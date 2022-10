Grayscale Investments kündigt neues Bitcoin-Mining-Projekt an

Source: Adobe/Ascannio

Grayscale Investments, der weltweit größte Krypto-Vermögensverwalter, hat die Gründung eines neuen Unternehmens namens Grayscale Digital Infrastructure Opportunities LLC ("GDIO") bekannt gegeben, das sich auf Investitionen in die Bitcoin-Mining-Infrastruktur konzentrieren wird.

In einer Pressemitteilung erklärte Grayscale, dass das Unternehmen akkreditierten Anlegern dabei helfen wird, vom Abschwung auf dem Kryptomarkt zu profitieren. Insbesondere wird das Co-Investment-Vehikel Bitcoin-Mining-Ausrüstung zu Schleuderpreisen kaufen und damit seine eigenen Mining-Aktivitäten erweitern.

Grayscale arbeitet mit Foundry Digital, einer Tochtergesellschaft der Grayscale-Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG), zusammen, um das Unternehmen in einer einzigartigen Vereinbarung in seiner Produktlinie zu verwalten. Foundry, der weltweit größte Bitcoin-Mining-Pool nach Rechenleistung, wird den täglichen Mining-Betrieb von GDIO übernehmen.

"Die einzigartige Position von Grayscale im Zentrum des Krypto-Ökosystems ermöglicht es uns, Angebote zu schaffen, die es Anlegern ermöglichen, ihr Kapital über unterschiedliche Marktzyklen hinweg einzusetzen", so Grayscale-CEO Michael Sonnenshein in der Mitteilung.

In einer Erklärung gegenüber Bloomberg verriet Sonnenshein, dass GDIO hofft, durch den Verkauf der geschürften Bitcoins Gewinne zu erzielen. Es wird erwartet, dass die Finanzierung vor Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, und es wird sich wahrscheinlich um eine drei- bis fünfjährige Investition handeln, deren Bedingungen denen ähneln, die Investoren erwarten würden, wenn sie Private-Equity- oder Infrastrukturinvestitionen in andere Vermögenswerte tätigen.

"Wir sind der Meinung, dass es bei Mining-Hardware ein gewisses Maß an finanzieller Notlage gibt, die auf das niedrigere Preisniveau zurückzuführen ist, so dass es für Investoren ein günstiger Zeitpunkt ist, über ein Engagement in diesem Bereich nachzudenken. fügte Sonnenshein hinzu.

Grayscale ist nicht der einzige, der von der Notlage der Bitcoin-Mining-Industrie profitiert

Grayscale Investments ist nicht der einzige Akteur, der auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten im Bitcoin-Mining-Markt ist. Bloomberg stellt fest, dass der Bitcoin-Mining-Markt während des derzeitigen Marktabschwungs durch einen harten Wettbewerb gekennzeichnet ist.

Bitdeer, ein großer Miner, hat kürzlich einen 250 Millionen Dollar schweren Bitcoin Mining Distressed Fund aufgelegt. In der Zwischenzeit hat CleanSpark Inc, ein börsennotiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, eine Mining-Anlage in Georgia und Tausende von Rigs für über 30 Millionen Dollar gekauft.

Während GDIO an den Start geht, hat der Vermögensverwalter auch Ankündigungen in Bezug auf seine anderen Produkte gemacht. In einer separaten Pressemitteilung teilte Grayscale mit, dass er die Gewichtungen der Fondskomponenten für drei seiner Produkte im Zusammenhang mit deren jeweiligen Überprüfungen im dritten Quartal 2022 aktualisiert hat.

Die Neugewichtung betraf den Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) (Digital Large Cap Fund), den Grayscale DeFi Fund (DeFi Fund) und den Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE Fund). Während keine neuen Token zu den Fonds hinzugefügt wurden, verkaufte es bestimmte Mengen an bestehenden Fondskomponenten und verwendete den Erlös, um mehr von anderen Befürwortern zu kaufen, die aus dem Gleichgewicht geraten waren.

Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN