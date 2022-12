IMPT ICO sammelt massive $15 Mio. in nur 4 Tagen ein, Notierungspreis liegt 10% über dem Vorverkaufspreis

Die Breakout-Kohlenstoffkompensationsplattform IMPT hat angekündigt, dass der Börsenpreis ihres IMPT-Tokens 0,0253 $ betragen wird, 10 % über dem endgültigen Vorverkaufspreis.

Die Nachricht kommt nur fünf Tage vor dem Ende des Fundraisings für das Projekt am 11. Dezember. 15 Millionen Dollar wurden in knapp zwei Monaten gesammelt, wobei 350.000 Dollar allein in den letzten 24 Stunden gesammelt wurden.

In einer Nachricht, die auf dem Discord-Server gepostet wurde, fügte CEO Denis Creighton hinzu, dass zusätzlich zu den bereits mit den zentralen Börsen LBank und Changelly und der dezentralen Börse Uniswap vereinbarten Listings, die am 14. Dezember live gehen sollen, weitere sieben Börsen in Arbeit sind.

Nur noch 4 Tage, um zum günstigen Vorverkaufspreis zu kaufen

Wer frühzeitig investieren möchte, bevor der Vorverkauf am 11. Dezember endet, hat keine Zeit zu verlieren. Verknüpfen Sie eine Krypto-Wallet mit IMPT.io und kaufen Sie IMPT mit ETH oder USDT (Tether-Stablecoin).

Käufer, die keine ETH haben, können mit einer Karte sicher auf der IMPT-Website kaufen und dann ihren IMPT-Token-Kauf tätigen.

In der ersten Phase des Vorverkaufs lag der Preis für IMPT bei 0,018 $. In der aktuellen zweiten Phase liegt der Preis bei 0,023 $, so dass der Listenpreis mit einem gesunden Aufschlag angesetzt ist.

Analysten erwarten, dass der IMPT-Preis bei der Markteinführung in die Höhe schießen wird, und es wurden Gewinne von 10x oder mehr vorhergesagt, während Creighton betont, dass IMPT keine "Pump and Dump"-Coin ist.

Alle verbleibenden Token der Vorverkaufsstufe 2 werden verbrannt und Token, die zuvor der Vorverkaufsstufe 3 zugeteilt wurden, werden für 12 Monate ab dem Token Generation Event (TGE) gesperrt und über 12 Monate hinweg unverfallbar.

Nehmen Sie am Treueprogramm des Planeten teil

Creighton sagt, dass die Sperrung und das Vesting dazu dienen, "Use Case 3" zu unterstützen, der sich auf den Rabatt bei der Verwendung von IMPT für Einkäufe über das Partner-Shopping-Programm des Unternehmens bezieht.

"Wir verschieben einen Teil des Entwicklungszyklus des Ökosystems auf das nächste Jahr, damit wir jetzt mit dem Austausch beginnen können. Dies ermöglicht es uns letztendlich, Use Case 1 und 2 im Jahr 2023 bereitzustellen und Use Case 3 auf 2024 zu verschieben", erklärt Creighton.

Er fuhr fort: "Wir tun dies aufgrund des gegenwärtigen Klimas und der Unsicherheit, die weiterhin besteht. Der FTX-Absturz hat eine heftige Reaktion ausgelöst und den Markt erheblich verunsichert. Außerdem erleben wir einen aggressiven Bärenmarkt, der ebenfalls nicht nachhaltig ist.

"Als CEO müssen ich und das Team in der Lage sein, mutige, aber nicht rücksichtslose Entscheidungen zu treffen, um IMPT, sein Geschäftsmodell und seine Unterstützer zu schützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und die richtigen Änderungen vornehmen müssen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

"Wir sind fest entschlossen, IMPT zu dem Erfolg zu machen, den es verdient - eine Plattform, die jedem Mitglied der Gesellschaft einen einfachen, erschwinglichen und wirksamen Mechanismus bietet, um zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen. Seien Sie Teil des Treueprogramms des Planeten".

Wie und wann Anleger ihre IMPT-Token einfordern können

Vorverkaufs-Investoren können ihre Token anfordern, indem sie ihre Krypto-Brieftasche am 12. Dezember mit der Website IMPT.io verbinden.

IMPT ist ein ERC-20 Token, was bedeutet, dass er mit der Ethereum-Blockchain kompatibel ist.

Kurz nach dem DEX-Start werden die zentralisierten Börsen LBank und Changelly Pro IMPT listen.

Amazon schließt sich Tausenden von Einzelhändlern im IMPT.io Affiliate-Shopping-Programm an

Der Start von IMPT.io wird mit großer Spannung erwartet. Das Projekt hat Hunderte von Einzelhändlern für sein Affiliate-Shopping-Programm gewonnen, das es Verbrauchern und Unternehmen ermöglicht, Emissionsgutschriften zum Ausgleich ihres ökologischen Fußabdrucks zu erwerben.

Bis zum Start will IMPT mit 10.000 Einzelhändlern zusammenarbeiten.

Zu den Einzelhändlern, die bereits an Bord sind, gehören der E-Commerce-Gigant Amazon, bekannte Tech-Unternehmen wie Samsung und Microsoft, die Modehäuser River Island und Harry Brown sowie die neuesten Mitglieder Tripadvisor, Dyson, AEG, ganz zu schweigen von Bloomingdales, Macy's, Dominos, Lego und vielen anderen.

Kohlenstoffausgleich und Kohlenstoffgutschriften auf einfache Weise und in großem Umfang verwalten

Wenn Sie über das IMPT-Web-Widget oder die mobile App einkaufen, spendet der von Ihnen gewählte teilnehmende Einzelhändler einen Teil des Kaufbetrags an ein geprüftes grünes Projekt.

Neben dem Widget und der App umfasst die Plattform auch einen Marktplatz, auf dem Verbraucher und Unternehmen ihre Emissionsgutschriften durch einfaches Verbrennen" auf der Blockchain zurückziehen können.

Diejenigen, die ihre Gutschriften zurückgeben, erhalten im Gegenzug ein einzigartiges NFT-Sammelstück, das von einem anerkannten Künstler entworfen wurde und ebenfalls handelbar ist.

Wenn Sie die Emissionsgutschriften nicht aufgeben möchten, können Sie sie als Investition halten oder mit ihnen handeln - alles auf dem IMPT-Marktplatz.

Beteiligen Sie sich an der Revolution des Kohlenstoffausgleichs, indem Sie die bahnbrechende Plattform IMPT.io unterstützen.