer der größten Finanzbetrügereien Amerikas beschrieben wurde.

SBF wurde in das einzige Gefängnis der Bahamas, Fox Hill, eingewiesen. Laut Menschenrechtsberichten ist die Einrichtung überfüllt und weist unhygienische Bedingungen auf.

Die Regierung der Bahamas hat SBF am Montag verhaftet, nachdem die Vereinigten Staaten offiziell mitgeteilt haben, dass sie Strafanzeige gegen SBF erstattet haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden".

Der Southern District of New York, der gegen Bankman-Fried und den Zusammenbruch von FTX und seiner Schwesterfirma Alameda ermittelt, hat SBF in acht Anklagepunkten angeklagt, darunter Betrug durch Überweisung und Verschwörung durch Missbrauch von Kundengeldern. Bei einer Verurteilung in allen acht Anklagepunkten drohen ihm bis zu 115 Jahre Gefängnis, wie CNN berichtete.

Getrennt davon erhob die Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage gegen SBF wegen "Orchestrierung eines Plans zum Betrug von Aktienanlegern von FTX". Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sagte in einer Erklärung"

"Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einem Fundament der Täuschung gebaut hat, während er den Anlegern sagte, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptowährung sei. Der mutmaßliche Betrug, den Herr Bankman-Fried begangen hat, ist ein klarer Ruf an die Krypto-Plattformen, dass sie sich an unsere Gesetze halten müssen."

Anfang November gab FTX bekannt, dass es in Delaware Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hat. Bemerkenswerterweise wurde auch FTX US in das Verfahren einbezogen, obwohl der ehemalige CEO behauptet hatte, dass es der US-Börse gut gehe.

SBF, der die BBC kürzlich in seine Villa auf den Bahamas einlud, erklärte gegenüber den Medien, dass er hoffe, ein neues Unternehmen zu gründen und genug Geld zu verdienen, um die Opfer des Zusammenbruchs zu entschädigen.

Er wies auch Betrugsvorwürfe zurück und sagte: "Ich habe nicht wissentlich einen Betrug begangen, ich glaube nicht, dass ich einen Betrug begangen habe, ich wollte nicht, dass das alles passiert. Ich war sicherlich nicht annähernd so kompetent, wie ich dachte."

Gurbir Grewal, Direktor der Abteilung für Durchsetzung der SEC, sagte jedoch, dass das Versprechen von FTX, die Anleger auf hohem Niveau zu schützen, und die detaillierten Geschäftsbedingungen "nicht nur dünn, sondern betrügerisch waren".

John Ray III, der neue CEO von FTX, hat auch behauptet, dass das Kryptoimperium von SBF praktisch keine Unternehmenskontrollen und einen überraschenden Mangel an Finanz- und anderen Aufzeichnungen hatte, und sagte, dass er in seiner gesamten Karriere noch nie ein solches "völliges Versagen" der Unternehmenskontrollen gesehen hat.