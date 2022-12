Ist es zu spät, Dogecoin zu kaufen? 3 Trader geben ihre DOGE-Prognosen ab

Source: TradingView

Der Dogecoin-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 4 % gestiegen und erreichte 0,092641 $, nachdem die Nachricht über die Verhaftung von Sam Bankman-Fried, Spekulationen über die Finanzen von Binance und besser als erwartete US-Inflationsdaten bekannt wurden.

Sein aktueller Wert markiert jedoch einen Rückgang von 8,5 % in der letzten Woche, wobei der Coin im letzten Monat unverändert blieb und seit Jahresbeginn um 45 % gefallen ist.

In Anbetracht der negativen Marktstimmung und des Mangels an guten Nachrichten für DOGE in letzter Zeit haben einige Analysten damit begonnen, zu vermuten, dass der Altcoin trotz der jüngsten Erholung auf weitere Rückgänge vorbereitet ist.

Die Inhaber und Unterstützer hoffen jedoch weiterhin darauf, dass Twitter Dogecoin-Zahlungen in irgendeiner Form integriert, was den Meme-Token in die Höhe schnellen lassen würde.

Die Indikatoren von DOGE sind derzeit gemischt. Sein Relative Strength Index (lila) ist in den letzten Tagen unter 50 gefallen, was auf einen größeren Verkaufsdruck hindeutet. Der gleitende 30-Tage-Durchschnitt (rot) liegt jedoch deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (blau) und ist wieder angestiegen.

Source: TradingView

Dies könnte darauf hindeuten, dass DOGE nach einer Flaute in seiner Rallye Ende Oktober bereit ist, wieder zu steigen. Natürlich ist es möglich, dass ein solcher Anstieg angesichts der aktuellen Marktlage nicht zustande kommt, zumindest nicht kurzfristig.

Dementsprechend gehen die Meinungen von Händlern und Analysten über die kurz- und langfristige Entwicklung der DOGE auseinander.

Vor allem der CNBC-Finanzanimateur Jim Cramer erklärte kürzlich, dass DOGE zusammenbrechen wird, und fügte hinzu, dass die Münze im Wesentlichen ein "Schwindel" sei. Allerdings haben DOGE und andere Kryptowährungsinhaber gleichermaßen auf diese Behauptung reagiert, indem sie vorschlugen, dass Cramers Entlassung von Dogecoin tatsächlich bullisch ist, wenn man bedenkt, wie oft er falsch gelegen hat.

In Bezug auf die Menschen innerhalb der DOGE und Kryptowährung Gemeinden, gibt es mehr als ein paar, die glauben, dass, nach den Stürzen in den letzten paar Wochen, Dogecoin wird wieder steigen. Die Krypto-Twitter-Persönlichkeit The Doge Coach hat einen Anstieg auf 0,15 $ bis zum Ende dieser Woche vorgeschlagen, was einen Sprung von 66 % bedeuten würde.

Während ein solcher Anstieg innerhalb eines so kurzen Zeitraums unwahrscheinlich ist, haben andere darauf hingewiesen, dass DOGE eine gute Woche haben wird, ohne eine bestimmte Zahl oder ein bestimmtes Niveau zu nennen.

Es ist nicht ganz klar, was in dieser Woche eine große DOGE-Bewegung auslösen wird, aber die meisten Unterstützer erwarten weiterhin eine Art Ankündigung von Twitter und/oder Elon Musk in nicht allzu ferner Zukunft.

Einerseits besteht die Erwartung, dass Twitter irgendwann DOGE-basierte Tipps (oder etwas Ähnliches) einführen wird, eine Erwartung, die vollständig für die DOGE-Rallye Ende Oktober verantwortlich war.

Andererseits hoffen einige, dass Musk die Möglichkeit einführen wird, mit DOGE für Tesla-Autos zu bezahlen. Auch dies würde den Meme-Token massiv beflügeln, bleibt aber zum jetzigen Zeitpunkt rein hypothetisch, auch wenn Tesla bereits seit über einem Jahr DOGE als Zahlungsmittel für einige seiner Waren akzeptiert.

Abgesehen von diesem Optimismus gibt es auch Spekulationen, dass Twitter an einer eigenen "Twitter Coin" arbeiten könnte. Wenn das stimmt, würde dies wahrscheinlich die Notwendigkeit für DOGE-basierte Zahlungen negieren.

Die Dogecoin-Gemeinschaft wird also mehr tun müssen, um den DOGE-Preis zu stützen, als nur auf einen wankelmütigen Social-Media-Manager zu hoffen.

