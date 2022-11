FTX nutzte 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern, um Alameda Research zu stützen, und verlor alles - was passiert jetzt?

Image credit: FTX

Sam Bankman-Frieds angeschlagene Kryptowährungsbörse FTX lieh Milliarden von Dollar an Nutzergeldern an ihre Schwesterfirma Alameda Research, um riskante Wetten zu finanzieren.

Einem kürzlich erschienenen Bericht des Wall Street Journals zufolge hat die Börse bis zu 10 Milliarden Dollar an Krediten mit dem Geld, das Kunden eingezahlt hatten, vergeben. Da FTX über ein Kundenvermögen von 16 Milliarden Dollar verfügte, hatte die Börse mehr als die Hälfte ihrer Kundengelder verliehen.

Neben FTX musste Alameda auch bei anderen Finanzunternehmen zusätzliche Kredite aufnehmen, die sich auf insgesamt 1,5 Milliarden Dollar belaufen, so der Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

"Eine Börse sollte eigentlich keine Probleme haben, die Einlagen ihrer Kunden zu erhalten", sagte Frances Coppola, ein britischer Wirtschaftswissenschaftler. "Sie sollte mit diesen Vermögenswerten nichts anfangen können. Sie sollten buchstäblich dort liegen, damit die Leute sie nutzen können.

Die Plattform hatte Anfang der Woche die Abhebungen von Kunden pausiert, nachdem Spekulationen über einen möglichen Liquiditätsengpass das Vertrauen der Kunden in die Plattform zu erschüttern begannen.

Wie berichtet, zogen FTX-Nutzer innerhalb von nur 72 Stunden 6 Milliarden Dollar an Krypto-Token ab, während sich die täglichen Abhebungen normalerweise auf mehrere zehn Millionen Dollar belaufen. Das Tempo der Abhebungen machte die Situation katastrophal. Nachdem es SBF nicht gelungen war, kurzfristig einen Geldgeber zu finden oder andere Vermögenswerte zu verkaufen, wandte es sich an CZ und bat um Hilfe.

Am Mittwochnachmittag gab Binance bekannt, dass es sich entschlossen hat, aus dem Geschäft auszusteigen, und behauptete, dass FTX die Guthaben der Nutzer falsch gehandhabt hat, und verwies auch auf die Vorwürfe der behördlichen Untersuchungen. "Wir hatten gehofft, die Kunden von FTX unterstützen zu können, um ihnen Liquidität zur Verfügung zu stellen, aber die Probleme liegen außerhalb unserer Kontrolle und unserer Fähigkeit zu helfen", sagte Binance.

Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt sind hinter FTX her

Der WSJ-Bericht behauptet, dass die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und das Justizministerium (DOJ), zwei hochrangige Regulierungsbehörden, nach der plötzlichen Implosion von FTX in dieser Woche ermitteln.

Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas das Vermögen von FTX Digital Markets Ltd, der bahamaischen Tochtergesellschaft der Plattform, eingefroren hatte. Die Behörde erklärte, sie halte das Einfrieren für eine "umsichtige Maßnahme", um das Unternehmen zu stabilisieren und die Vermögenswerte zu sichern.

Die Bahamas Securities Commission beantragt außerdem, dass der Oberste Gerichtshof einen vorläufigen Liquidator für FTX ernennt, um "das bestmögliche Ergebnis für die Kunden und andere Interessengruppen von FTX zu erzielen". Als Grund nannte die Kommission Berichte über einen möglicherweise unrechtmäßigen Umgang des Unternehmens mit den Vermögenswerten der Nutzer.

In der Zwischenzeit hat SBF behauptet, dass er nach neuen Partnern sucht und plant, Mittel zu beschaffen, um die Kryptobörse am Leben zu erhalten. "Es gibt eine Reihe von Akteuren, mit denen wir in Gesprächen sind, LOIs, Term Sheets, etc. Wir werden sehen, wie das ausgeht", sagte er in einem aktuellen Tweet.