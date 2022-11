Jesse Powell, Gründer von Kraken, sagt, dass diese eine Sache den nächsten Bullenmarkt auslösen kann

Jesse Powell, CEO of Kraken. Source: krakenfx / Instagram

Jesse Powell, Mitbegründer und ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse Kraken, hat vorausgesagt, dass die bevorstehende Bitcoin-Halbierung den Beginn des nächsten Bullenmarktes auslösen kann.

Powell, der in einer Episode des Bankless-Podcasts auftrat, sprach über den allgemeinen Zustand der Krypto-Industrie nach dem beispiellosen Zusammenbruch von FTX und spekulierte, was den Raum aus dem laufenden Bärenmarkt herausbringen könnte.

"Es ist einfach ein massiver Schlag, 10 Milliarden Dollar an Kapital aus dieser Branche zu verlieren. Das hätte man in großartige Dinge investieren und die Branche voranbringen können. Es wird also einige Zeit dauern, sich davon zu erholen", sagte er.

Powell fügte hinzu, dass der Fallout von FTX vielen Einzelhandelsnutzern und Institutionen Verluste in Milliardenhöhe beschert hat und der Kryptoindustrie einen Ruf hinterlassen hat, den es zu reparieren gilt, was letztendlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Er sagte jedoch, dass die nächste Bitcoin-Halbierung, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden wird, der nächste bullische Katalysator für den Markt sein könnte.

"Offensichtlich sind die Preise durch all das auch gedrückt, also denke ich, dass wir in einen noch tieferen Bärenmarkt-Winter gehen. Er könnte sich in die Länge ziehen, da wir bis März 2024 keine weitere Bitcoin-Halbierung haben. Es wird einige Zeit dauern, und ich denke, das ist sozusagen das nächste große Ereignis, das uns aus einem Bärenmarkt herausführen könnte."

Eine Bitcoin-Halbierung bedeutet, dass die Anzahl der neu in Umlauf gebrachten Bitcoins um die Hälfte reduziert wird, was etwa alle vier Jahre geschieht. Halvings halbieren auch die Belohnung für das Mining von Bitcoin-Transaktionen und verringern somit die verfügbare Menge an neuem Angebot, selbst wenn die Nachfrage steigt.

Historisch gesehen haben Bitcoin-Halbierungen aufgrund der typischen Mechanismen von Angebot und Nachfrage zum Beginn eines Bullenmarktes geführt. Und da der breitere Kryptomarkt und die Altcoins einfach Bitcoin folgen, erholt sich der gesamte Kryptomarkt, wenn Bitcoin höher steigt.

Die letzte Halbierung fand im Mai 2020 statt, und im Jahr 2021 erreichte Bitcoin ein Allzeithoch von über 68.000 $. Ein ähnliches Ereignis ereignete sich bei der Halbierung im Jahr 2016. Im darauffolgenden Jahr erreichte Bitcoin das damalige Rekordhoch.

Powell behauptete, dass der Zusammenbruch von FTX nicht die letzte schlechte Sache sein würde, die dem Krypto-Raum passiert, aber dass er weiterhin bullisch auf die langfristigen Aussichten der Branche ist. Er fügte hinzu,