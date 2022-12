Kaufen Sie Bitcoin unter dem Marktpreis mit Arbismart's Lock-up Funktion

Bei all der Instabilität auf dem Kryptomarkt ist es heutzutage nicht einfach, Wege zu finden, mit digitalen Währungen einen beträchtlichen, sicheren Gewinn zu erzielen.

Doch ein Projekt setzt einen neuen Standard für risikoarme, ertragreiche passive Investitionen. ArbiSmart ist eine zinsbringende Geldbörse und ein Finanzdienstleistungszentrum, das an Popularität gewinnt, während viele andere Projekte an Boden verlieren. Was das von der EU zugelassene Projekt von ArbiSmart von der Masse abhebt, ist die Tatsache, dass es einige der vorteilhaftesten Bedingungen in der Branche für die Speicherung, den Austausch und den Kauf von Währungen bietet, wobei ein herausragendes Merkmal riesige Rabatte auf Krypto- und FIAT-Käufe sind.

Wie man einen Rabatt erhält

Auf der ArbiSmart-Plattform können Sie große Gewinne erzielen, indem Sie Krypto- und FIAT-Währungen mit einem Rabatt von bis zu 50 % kaufen, wenn Sie die Währung für einen bestimmten Zeitraum sperren.

Das Verfahren ist einfach. Sie wählen einfach einen Prozentsatz für den Rabatt aus, der zwischen 10 % und 50 % liegen kann. Die Höhe des angebotenen Rabatts hängt von der Länge des Erdienungszeitraums ab.

Nehmen wir an, Sie erhalten einen Rabatt von 35 % für den Kauf von Ethereum im Wert von 1.000 $. Am Ende zahlen Sie nur 650 $, obwohl die gesamten ETH im Wert von 1000 $ am Ende der Sperrfrist zur Auszahlung zur Verfügung stehen.

Für einige Rabatte beim Kauf von Kryptowährungen müssen Sie außerdem einen bestimmten Betrag an RBIS, dem nativen Token, in einem gesperrten Guthaben halten, bis der Erdienungszeitraum endet. Dies bietet einen wertvollen Nutzen für den Token und treibt den Tokenpreis in die Höhe, was zu erheblichen zukünftigen Kapitalgewinnen führen kann.

Bei ArbiSmart gibt es keine Überraschungen. Die Bedingungen für den Erhalt jeder der Rabattoptionen werden vor dem Kauf auf der Registerkarte "Buy Crypto" des ArbiSmart Dashboards angezeigt.

ArbiSmart unterstützt fast 30 FIAT- und Kryptowährungen, von BTC, ETH und SHIB bis hin zu EUR, GBP und USD, und Rabatte sind für alle verfügbar.

Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Höhe des verfügbaren Rabatts, einschließlich des Kaufbetrags und der Währung, sowie die Dauer der Sperrfrist. Gegebenenfalls hängt der Rabatt auch davon ab, wie viel RBIS für den Erdienungszeitraum und wie lange gesperrt ist.

Wenn Sie also EUR im Wert von 2.000 GBP mit einem Rabatt von 25 % kaufen möchten, zahlen Sie nur 1.500 Pfund dafür, und wenn das Pfund dann gegenüber dem EUR fällt, profitieren Sie sogar doppelt.

Was kommt nun, nachdem Sie Ihre rabattierten Kryptowährungen oder FIAT gekauft haben und die Sperrfrist endet, so dass Sie sie auszahlen lassen können?

Nun, Sie verdienen weiter.

Was ist nach Ablauf der Sperrfrist zu tun?

Nach Ablauf der Vesting-Periode können Sie Ihr Geld von der Plattform abheben, oder Sie können weiterhin einen Gewinn mit Ihrem Kapital erzielen.

Die ArbiSmart Wallet bietet eine große Auswahl an anpassbaren Sparplänen. Ihre Bitcoin, Euro oder andere bevorzugte Vermögenswerte können entweder als verfügbares Guthaben gehalten werden, auf das Sie jederzeit zugreifen können, das aber keine Zinsen einbringt, oder sie können in geschlossenen Sparplänen für nur 1 oder 3 Monate oder für längere Zeiträume wie 18 Monate, 2, 3 oder 5 Jahre gehalten werden.

Die Höhe der Zinsen, die Sie verdienen, kann bis zu 147 % pro Jahr erreichen, wobei der genaue Betrag von einer Reihe von Faktoren abhängt, einschließlich des Ablaufdatums des Plans und der Planwährung, wobei Guthaben in RBIS die höchsten Zinsen erhalten. Ein weiterer Faktor, der sich auf Ihre Gewinne auswirkt, ist die Art und Weise, wie Sie Ihre täglichen Zinsen erhalten, wobei der höchste Satz erzielt wird, wenn er in RBIS gezahlt wird und bis zum Ablauf des Planvertrags gesperrt ist. Der Hauptfaktor, der die Zinssätze bestimmt, ist jedoch Ihr Account Level, der davon abhängt, wie viel RBIS Sie besitzen. Sie benötigen mindestens 1.000 RBIS, um einen Fuß auf die Leiter zu setzen und den Status eines Anfängerkontos zu erreichen, so dass Sie Zinsen auf Ihr Kapital erhalten können. Je mehr RBIS Sie kaufen, desto höher ist Ihre Kontostufe und desto höher ist der Zinssatz, den Sie auf Ihren Bitcoin, Ethereum, Euro, US-Dollar oder eine andere unterstützte Währung erhalten.

Ein weiterer Grund, Ihre vergünstigten Kryptowährungen bei ArbiSmart zu behalten

Durch den jüngsten Bärenmarkt hat die Wallet an Schwung gewonnen, da sie den gleichen Zinssatz für Ihren Bitcoin garantiert, egal in welche Richtung sich der Markt bewegt. Die Nachfrage nach Token steigt, und das Angebot, das endlich ist, wird weiter sinken, da immer mehr Menschen RBIS in Sparpläne einschließen.

Die Nachfrage wird in diesem Winter noch weiter steigen, da das ArbiSmart-Ökosystem um eine Reihe neuer, miteinander verbundener Dienste erweitert wird, die alle die Verwendung von RBIS erfordern. Dazu gehören ein NFT-Marktplatz, eine originelle NFT-Sammlung, ein DeFi-Protokoll, das Yield-Farming-Dienste anbietet, eine Krypto-Börse und ein Play-to-Earn-Metaverse mit RBIS als Währung. Diese RBIS-Dienstleistungen werden alle miteinander verbunden sein. Sie werden also in der Lage sein, einen ArbiSmart NFT als Spielgegenstand im Metaverse zu verwenden.

Die Inhaber der ArbiSmart-Geldbörse haben Zugang zu neuen potenziellen Einnahmequellen aus Spielen, Handel, Renditeanbau und NFT-Investitionen, zusätzlich zu potenziell enormen Kapitalgewinnen durch den Anstieg des RBIS-Kurses, hohen Zinssätzen für Sparpläne und enormen Rabatten auf Währungskäufe.

ArbiSmart bietet jetzt einen Rabatt von 30% auf Ihren ersten Währungskauf, wenn Sie sich innerhalb von 3 Tagen nach Erscheinen dieses Artikels registrieren. Melden Sie sich einfach an und kontaktieren Sie das ArbiSmart-Team per Chat, um den Rabatt in Anspruch zu nehmen. Um an der Aktion teilzunehmen, kaufen Sie jetzt Krypto!