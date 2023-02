Google investiert in das KI-Unternehmen Anthropic trotz Verbindungen zu FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried

Google hat rund 300 Millionen Dollar in das Start-up-Unternehmen Anthropic für künstliche Intelligenz investiert, dessen größter Investor Alameda Research ist, der Krypto-Hedgefonds des in Ungnade gefallenen Krypto-Chefs Sam Bankman-Fried.

Einem Bericht der Financial Times vom Freitag zufolge investierte Google Ende 2022 rund 300 Millionen Dollar in Anthropic, trotz seiner Verbindungen zu Bankman-Fried, dem in Ungnade gefallenen Gründer der Kryptowährungsbörse FTX.

Im Gegenzug für das Geld erhielt Google eine 10-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen. Unabhängig davon gab Anthropic diese Woche bekannt, dass Google Cloud sein "bevorzugter Cloud-Anbieter" ist, wobei die Unternehmen "gemeinsam KI-Computing-Systeme entwickeln".

Vor der Investition von Google hatte Anthropic bereits mehr als 700 Millionen Dollar aufgebracht. Bankman-Frieds Alameda Research ist der größte Investor in das KI-Start-up-Unternehmen, das 500 Millionen Dollar investierte, bevor es im vergangenen Jahr Konkurs anmeldete. Die Konkursmasse von FTX hat Anthropic als einen Vermögenswert ausgewiesen, der den Gläubigern bei der Beitreibung von Forderungen helfen könnte.

Das 2021 gegründete Unternehmen Anthropic entwickelt Claude, einen universell einsetzbaren Chatbot mit künstlicher Intelligenz. Claude ist ein potenzieller Konkurrent von OpenAIs ChatGPT, der in den letzten Monaten in der Online-Welt Wellen geschlagen hat. Claude wurde noch nicht öffentlich vorgestellt.

Sowohl OpenAI als auch Anthropic bemühen sich um Entwicklungen im Bereich der generativen KI, d. h. um hochentwickelte Computerprogramme, die in Sekundenschnelle Skripte schreiben und Kunstwerke erschaffen können.

Anthropic konzentriert sich nach eigenen Angaben auf die KI-Sicherheit und bezeichnet sich selbst als "KI-Sicherheits- und Forschungsunternehmen". Auf seiner Website schreibt es: "Wir zeigen, dass Sprachmodelle durch Selbstverbesserung lernen können, einer Reihe einfacher, natürlicher Sprachprinzipien zu folgen, und wir nutzen diese neue Methode, um einen harmloseren Assistenten zu trainieren."

Die Investition von Google wurde von seiner Cloud-Abteilung getätigt. Dem FT-Bericht zufolge plant der Tech-Gigant möglicherweise, die datenintensive Rechenarbeit von Anthropic in seine Rechenzentren zu bringen, um den Vorsprung aufzuholen, den Microsoft dank seiner Arbeit mit OpenAI auf dem schnell wachsenden KI-Markt hat.

Alameda Research war ein Kryptowährungshandelsunternehmen, das von SBF im September 2017 mitbegründet wurde. Das Unternehmen hat Berichten zufolge in den fünf Jahren seines Bestehens insgesamt 222 Investitionen getätigt.

FTX und seine Gruppe von Kryptounternehmen meldeten Anfang November Konkurs nach Chapter 11 an. Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer von FTX, wurde später auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte. Er wurde schließlich an die USA ausgeliefert, wo er nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar vor einem New Yorker Gericht aus der Haft entlassen wurde.

Es kam zu einer Vermischung von Geldern zwischen den beiden Unternehmen. Alameda war in der Lage, Kundengelder von FTX durch eine Hintertür zu verwenden, die es ermöglichte, das Darlehen unter dem Radar von Anlegern, Mitarbeitern und Wirtschaftsprüfern zu verstecken.