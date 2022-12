Ist es zu spät, Cardano zu kaufen? Krypto-Experten geben ihre ADA-Prognosen ab

Source: TradingView

Der Preis von Cardano (ADA) ist in den letzten 24 Stunden um 0,5 % gefallen und erreichte nach einem schlechten Wochenende für den gesamten Kryptowährungsmarkt 0,264293 $. Sein aktueller Preis markiert einen Rückgang von 14% in einer Woche und einen Rückgang von 19% in den letzten 30 Tagen, wobei die anhaltende Negativität des Marktes dazu dient, die Finanzmärkte weltweit zu drücken.

In Anbetracht dieser Verluste hoffen ADA-Besitzer vielleicht, dass der Altcoin einen Tiefpunkt erreicht hat und sich bald erholen wird, insbesondere in Anbetracht seiner Fundamentaldaten und seiner laufenden Entwicklung. Einige Analysten vermuten jedoch, dass der Kryptowährung noch weitere Verluste bevorstehen, bevor sie den Abstieg beendet, den sie für einen Großteil des Jahres 2022 erlebt hat.

Allein auf der Grundlage der technischen Indikatoren könnten Beobachter zu dem Schluss kommen, dass ADA wirklich einen Tiefpunkt erreicht hat. Insbesondere sein Relative Strength Index (lila) ist in den letzten Tagen unter 40 gefallen, was darauf hindeutet, dass er im Vergleich zu früheren Bewegungen in diesem Jahr überverkauft ist.

Source: TradingView

Auch der gleitende 30-Tage-Durchschnitt (rot) von ADA blieb während des gesamten Jahres 2022 deutlich unter seinem 200-Tage-Durchschnitt (blau), was wiederum darauf hindeutet, dass früher oder später eine positivere Korrektur fällig ist.

Dennoch sind die Meinungen darüber, ob ADA sein Leiden beendet hat, geteilt. Einige Analysten außerhalb der ADA-Gemeinschaft halten weitere Kursrückgänge für möglich, sowohl auf kurze als auch auf längere Sicht.

Self-described value investor Mike Alfred remains decidedly bearish on ADA, recently repeating his prediction that it will eventually fall close to $0.06 or $0.05.

Andererseits bekräftigen die Mitglieder des Cardano-Ökosystems und der Cardano-Community weiterhin, dass die Fundamentaldaten von ADA letztendlich dazu beitragen werden, den Preis nach oben zu treiben, insbesondere dann, wenn der Markt wieder zu einem bullischeren Umfeld zurückkehrt.

An dieser Behauptung könnte etwas dran sein, da Cardano im Laufe der Baisse von 2022 eine stetige Entwicklung und zahlreiche Aktualisierungen erfahren hat. Sein Ökosystem umfasst mittlerweile über 1.100 Apps und Projekte, die auf seinem Netzwerk aufbauen, sowie mehr als 100 bereits gestartete Projekte.

Interessanterweise hat GitHub wiederholt gezeigt, dass Cardano tendenziell die Layer-One-Blockchain mit den meisten täglichen Entwicklungsaktivitäten ist, was die Anzahl der Commits und Änderungen angeht.

Auch dies verstärkt den Eindruck, dass Cardano schneller wächst als seine Konkurrenten und dass ADA derzeit unterbewertet ist. Die Sache ist die, trotz unterbewertet, es ist immer noch die neuntgrößte Münze auf dem Markt nach Cap.

Er hat diese Position erreicht, obwohl er einen Gesamtwert von nur 51 Millionen Dollar hat, was nur 2 % des TVL von Ethereum entspricht. Dies deutet darauf hin, dass ADA potenziell massive Zuwächse zu erwarten hat, insbesondere wenn es Cardano gelingt, organisches Wachstum anzuziehen.

Vorverkaufsgewinne

Natürlich kann es mehr als nur ein paar Monate dauern, bis solche Gewinne erzielt werden, was bedeutet, dass Händler, die auf der Suche nach sofortigen Gewinnen sind, sich wahrscheinlich anderswo umsehen sollten.

Trotz des Abschwungs war ein besonders fruchtbarer Bereich der Vorverkauf, bei dem einige Münzen nach der Erstnotiz um erhebliche Prozentsätze gestiegen sind.

Dazu gehört Tamadoge (TAMA), das im Oktober, als es an der großen Börse OKX notiert wurde, um bis zu 1.800 % (bezogen auf seinen Vorverkaufspreis) zulegte. Dazu gehört auch Lucky Block (LBLOCK), der im Vergleich zu seinem Verkaufspreis von 0,00015 $ um bis zu 6.000 % gestiegen ist.

Es kann auch die drei folgenden Münzen enthalten. Diese Token halten derzeit ihre jeweiligen Vorverkäufe ab und könnten angesichts ihrer vielversprechenden Fundamentaldaten und Roadmaps für überdurchschnittliche Renditen sorgen, sobald sie im neuen Jahr an die Börse gehen.

FightOut (FGHT)

FightOut (FGHT) läuft auf Ethereum und ist eine Fitness-App, die reale Workouts mit Web3 kombiniert. Aufbauend auf den Grundlagen früherer M2E-Plattformen wie STEPN verfolgt und belohnt sie nicht nur die zurückgelegten Schritte, sondern auch alle Arten von Workouts, einschließlich Boxen, Gewichtheben und Yoga. Es bietet auch In-App- und physische Kurse an, die den Nutzern helfen, einen aktiveren Lebensstil zu führen.

Der Token-Verkauf, der letzte Woche gestartet wurde, hat bereits über 2,1 Millionen Dollar eingebracht, wobei man für 1 Dollar derzeit 60,06 FGHT-Token kaufen kann.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade, das ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain basiert, ist eine Trading-Intelligence-Plattform, die Anlegern Echtzeit-Analysen und Social-Trading-Daten zur Verfügung stellt und ihnen hilft, stärkere Portfolios aufzubauen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Der Verkauf seines D2T-Tokens hat über 10 Millionen Dollar eingebracht und befindet sich nun in der Endphase. Das Unternehmen hat außerdem Notierungen auf BitMart, Changelly Pro und LBANK Exchange für Anfang 2023 angekündigt, was bestätigt, dass Investoren tatsächlich die Möglichkeit haben werden, von marktübertreffenden Renditen zu profitieren.

Calvaria (RIA)

Calvaria (RIA) ist ein Blockchain-basiertes Spiel, in dem Spieler Karten auf NFT-Basis sammeln, handeln und bekämpfen können. Es handelt sich um ein Spiel, bei dem man etwas verdienen kann, und es zeichnet sich dadurch aus, dass man es spielen kann, ohne Kryptowährungen zu besitzen, was es einem breiteren Publikum zugänglich machen könnte.

RIA wird innerhalb des Ökosystems für den Kauf von Ingame-Gegenständen und für das Staking verwendet werden, was ihm einen starken Anwendungsfall verleiht. Der Vorverkauf für den Token hat etwas mehr als 2,4 Millionen Dollar eingebracht und befindet sich derzeit in der fünften - und letzten - Phase.

