IOTA Kurs tiefrot: 3 Gründe für den schwachen IOTA Kurs

Zugegeben, der Kryptomarkt im Ganzen war in den vergangenen Wochen und Monaten nicht besonders positiv. Dazu noch die schrecklichen Nachrichten für FTX-Anleger, dass SBF, CEO von FTX, die Gelder seiner Kunden veruntreut hat. Es gibt aber dennoch einige Kryptowährungen, die sich bei aller Dynamik am Markt erstaunlich schnell erholten oder überaus robust gegen negative Marktstimmungen zeigten. Dazu gehörte allen voran Bitcoin.

Das sind die 3 Gründe, warum der IOTA Kurs tiefrot ist.

Mangelhafte PR-Arbeit, zu wenig Marketing Fehlende Mehrwerte für Anwender Geringe Innovationskraft

Was ist mit IOTA los?

Die Presse lobte das vom Deutschen Dominic Schiener mitbegründete Unternehmen in den höchsten Tönen. Eine Lösung, besser skalierbar als die Blockchain und für Mikrozahlungen zwischen Maschinen geeignet, erschien die perfekte Lösung für das rasant wachsende Internet der Dinge. Schiener war Liebling der Community und gern gesehener Gast. Das ist er zwar auch jetzt noch, doch nach einigen starken IOTA News über Beteiligungen in EU-Förderprogrammen und der Veröffentlichung des Shimmer Mainnet ist es in der Vergangenheit eher ruhig geworden.

Was macht der IOTA Kurs?

Die Nummer 63 nach Marktkapitalisierung zeigt sich leider seit längerer Zeit schon tiefrot. IOTA-Anleger dürften besorgt sein, wenn sie sich von der Vision einer Maschinenökonomie überzeugen ließen und jetzt auf großartige Neuentwicklungen warten müssen. Im laufenden Jahr gab es nur eine kurze grüne Phase, gefolgt von einer zähen, tiefroten Kursentwicklung auf 0,2121 €. Damit liegt der IOTA Kurs nur wenig über dem 12 Monatstief von 0,1911 €.

Quelle: https://coinmarketcap.com/de/currencies/iota/

Wie ist die IOTA Prognose?

Angesichts des tiefroten IOTA Kurses fällt die Prognose nicht sonderlich gut aus. Sicherlich wird sich der Kurs im anhaltenden Bullenmarkt mitreißen lassen. Aber bis zu neuen Höchstständen ist es noch ein weiter Weg. Die IOTA Prognose sähe besser aus, wären da in letzter Zeit innovative Entwicklungen gewesen oder stünden weitreichende Updates an. Aber bedauerlicherweise ist beides nicht so und daher heißt die IOTA Prognose: Abwarten! Hier gibt es die aktuelle Bitcoin Prognose!

IOTA Shimmer: War es das jetzt?

Statt innovativer neuer Anwendungen gibt es auf Twitter Einladungen, die Hardware Wallet Ledger S zu kaufen oder an einer Veranstaltung teilzunehmen. Nichts davon steht mit einem konkreten Mehrwert für die User oder Anleger in Verbindung. Zuletzt machte IOTA Shimmer Schlagzeilen, als das Mainnet Ende September live ging.

Quelle: https://shimmer.network/

Der native Token SMR zeigte sich für ca. 1 Monat im aufstrebenden Trend, um in den vergangenen Tagen dem IOTA Kurs in den tiefroten Bereich zu folgen.

Quelle: https://coinmarketcap.com/de/currencies/shimmer/

Die Community bemängelt immer wieder die geringe Öffentlichkeitsarbeit und das fehlende Marketing der IOTA Foundation, doch bisher hat sich daran nichts geändert und IOTA liegt weit hinter den Erwartungen zurück.

Dass die Community starken Einfluss auf die Entwicklung eines Kurses haben kann, belegen sogenannte Sentiment-Analysen. Sie haben bisher am klassischen Finanzmarkt wertvolle Insights geliefert und wurden jüngst auf soziale Medien ausgeweitet. Diese Art der Handelssignale gibt es bei Dash 2 Trade ab sofort auch für den Kryptomarkt. Alle neuen Kryptowährungen in einer Übersicht helfen überdies Anlegern bei der Entscheidung.

Community-Stimmung für Anleger wichtig

Angesichts der jüngsten FTX-Pleite lässt sich die Bedeutung einer starken, aktiven und aufmerksamen Community optimal belegen. Wer früh über die aufkommenden Gerüchte informiert war, konnte schnell reagieren und seine Gelder von der Krypto-Börse FTX abziehen. Anleger ohne diese wertvollen Information liefen kurz danach ins offene Messer und haben jetzt wahrscheinlich keine Chance mehr auf Erstattung.

Dash 2 Trade bietet neben weiteren wertvollen Tradingsignalen auch die Social Sentiment Analyse, die mit intelligent gesteuerten Algorithmen die sozialen Medien und Plattformen der Entwicklercommunity nach Auffälligkeiten durchsucht. So erhalten Sie wichtige Insights, noch bevor es zu Schäden kommt.

Auf der Plattform, die Sie mit dem Utility-Token $D2T betreten, nutzen Sie weitere Krypto-Handelssignale wie ein Profi und testen Ihre Handelsstrategie regelmäßig auf ihre Effizienz und Nachhaltigkeit.