FTT kaufen oder nicht? Wie und wo FTT kaufen - Unsere Analyse für 2022

Sam Bankman Fried: Dieser Name bringt aktuell die Gemüter zum Erhitzen. Der Gründer der zweit größten Trading Plattform FTX hat Konkurs angemeldet und ist anschließend untergetaucht. Bankman Fried hat neuesten Schätzungen zufolge 94% seines Milliarden Vermögens verloren, Kundengelder in Milliardenhöhe wurden veruntreut und der eigene FTT Token befindet sich im Sturzflug.

Sollte man den FTT Token noch kaufen oder sollte lieber auf Alternativen gesetzt werden? Mehr dazu in unserer Analyse.

FTT kaufen 2022 - Das Wichtigste zu FTX kurz erklärt

Mindestens eine Milliarde US Dollar an Kundengeldern verschwunden: Insidern zufolge sind mindestens eine Milliarde US Dollar an Kundengeldern verschwunden. Insider sagten, dass ca. Zehn Milliarden USD an Bankman Frieds eigenes Handelsunternehmen Alameda Research überwiesen wurden.

FTX und FTT Token im Sturzflug: Der Hauseigene FTT Token abgestürzt. Aktuell steht er bei 1,64 USD. Das der Token sich erholt ist wohl unwahrscheinlich.

Bankman Fried: Wo bist du?: Nach bekannt werden der Insolvenz ist Bankman Fried angeblich mit dem Privatjet nach Buenos Aires geflüchtet. Er selbst dementiert: „Ich bin auf den Bahamas".

Auszahlungen auf FTX gestoppt: Alle Auszahlungen auf der Plattform wurden gestoppt. Kein gutes Zeichen für alle, die ihr Geld auf der Plattform liegen hatten. Not your keys – Not your Coins.

US Behörden ermitteln gegen FTX: Nach dem Zusammenbruch ermitteln nun die US Behörden gegen FTX US. Stimmen aus der Politik werden laut, dass es eine härtere Regulierung für Krypto Investments geben muss. Ist das der richtige Weg?

So kauft man FTT einfach & sicher!? FTT Coin kaufen Anleitung für Anfänger mit eToro

Als einer der attraktivsten Onlinebroker auf dem Markt bietet eToro eine breite Palette an Handelsmöglichkeiten an. Neben Rohstoffen, Indizes, Aktien und Währungen bietet der Broker auch den Handel mit Kryptowährungen an.

Erster Schritt: Anmeldung bei eToro

Um sich anzumelden, klicken Sie einfach oben rechts in der Ecke auf „Jetzt Handeln“. Es öffnet sich ein Fenster und Sie müssen eine E-Mail und ein Passwort vergeben. Im Anschluss wird der Nutzer aufgefordert sich mit Personalausweis oder Reisepass zu Verifizieren.

Zweiter Schritt: Konto aufladen

Wer Traden oder investieren will, muss Geld Einzahlen. Dies geht am einfachsten mit der Kreditkarte, via Banküberweisung oder auch mit e-Wallets wie Skrill, Neteller oder Bank Wire Transfer. Auch die Sofortüberweisung, PayPal oder Rapid Transfer stehen für die Einzahlung zur Verfügung. Die Mindesteinzahlung beträgt 20 Euro.

FTT kaufen mit Paypal, Kreditkarte und mehr

Sowohl mit dem Smartphone als auch am Desktop können Einzahlungen getätigt werden. Klicken Sie auf Zahlungen und wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode aus und geben Sie den Betrag ein, den Sie auf eToro einzahlen möchten.

Dritter Schritt: FTT mit Euro online kaufen

Nun kann der FTT Token mit dem eingezahlten FIAT Geld gekauft werden. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Coin und klicken auf Kaufen.

Was ist FTT?

Der FTT Token ist der Native Token von FTX, einer Krypto-Derivate-Börse. Der FTT Token wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der FTX-Nutzer gerecht zu werden, indem er ihnen Zugang zu erweiterten Funktionen und Rabatten auf der FTX-Plattform bietet.

Der Token wird auch verwendet, um die FTX-Governance-Plattform zu finanzieren, die es FTX-Token-Inhabern ermöglicht, über die zukünftige Entwicklung der Plattform abzustimmen. Der aktuelle Preis des FTT Token liegt bei 1,64 USD.

⏏️ Name & Symbol FTX mit FTT Token 🧑‍💼 Gründer von FTX Sam Bankman Fried, Gary Wang 🗺️ FTX Hauptsitz Bahamas 🗓️ Start von FTT 8. Mai 2019 🪙 Maximalversorgung FTT Token 328.895.112 📈 Kurs (November 2022) 1,64 USD 💰 Marktkapitalisierung 501,053,957 🌌 Aktuelle Umlaufversorgung FTT (November 2022) 328,895,112.30 FTT 🥇 Marktrang 209 ⚙️ Transaktionen durch ERC-20

FTT Token Kursentwicklung

Im März 2019 mit dem Kürzel FTT als Coin der FTX Krypto Börse gegründet.

Hauptsächlich nützlich zum Staking und sparen von Trading-Gebühren auf der Plattform FTX.

Am 8. November 2022 geriet die Krypto Börse FTX in Liquiditätsengpässe, wodurch der Preis von dem Hauseigenen FTT Token massiv eingebrochen ist.

Inzwischen hat FTX Insolvenz angemeldet und es wurde versucht noch zu retten, was zu retten ist. Vergeblich!

Die schlimmsten Befürchtungen der Anleger sind eingetreten und der Kurs von FTT befindet sich Seitdem im Sturzflug und notiert aktuell nur noch 1,64 USD.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob es eine Zukunft für die Kryptobörse FTX und den Coin FTT gibt. Die Chancen stehen allerdings schlecht, denn der Gründer Sam Bankman Fried wird beschuldigt Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben.

Entwicklung des FTT-Kurses in den vergangenen 48 Stunden in EUR

In den vergangenen Tagen gab es eine Reihe negativer Nachrichten in Bezug auf FTX und somit auch auf den Hauseigenen FTT Token, die zu einer sinkenden Nachfrage nach dem Token geführt haben. In den letzten 48 Stunden ist wie zu erwarten der Kurs des FTT Tokens weiter in den Keller Geschossen.

Von 1,64 € auf aktuell 1,34€. Wenn man den FTT Token kaufen möchte bietet sich ein günstiger Einstieg, allerdings ist der Kauf von FTT nicht zu empfehlen, wie wir bereits mehrfach erwähnt haben.

Ist es sinvoll in FTT zu investieren? Welche Kryptowährung ist das beste Investment?

Wie oben schon beschrieben hat der FTT Token so seine Probleme. Der von der zweit größten Plattform FTX veröffentlichte Token rauschte innerhalb kürzester Zeit von 25 USD auf unter 2 USD ab – Tendenz fallend. Die Tatsache, dass der Gründer der Plattform Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut hat und seit dem niemand weiß, wo er sich befindet, sollte klarstellen, dass ein Invest in den FTT Token keine gute Idee ist. Außerdem sind alle Auszahlungen des Tokens ausgesetzt.

Als Alternative zum FTT Token bieten sich aber 2 weitere Coins an: IMPT und Dash 2 Trade. IMPT ist ein Coin, der Umweltschutz und Kryptowährungen zusammenbringt und als erste Nachhaltige Kryptowährung zu handeln ist. Dash 2 Trade hingegen ist eine vollkommen neue Plattform, die den automatisierten Handel mit Handelssignalen, sozialen Metriken und Indikatoren bereit stellt. Dash 2 Trade Prognosen lassen gutes erhoffen.

Wo kann man FTT kaufen und handeln?

Sollte der ein oder andere doch noch an die Rückkehr aus dem aus glauben, ist es möglich den FTT Token noch immer zu kaufen. Am besten geht dies bei eToro, denn der Broker ist ausgezeichnet für den Kauf von Kryptowährungen, CFDs, Aktien oder Währungen. Neben dem FTT Token sind auch Coins wie beispielsweise IMPT oder Dash 2 Trade zu handeln.

FTT als CFD oder echte Kryptowährung kaufen?

Sie haben die Wahl: FTT als CFD oder als echte Kryptowährung zu kaufen. Bei eToro ist beides möglich und beides hat seine Vor- und Nachteile. Investieren Sie in eine echte Kryptowährung, so besitzen Sie die Währung selbst und können von steigenden Kursen profitieren. Allerdings sind Sie auch an fallende Kurse gebunden und können Verluste erleiden.

Beim Erwerb eines CFDs auf eine Kryptowährung hingegen spekulieren Sie lediglich auf den Kursverlauf der Währung. Sie können sowohl von steigenden als auch fallenden Kursen profitieren. Allerdings besteht auch hier das Risiko, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren können. Bevor Sie in eine Kryptowährung investieren, sollten Sie sich daher genau informieren und abwägen, welche Methode für Sie die beste ist.

FTT kaufen mit Paypal und alternativen Zahlungsmethoden

Paypal ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden bei eToro. Wenn Sie ein Konto bei Paypal haben, können Sie ganz einfach Geld einzahlen und abheben. Paypal ist sicher und zuverlässig und bietet einen guten Kundenservice. Alternativ können Sie auch Kredit- oder Debitkarten, Banküberweisungen oder e-Wallets wie Skrill und Neteller verwenden.

eToro bietet eine Reihe von verschiedenen Zahlungsmethoden, die jedoch je nach Land unterschiedlich verfügbar sein können:

Debitkarte

Kreditkarte

Banküberweisung

Sofort

iDeal

Giropay

Multibanko

Trustly

Rapid Transfer

Wenn Sie über 20 Euro verfügen, können Sie bereits mit dem Handel bei eToro beginnen. Die Mindesteinzahlung ist somit sehr gering und ermöglicht es auch unerfahrenen Anlegern, sich am Handel zu beteiligen. Allerdings gibt es bei der Banküberweisung eine Ausnahme. Hier wird eine Mindesteinzahlung von 250 Euro verlangt. Dies ist jedoch auch verständlich, da bei einer Banküberweisung meistens größere Beträge überwiesen werden.

Wenn Sie PayPal verwenden, können Sie Ihr Konto bei eToro ganz einfach aufladen. Loggen Sie sich dazu in Ihr Konto bei eToro ein und gehen Sie zur Einzahlungsseite. Wählen Sie dort PayPal als Zahlungsmethode aus und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Nachdem Sie die Zahlung bestätigt haben, wird das Geld sofort auf Ihr Konto gutgeschrieben und Sie können damit handeln.

💡Cryptonews.com Lesetipp: Neue Kryptowährungen 2023

FTT im Wallet aufbewahren

Nachdem Sie den FTT Token auf eToro gekauft haben, ist es ratsam, sie in einem Wallet aufzubewahren. Dabei handelt es sich um eine digitale Geldbörse, in der Sie Ihre Kryptowährungen sicher aufbewahren können. Sie können ein Wallet auf Ihrem Computer oder Smartphone installieren oder auch online ein Wallet erstellen. Einige Kryptowährungsbörsen bieten auch ein eigenes Wallet an. Wenn Sie mehrere Kryptowährungen besitzen, empfiehlt es sich, ein Multi-Coin-Wallet zu verwenden.

So haben Sie alle Ihre Coins an einem Ort und können sie leichter verwalten. Ein beliebtes Multi-Coin-Wallet ist das Atomic Wallet. Es unterstützt über 300 Kryptowährungen und ermöglicht es Ihnen, Ihre privaten Schlüssel zu verwalten. Wenn Sie sich für ein Online-Wallet entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass es sicher ist und über eine zuverlässige Verschlüsselung verfügt. Ein beliebtes Online-Wallet ist das eToro Wallet. eToro ist eine der größten Kryptowährungsbörsen und bietet ein sicheres und einfach zu bedienendes Wallet.

Hat FTT Potenzial/Zukunft in der Krypto Welt?

Der FTX Token FTT hat keine Zukunft, weil FTX Insolvenz angemeldet hat und angeblich Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut hat. FTX war eine der größten Kryptowährungsbörsen und hatte einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Die Börse wurde von Sam Bankman-Fried gegründet und war eine Tochtergesellschaft von Alameda Research, einem Hedgefonds-Manager. FTX war bekannt für seine Hebelprodukte und andere innovative Produkte.

Die Börse war auch an der Entwicklung des sogenannten FTX Tokens beteiligt, einem Utility-Token, der für die Nutzung der Börse verwendet werden sollte und auch wurde. FTX geriet jedoch in Schwierigkeiten, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Juli 2020 eine Untersuchung wegen Verdachts auf Insiderhandel eingeleitet hatte. Die FTX Token waren an vielen Krypto Börsen notiert und hatten einen Marktwert von mehreren hundert Millionen US-Dollar.

Die Insolvenz von FTX hat jedoch dazu geführt, dass der Preis des Tokens stark gefallen ist. Viele Anleger haben ihre Token verkauft, wenn sie schnell genug handeln konnten, denn von jetzt auf gleich war die Auszahlung aller FTTs gestoppt. Sowohl der Token als auch die Plattform haben keine Zukunft mehr, denn wer vertraut schon einer korrupten Börse?

FTT Trading - Sollte man FTT langfristig halten oder kurzfristig handeln?

Wie bereits erwähnt, ist der FTT Token auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nach Bekanntwerden der Insolvenz ging es steil bergab und weder ein kurzes oder ein langes Investment ist empfehlenswert. Stattdessen sollte man sich lieber auf andere Coins konzentrieren wie zum Beispiel dem Dash 2 Trade oder den IMPT Coin. Beide Coins befinden sich derzeit noch im Presale und versprechen langfristig ein gutes Investment mit möglicherweise hohen Renditen.

FTT kaufen oder verkaufen? Unsere Vor- & Nachteile Analyse:

Vorteile:

Günstiger Einstiegspreis

Nachteile:

Alle Auszahlungen der FTX-Tokens sind aufgrund der Insolvenz des Unternehmens gestoppt

Dies bedeutet, dass Sie den Token aktuell nicht mehr verkaufen können und dementsprechend auch keinen Kauf in Betracht ziehen sollten

Der Gründer der FTX Plattform ist untergetaucht

Kundengelder in Milliardenhöhe wurden veruntreut

Wenn Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen wollen, empfehlen wir andere Coins wie zum Beispiel IMPT oder Dash 2 Trade. Auch unser Presale Coin Calvaria sollte nicht außer acht gelassen werden, es lohnt sich allemal, diese drei Alternativen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie FTT & andere Coins wieder verkaufen: Unsere Anleitung für eToro

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihre FTT- oder anderen Kryptowährungen wieder verkaufen können, sind Sie bei uns richtig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Coins wieder verkaufen können.

Zunächst einmal müssen Sie sich auf der Handelsplattform von eToro anmelden.

Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie in Ihrem Konto die Option "Verkaufen" auswählen.

Dann wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie verkaufen möchten, und geben den Betrag ein, den Sie verkaufen möchten.

Sobald Sie den Betrag eingegeben haben, können Sie den Verkaufsvorgang bestätigen.

Danach erhalten Sie den Betrag in der Fiat-Währung, in der Sie den Verkauf getätigt haben.

💡Cryptonews.com Lesetipp: 10 vielversprechende Kryptowährungen für 2023

Kaufen oder nicht Fazit - Unsere Empfehlung:

In diesem Artikel haben wir erläutert, warum wir derzeit den Kauf von FTT-Coins nicht empfehlen. Eine Kryptowährungsbörse, die Kundengelder veruntreut und sich in der Insolvenz befindet, sollte man definitiv nicht mit seinem hart erarbeiteten Geld füttern. Stattdessen möchten wir unseren Lesern zwei Alternativen vorstellen, die wir als vielversprechende Investitionen einschätzen.

Die erste Alternative ist der Presale-Coin Dash 2 Trade. Dieser Coin wird von einer Gruppe erfahrener Krypto-Trader entwickelt und bietet den Nutzern ein vollständiges Paket an Handels-Tools, Charts und Analysen. Außerdem erhalten die Nutzer Zugang zu einem umfangreichen Schulungs- und Support-System. Laut Analysten, die diesen Coin unter die Lupe genommen haben, ist dieser enorm vielversprechend und ihm wird eine Großartige Zukunft vorausgesagt.

Die zweite Alternative ist der IMPT-Coin. IMPT ist ein sogenannter Utility-Coin, die vor allem für den Einkauf von digitalen Gütern und Dienstleistungen verwendet wird. IMPT ist ein dezentrales Kryptowährungs- und Zahlungssystem, das auf dem Proof-of-Work-Konsens basiert. Das IMPT-Netzwerk verwendet eine neuartige Konsensmethode, die sogenannte Proof-of-Work-Delegation (PoW-D), um eine höhere Sicherheit und Skalierbarkeit zu erreichen.

Wir glauben, dass beide Alternativen vielversprechende Investitionen sind und empfehlen unseren Lesern, sich die Coins genauer anzuschauen.

FTT kaufen: FAQs

Was ist FTT?

FTT ist der Hauseigene Krypto-Token von FTX, der u.a. auf der FTX-Börse gehandelt wird bzw. wurde. FTX war eine der führenden Krypto-Börsen und bot eine Vielzahl von handelbaren Assets und Produkten an. Nun hat die Plattform Insolvenz angemeldet und Kundengelder werden nicht ausbezahlt.

Wie kann man FTT kaufen?

Wenn Sie in FTX investieren möchten, können Sie den FTT-Token auf der Krypto-Exchange eToro kaufen. Wie bereits mehrfach erwähnt empfehlen wir den Kauf nicht sondern verweisen auf Alternativen wie Dash 2 Trade oder IMPT.

Wird der FTT Wert künftig steigen?

Nichts ist unmöglich, aber höchstwahrscheinlich nicht. Die Firma FTX hat starke Liquiditätsprobleme und Insolvenz angemeldet. Der Gründer ist mehr oder weniger untergetaucht. Der Token wird vermutlich auf 0 USD sinken und in kürze vom Markt verschwinden.

Kann ich mein Bitcoin Wallet auch für FTT nutzen?

Ja, Sie können Ihr bestehendes Bitcoin Wallet für FTT verwenden. Wir empfehlen jedoch, nicht in den FTT Token zu investieren, sondern eher in einen unserer Presale Coins wie Dash 2 Trade, IMPT oder Calvaria.

Wie finde ich XYZ bei einem Exchange?

Um den FTT Zoken zu finden, klicken Sie einfach in die Suchleiste der Exchange und geben „FTT“ ein. Bestätigen Sie mit Enter oder klicken sie auf die Lupe rechts im Fenster. Nun gelangen Sie zu dem Token.

FTT kaufen bei eToro. Eine gute Idee?

Grundsätzlich ist der Kauf von Kryptowährungen auf eToro eine gute Idee, ja! Allerdings nicht der FTT Token, denn vermutlich wird er bald von Markt verschwinden, da die Plattform starke Liquiditätsprobleme hat und von den Behörden überwacht wird.