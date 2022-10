Google Cloud steigt mit neuem Dienst in die Welt der Blockchain-Knoten ein

Source: Google

Der Tech-Gigant Google verstärkt sein Engagement für digitale Assets und Blockchain durch den Start einer neuen Lösung, Blockchain Node Engine. In einer Erklärung nennt das Unternehmen die Lösung "ein vollständig verwaltetes Node-Hosting für die Web3-Entwicklung", das es Entwicklern ermöglicht, neue Produkte auf verschiedenen Blockchain-basierten Plattformen zu erstellen und einzusetzen.

"Nodes auf einer Blockchain bilden ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das ständig die neuesten Blockchain-Daten austauscht, damit alle Nodes synchron bleiben", so das Unternehmen.

"Während selbstverwaltete Knoten oft schwierig zu implementieren sind und eine ständige Verwaltung erfordern, ist Blockchain Node Engine ein vollständig verwalteter Knoten-Hosting-Service, der die Notwendigkeit des Knotenbetriebs minimieren kann", heißt es in der Erklärung, die von zwei hochrangigen Vertretern von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, gemeinsam unterzeichnet wurde: Amit Zavery, der GM/VP of Engineering and Platform, und James Tromans, der Direktor von Cloud Web3.

"Web3-Unternehmen, die dedizierte Knoten benötigen, können Transaktionen weiterleiten, Smart Contracts einsetzen und Blockchain-Daten mit der Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit lesen oder schreiben, die sie von der Rechen- und Netzwerkinfrastruktur der Google Cloud erwarten", heißt es in der Erklärung.

Google sagte, dass im Rahmen des Plans Ethereum (ETH) die erste Blockchain sein wird, die von der Blockchain Node Engine unterstützt wird. Dies wird es Entwicklern ermöglichen, vollständig verwaltete ETH-Knoten mit sicherem Blockchain-Zugang bereitzustellen. Es wird erwartet, dass Google nach und nach weitere Blockchains in das Portfolio des Dienstes aufnehmen wird.

Der Tech-Gigant erklärte, dass Blockchain Node Engine Web3-Organisationen die folgenden Vorteile bietet

Rationalisierte Bereitstellung

Die Blockchain Node Engine von Google Cloud kann den Prozess der Synchronisierung eines vollständigen Knotens für Entwickler schneller und einfacher machen, da sie einen neuen Knoten mit einem einzigen Vorgang bereitstellen sowie die gewünschte Region und das Netzwerk (Mainnet, Testnet) angeben können.

Sichere Entwicklung

Die Blockchain Node Engine von Google ermöglicht es Entwicklern, Sicherheitskonfigurationen zu verwenden, die den unbefugten Zugriff auf die Knoten verhindern, indem sie die Knoten hinter einer Virtual Private Cloud (VPC) Firewall platzieren.

Vollständig verwalteter Betrieb

Das Unternehmen hat seine Blockchain Node Engine als vollständig verwalteten Dienst konzipiert, um die ununterbrochene Verfügbarkeit für die Nutzer zu gewährleisten. Google Cloud überwacht die Knoten aktiv und schaltet sie bei Ausfällen wieder ein. Durch den Wegfall eines dedizierten DevOps-Teams und die Nutzung des Service Level Agreements (SLA) von Google Cloud reduziert die Lösung laut Google den Fokus der Nutzer auf die Wartung der digitalen Infrastruktur.

"Wir freuen uns darauf, Unternehmen mit einem zuverlässigen, einfach zu bedienenden Blockchain-Node-Hosting-Service zu unterstützen, damit sie sich auf die Innovation und Skalierung ihrer Web3-Anwendungen konzentrieren können", heißt es in der Erklärung.