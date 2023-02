FTX Token (FTT) Kursprognose 2022 – 2030: Langfristige Vorhersage mit Preisentwicklung

Das #FTT-Kurschart erzeugt bei vielen Anlegern Weinkrämpfe, denn im November erlebte der FTX Token einen radikalen Absturz seines Wertes. Grund dafür war die Pleite der einst größten Krypto-Handelsplattform FTX von Sam Bankman-Fried. Von über 22 € auf 2,00 € fiel der Kurs des FTX Tokens. Zum Jahresende liegt sein aktueller Kurs nur noch bei ca. 0,80 €.

Um eine FTX Token Kursprognose abzugeben, müssen die aktuellen Entwicklungen rund um die schlimmste Krypto-Pleite überhaupt berücksichtigt werden. Denn wer dachte, der FTX Token sei gänzlich am Ende, hat sich offenbar getäuscht. Außerdem wurde SBF inzwischen verhaftet und auch seiner Geschäftspartnerin bei Alameda Research, Caroline Ellison, droht eine lange Haftstrafe.

Die FTX Kursprognose enthält daher aktuelle und historische Daten und basiert auf technischen Analysen sowie Methoden zur Bewertung von Vermögenswerten aus dem klassischen Finanzmarkt. Wir haben uns zusätzlich bei Experten umgehört und ihre Meinung zu einem Coin eingeholt, der eigentlich am Ende ist oder noch einmal auferstehen könnte.

FTX Coin Prognose 2022 - 2030: Mögliche Höhen und Tiefen der FTT Preisentwicklung

Die FTT Preisentwicklung für die nächsten Jahre zeigt eine klare Tendenz nach oben, wenn auch mit vorsichtigen Prognosen. Das liegt daran, dass wir nicht alle zukünftigen Entwicklungen, besonders die Aussagen von SBF, einfließen lassen können.

Zum heutigen Zeitpunkt sind noch zu viele Fragen offen. Zum Beispiel die, wie genau es zu dem Liquiditätsverlust der FTX Börse kam und wie das ehemalige Wunderkind tatsächlich in die Betrügereien hinter den Kulissen von FTX involviert war oder sie vielleicht sogar initiiert hat.

Jahr Preis Gründe 2022 0,84 € Basis im Kurstief scheint erreicht 2023 0,80 bis 0,90 € Anhörungen bringen weitere Details ans Licht 2024 1,05 € Starke Community und Unterstützer des Tokens 2025 0,75 € Stärkere Regulierungen des Kryptomarktes 2026 1,20 € Letzte Auswirkungen der FTX Pleite zeigen sich 2027 1,50 € Erster Hoffnungsschimmer für den FTX Coin 2028 4,60 € SEC räumt auf, mehr Sicherheit für Anleger 2029 +10 € FTT als Derivat und CFD weiterhin handelbar 2030 +25 € Analyse der Trendextrapolation

Wie geht es mit Sam Bankman-Fried weiter?

Die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, Caroline Ellison, hat sich jüngst schuldig bekannt und ihren ehemaligen Geschäftspartner, Sam Bankman-Fried, schwer belastet. In einem Agreement mit dem United States Attorney for the Southern District of New York (SDNY) hat sich die Kronzeugin in 7 Fällen schuldig bekannt, was ihr womöglich eine Haftstrafe von bis zu 110 Jahren erspart.

Als Hauptbeschuldigter gilt weiterhin der ehemalige FTX Chef Sam Bankman-Fried, der sich derzeit im Hausarrest befindet, nachdem er vom Federal Bureau of Investigation (FBI) am 12. Dezember auf den Bahamas verhaftet wurde. Sein 32-Milliarden-Dollar-Imperium zerfiel innerhalb weniger Tage, nachdem sich die Vorwürfe gegen ihn gehäuft hatten, Nutzergelder zweckentfremdet zu haben.

Die inzwischen nahezu unüberschaubaren Schulden sind gigantisch und haben den Kurs des nativen FTT Tokens nahezu ins Bodenlose fallen lassen. Am 03. Januar 2023 soll der inzwischen 30-Jährige vor dem US-Richter Lewis Kaplan erscheinen und zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Die Öffentlichkeit ist gespannt, ob sich dann neue Erkenntnisse über die Abläufe ergeben.

Aktuelle FTX Token Prognose: Analyse vom 02. Januar 2023

Für die wöchentliche FTX Token Prognose und die erste Kursvorhersage im Jahr 2023 stützen wir uns auf die aktuellen News rund um Bankman-Fried und seine Aussagen zu dem Fall. Die Vorwürfe wiegen schwer, es gibt am 03. Januar die nächste Anhörung vor einem US-Richter. Daher bleiben wir in einer Seitwärtsbewegung und sehen den FTX Token bei maximal 0,85 €.

Einfluss auf diese FTX Kursprognose nimmt auch der Zeitpunkt, denn kurz nach dem Jahreswechsel sind die Börsen allgemein ruhiger und haben ihre Handelszeiten entsprechend angepasst. Der FTT Token bleibt daher aus unserer Sicht unverändert weit unter einem Euro, büßt aber auch nicht weiter ein, was ein Verharren im Preisniveau um 0,85 € bedeutet. Für Anleger ergeben sich keine großartigen Veränderungen, glauben wir.

Was ist FTX?

Am 28.12.2022 gab es rund 10.000 Tweets mit dem Hashtag #FTX. Am 08.11.2022 waren es dagegen über 1,2 Millionen Tweets. Die hohe Zahl liegt an der schlimmsten Kryptopleite, die der Markt bisher je erlebt hat.

An dem Tag nahm die Geschichte des ehemals reichsten Milliardärs unter 30 eine unerwartete Wendung, denn sein Unternehmen, die Krypto-Börse FTX, war nach Vorwürfen über fehlende Liquidität insolvent geworden.

🖊️ Bezeichnung FTX 💱 Symbol FTT 📈 Rang Nummer 2 nach Binance und vor Kraken auf Platz 3 💰 Marktkapitalisierung ca. 4,6 Milliarden USD 2022 📅 Gründungsjahr Mai 2019 in Antigua und Barbuda 🧑🏻‍💼 Gründer Sam Bankman-Fried und Gary Wang 🔗 Blockchain Ethereum 🔁 Gesamtanzahl 345 Millionen 🌏 Hauptsitz Bahamas seit September 2021, vorher Hongkong 🚀 Max. 24h Handelsvolumen +21 Mrd. USD (2021)

Hintergrundinfos zum FTT Coin

Für Staking und Rabatte bei Transaktionsgebühren auf der FTX-Plattform

Tagesschau: Mehr als 1 Milliarde Dollar in FTT Token nach Hack verschwunden

Alameda Bilanz enthielt auffällig viele FTT Token auf Aktivseite der Bilanz

Folge der FTX Pleite: Proof of Reserves werden eingeführt

Insider laut Handelsblatt: Bankman-Fried will auf “nicht schuldig” plädieren

Wofür wird FTX Token, FTT verwendet?

FTT ist ein sogenannter Discount Token, der auf der Handelsplattform FTX bis zu deren Insolvenz eingesetzt werden konnte. Als systemeigener Utility-Token erhielten Benutzer Rabatte bei Transaktionsgebühren und andere attraktive Vorzüge. Aber der FTX-Token bot auch ein gewisses Mitspracherecht bei neuen Entwicklungen rund um die FTX-Handelsbörse.

Der FTT Coin war auch zum Staking verwendbar, da der Coin auf dem Ethereum Standard ERC20 basiert. Aber alle seine eigentlichen Funktionen sind inzwischen weggefallen, da die Börse von Sam Bankman-Fried insolvent ist. Der nachhaltige Verkaufsdruck auf den FTT Token hatte zu einem radikalen Wertverlust geführt und gleichzeitig die Umlaufmenge des Utility-Token erhöht, was ebenfalls die Preise nach unten drückte.

In den vergangenen zwei Jahren konnte sich jedoch der FTT Coin überaus stabil aufstellen, während viele andere Coins mit dem Krypto-Winter unter den Einflüssen von Rezession, Krieg und Energiekrise deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Ob sich der FTT Token jemals vollständig vom Jahr 2022 erholen wird, ist fraglich. Wir sehen aber trotzdem einen positiven Kursverlauf aus den bereits genannten Gründen.

FTX Token Prognose 2023: Kurzfristige Prognose & Preisentwicklung

Neben der FTX Trading Ltd. gingen am 11. November 2022 auch weitere 101 Unternehmen von Sam Bankman-Fried in die offizielle Insolvenz nach Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code im United States Bankruptcy Court for the District of Delaware. Die erste Anhörung im neuen Jahr wird am 03. Januar stattfinden, gefolgt von der zweiten Anhörung am 11. Januar und einem weiteren Termin am 20. Januar 2023.

Die entscheidende Frage wird SBF am 08. Februar 2023 gestellt, und zwar die, ob er sich schuldig oder nicht schuldig bekennt. Auf die FTX Prognose hat dies insofern Einfluss, als sich üblicherweise externe Einflüsse direkt auf den Kurs von Coins auswirken und das erwarten wir auch für den FTT Token.

🚀 Daher gehen wir für die FTX Kursprognose 2023 von einer neutralen Entwicklung aus, mit einem ganz leichtem Kursplus auf bis maximal 0,90 €.

FTX Token Prognose 2024: mittelfristige Prognose & Preisentwicklung

Wir erwarten, dass im Jahr 2024 etwas Ruhe in den Kryptomarkt einkehren wird. Das gilt nicht nur für den FTT Token, sondern für den gesamten Markt. Auch andere stark gebeutelte Kryptowährungen bzw. Altcoins können sich unter dem ruhigen Jahresverlauf etwas erholen. Da wir aber nicht einschätzen können, wie viele Firmen von der FTX Pleite nachträglich betroffen sein werden, ist unsere Prognose vorsichtig optimistisch ausgefallen und liegt bei 1,05 €.

Grund für den leichten Anstieg des FTT Kurses sehen wir in der großen Community, die trotz aller Herausforderungen und Enttäuschungen immer noch an den Coin glaubt.

Wer schon länger in den Kryptomarkt investiert, weiß, dass dieser von hohen Kurszuwächsen, aber auch Kursrückgängen geprägt und in der Regel auf langfristiges Investment ausgelegt ist. Bei Coingecko ist der FTX FTT Coin auf mehr als 100.400 Beobachtungslisten, was das große Interesse an dem Token belegt. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Bereich der jetzt insolventen Handelsplattform vielleicht in der ein oder anderen Form wieder auftaucht oder in einem neuen Unternehmen aufgeht.

Für Sam Bankman-Fried dürfte die berufliche Laufbahn hinter Gittern enden. Aber wir dürfen bei allen Vorwürfen nicht vergessen, dass der Jungunternehmer hochintelligent ist und nicht Wenige trauen ihm zu, seine Geschäfte auch aus dem Knast heraus weiterzuführen und neue Projekte zu gründen.

🚀 Unsere FTX Prognose geht daher von leichtem Wertzuwachs aus und dass sich der FTT Token über einen Euro retten wird.

FTX Token Prognose 2025: mittelfristige Prognose & Preisentwicklung

Im Jahr 2025 sehen wir das Thema der Regulierung an den Kryptomärkten und wollen diese Prognose auch für die weitere Vorhersage zum FTT Kurs nutzen. Um zu verhindern, dass zu viele Akteure miteinander verbundene Risiken eingehen, muss eine stärkere Regulierung her. Darüber sind sich die verbliebenen Marktführer wie Binance oder Coinbase offenbar einig und haben eigene Projekte gestartet, das Vertrauen in den Markt zu stärken oder wiederzuerlangen.

Möglicherweise kommt eine strengere Regulierung zwischen Handelsplattformen und ihren Venture-Kapitalgebern, um eine strikte Trennung der beiden Bereiche zu erreichen. Dabei spielt offenbar auch die Größe und vor allem die Finanzstärke eines Unternehmens eine bedeutende Rolle, denn FTX zählte 2022 zu den fünf wertvollsten Fintech Unicorns weltweit und konnte laut Bankless eine Bewertung von 32 Mrd. USD vorweisen.

Um zu verhindern, dass solch große Unternehmen kleineren Mitbewerbern die Chance auf Wachstum nehmen, müssen Regierungen und Behörden zusammenarbeiten. Die Fintech Branche ist generell starkem Wachstum unterlegen und es fehlt in vielen Bereichen an Regulierung. Die weltweite Adoptionsrate von Fintechs liegt bei 64 % und in den USA bei 88 %, wovon 95 % Millennials sind.

Für die FTX Token Prognose 2025 gehen wir trotz der steigenden Adaption von Fintechs davon aus, dass die Regulierungsmaßnahmen zu einem Kursrückgang bei FTT führen. Der Coin steht noch immer unter den Einflüssen der dramatischen Ereignisse aus dem Jahr 2022 und spürt weiterhin große Skepsis bei Anlegern.

🚀 Der FTT Kurs geht unserer Meinung nach auf bis zu 0,75 € runter.

FTX Token Prognose 2026: Mittelfristige Prognose & Preisentwicklung

Stellenweise gibt es immer noch Berührungspunkte des FTT Tokens mit dem ehemaligen Gründer der FTX Börse, Sam Bankman-Fried. Inzwischen wird er wahrscheinlich verurteilt sein und seine Zeit hinter Gitter verbringen. Ein Großteil der Anleger ist auf den Verlusten sitzen geblieben, denn die Kundengelder waren unwiderruflich verloren. Viele können sich bis heute nicht vorstellen, dass SBF die Kundengelder in so großem Umfang manipuliert hat, wie sich später herausstellte.

Wie wir inzwischen wissen, liehen sich SBF und Gary Wang im April und Mai 2022 von Alameda Research 546 Millionen USD über Schuldscheine, um 7,6 % in Aktien des Anbieters Robinhood (Hood) zu kaufen. An diese Aktien wollten dann unter anderem die Unternehmen BlockFi sowie der Unternehmer Yonathan Ben Shimon sowie Sam Bankman-Fried selbst während des laufenden Insolvenzverfahren Zugriff erhalten.

Wie dieses Begehren ausgegangen ist, können wir zum Zeitpunkt des Verfassens dieser FTX Prognose noch nicht sagen. Deutlich wird aber, dass die Verstrickungen die Branche noch Jahre beschäftigen werden.

🚀 Deshalb sind wir für die FTX Token Prognose 2026 bei einem Kurs von voraussichtlich 1,20 €.

Wir glauben langfristig an den FTT Token, zunächst muss der Coin aber den Rattenschwanz aus bösen Erinnerungen und negativen Impacts der Vergangenheit loswerden.

FTX Token Prognose 2027: Mittelfristige Prognose & Preisentwicklung

Inzwischen sind vier Jahre vergangen, seit sich das ehemalige Vorzeigeunternehmen FTX von der offiziellen Bühne verabschieden musste. Der gesamte Kryptomarkt war belastet von den Auswirkungen und Enthüllungen. Doch es ist jetzt Zeit, wieder Kräfte zu sammeln, denn am Kryptomarkt übernehmen die Bullen die Führung. Nicht nur dem FTT Token geht es besser, auch andere vielversprechende Kryptowährungen freuen sich nach einer längeren Durststrecke wieder über positive Kurstrends.

Auch die Schrecken der hohen Inflationen und der daraus resultierenden Zinsentscheidungen der Zentralbanken gehen langsam vorüber. Anleger haben wieder Geld über und sind an Strategien für den Vermögensaufbau interessiert. Das Vertrauen in den Kryptomarkt wächst zusehends und beflügelt die Kurse.

🚀 Für die FTX Token Prognose 2027 sehen wir daher einen möglichen Kurs von mindestens 1,50 €.

FTX Token Prognose 2028: Langfristige Prognose & Preisentwicklung

Möglicherweise ist zu diesem Zeitpunkt SBF noch immer ein verurteilter Mann hinter Gittern. Aber auch ein völlig anderer Ausgang ist möglich, zumindest aus Sicht des einst so gefeierten Stars der Krypto-Szene. Schließlich hat SBF noch kurz vor dem Jahreswechsel 2022/2023 angegeben, sich selbst nicht als schuldig anzusehen. Versäumnisse könnte man ihm vorwerfen, sagte er, aber laut Reuters glaubte Bankman-Fried damals nicht, dass er strafrechtlich verantwortlich sei.

Für die erste langfristige FTX Token Kursprognose gehen wir von einem starken regulatorischen Einfluss der SEC aus. Die US-amerikanische Finanzaufsichtsbehörde hat allen Grund für strengere Regelungen innerhalb der Behörde, denn die Verstrickungen zwischen Mitarbeitern der SEC und Sam Bankman-Fried kamen erstmals Ende 2022 auf. So berichtete der Washington Examiner, dass Dan Berkovitz, General Counsel der SEC, nach 34 Jahren seine Position zum 31. Januar 2023 aufgeben wird.

Auslöser des Karriereendes waren E-Mails von Protect the Public’s Trust an den Washington Examiner, in denen von der engen Beziehung zwischen Berkovitz und SBF berichtet wurde. Der Direktor von Protect the Public’s Trust erklärte laut Washington Examiner, wie intensiv SBF noch kurz vor der Pleite versucht hat, einen der einflussreichsten Regulatoren der Behörde zu umwerben, um die geplanten Vorschriften zu seinem Vorteil zu manipulieren.

SBF traf Berkovitz im Oktober 2021 zusammen mit FTX General Counsel, Ryne Miller, und dem damaligen FTX Präsident, Brett Harrison, in einem Luxusrestaurant, um über die besten Methoden zur Regulierung der Krypto-Branche zu reden. Auch wenn nicht bekannt wurde, was dort genau besprochen wurde, macht es deutlich, wie sich Bankman-Fried um Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden bemühte, um seine Sicht der Kryptoregulierung durchzusetzen oder Einfluss auf geplante Maßnahmen zu nehmen.

SBF präsentierte Berkovitz in E-Mails sein Unternehmen FTX sogar als die einzig logische Wahl, um als “Schiedsrichter” der gesamten Branche zu agieren, wie MSN berichtete.

Grund für unseren vorhergesagten starken Preisanstieg sehen wir in den Folgen der Klüngelei zwischen FTX Gründer Sam Bankman-Fried und den einflussreichsten Mitarbeitern innerhalb der Aufsichtsbehörde.

🚀 Für unsere langfristige FTX Token Kursprognose bedeutet das, wir halten einen Kurs von bis zu 4,60 € möglich.

Falls Sie jetzt Lust auf etwas Abwechslung haben, dann schauen Sie doch mal im Bitcoin Casino ohne Verifizierung, Lucky Block, vorbei. Das Krypto-Casino bietet fast 6.000 Automaten, Slots, Jackpots, Glücksrad und natürlich Roulette und Baccarat. Im Sportwetten Bereich sind Sie ebenfalls vollständig anonym unterwegs, denn bei Lucky Block Casino dauert die Anmeldung ohne KYC lediglich 30 Sekunden.

FTX Token Prognose 2029: Langfristige Prognose & Preisentwicklung

Für das Jahr 2029 und die vorletzte langfristige Prognose des FTX Token haben wir uns auf die Suche nach historischen Daten des Utility-Coins gemacht. Bei CoinGecko konnten wir diese sehr ausführlich finden und alle Informationen seit dem 30. Juli 2019 auswerten. Beim Blick auf das gesamte Kurschart zeigt sich eine überaus stabile Preiskurve mit drei großen Kurszuwächsen im Mai 2021, im September 2021 und im März 2022.

Den Krypto-Winter hat der FTT Coin mit einem Verlust von ca. 51 auf 31 USD überstanden und konnte sich im August 2022 sogar auf etwas über 31,35 hocharbeiten. Bis zum Absturz der Handelsplattform lag der Kurs bei ungefähr etwas über 24 USD und ging zunächst unmittelbar nach der Pleite auf 2,10 $ runter. An diesen Wert konnte der Token bisher leider nicht mehr anschließen, was auch daran liegt, dass viele Krypto-Börsen den Coin offline genommen haben.

Schaut man auf die historischen Daten der vergangenen 12 Monate, dann hat der Token über 97,8 % seines Wertes verloren. Handelbar sind noch Währungspaare wie FTT/USD und auf dieser Tatsache beruht auch unsere positive Preisvorhersage, denn selbst, wenn der Token zunächst ohne konkreten Anwendungsfall erscheint, ist er immer noch als Option oder Derivat handelbar.

Der niedrige Kurs wird vor allem Daytrader auf den Plan rufen, die mit den Spekulationen auf den weiteren Kursverlauf tagesaktuell Profit erreichen wollen. Als führender CFD-Broker käme hier beispielsweise Libertex infrage oder auch OKX. Wenn ein Vermögenswert, in welcher Form auch immer, langfristig als Derivat handelbar ist, ist es egal, ob sich ein konkreter Mehrwert aus seiner Anwendung ergibt.

🚀 Unsere FTX Coin Prognose 2029 lautet daher: +10 €.

FTX Token Prognose 2030: Langfristige Prognose & Preisentwicklung

Eine Prognose, die mehr als 5 bis 7 Jahre in die Zukunft schaut, wird als langfristige Vorhersage bezeichnet. Für das Jahr 2029 sind wir dem Modell der quantitativen Prognose gefolgt und haben historische Daten und aussagekräftige Statistiken verwendet, um langfristig die zukünftige Preisentwicklung des FTX Token vorherzusagen. Nun verwenden wir eine Trendextrapolation.

Bei dieser Methode führen wir die Trendlinie der Vergangenheit für den FTT Token einfach weiter. Aus den Werten der Vergangenheit ergeben sich dann Parameter für eine lineare Funktion. Wir haben dabei Wert darauf gelegt, den betrachteten Zeitraum nicht zu groß zu gestalten, daher endet unsere FTX Token Prognose bereits im Jahr 2030.

Um noch weiter in die Zukunft zu gehen, sind zu viele Wahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Und rund um die FTX Pleite gibt es noch so viele Ungereimtheiten und Vorgänge, die wir derzeit nicht abschätzen können.

🚀 Als Ergebnis dieser langfristigen FTX Token Prognose 2030 sehen wir einen möglichen FTT Kurs bei ca. 25 €.

Was treibt den Preis von FTX an?

Die FTX Prognose ist vor allem für den kurz- und mittelfristigen Bereich stark von den Ereignissen abhängig, die die Verhaftung der drei Hauptbeschuldigten der FTX-Pleite mit sich brachte. Von den Ergebnissen und Urteilen in ihren Prozessen wird viel abhängen und diese Faktoren werden sich auch nachhaltig auf den Preis von FTX auswirken. Gerade erst wurde bekannt, dass sich Sam Bankman-Fried bei der nächsten Anhörung auf “nicht schuldig” plädieren will.

Die Ermittler müssen ihm dann die vorgeworfenen Vergehen nachweisen, was, trotz der beiden Kronzeugen, eine Weile dauern wird. Ein weiterer Faktor, der den FTX Preis antreibt, ist natürlich der Dollar-Kurs, denn derzeit und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit ist der Token lediglich als Derivat handelbar. Mit FTT/USD spekulieren Anleger auf den weiteren Kursverlauf des FTX Token im Vergleich zum Kurs des US-Dollars.

Nicht zuletzt dürften die Gesetzeshüter auf die Pleite der einst erfolgreichen und großen Handelsplattform FTX mit schärferer Regulierung reagieren. Das liegt nicht allein am volatilen Kryptomarkt, der vielen klassischen Finanzexperten noch immer ein Dorn im Auge ist. Es geht einfach darum, die Anleger besser zu schützen. Denn das, was SBF und seine Co-Chefs mit den Kundengeldern machen konnten, darf sich nicht wiederholen. Hier braucht es ganz klar neue Vorschriften und bessere Sicherungsmechanismen in der Branche.

Wo kann man den FTT Coin kaufen?

eToro

Der hierzulande beliebtesten Krypto-Broker ist eToro und natürlich kann man dort auch FTT kaufen. Genauer gesagt sind bei eToro ebenfalls Derivate und Optionen auf das Währungspaar FTT/USD verfügbar, auf die Anleger setzen können. Sie spekulieren mit CFDs auf die weitere Entwicklung des Basiswertes, hier der FTT Token, im Verhältnis zum US-Dollar. Das bedeutet, hier können Anleger nicht nur von steigenden Kursen profitieren, sondern auch von fallenden Kursen. Immer vorausgesetzt, sie haben das richtige Gespür für Coin Prognosen und sind firm im Daytrading.

Sie sollten über einen Hebel beim CFD-Trading nachdenken, der auch bei eToro gesetzlich auf 1:30 begrenzt ist. Mit diesem maximieren Sie Ihre Chancen, denn Sie setzen lediglich eine kleine Summe ein und spekulieren mit dem 30-fachen der eingesetzten Summe auf den Kurs. Den Rest des Geldes leiht Ihnen eToro innerhalb des Differenzkontrakt (CFD).

Beachten Sie aber unbedingt, dass ein Hebel auch in die andere Richtung wirksam wird und Ihr Verlustrisiko ebenfalls auf das 30-fache steigen lässt. CFD Trading von FTT als gehebeltes Produkt ist nur für erfahrene Anleger geeignet.

Die aktuelle Marktposition von FTX Token

Betrachtet man die aktuelle Marktposition des FTX Token, dann ist seine Lage sicherlich derzeit fast einzigartig am Markt. Kein anderer Coin gehört zu einer so großen Handelsplattform, die eine Pleite dieses Ausmaßes hingelegt hat.

Da der Vorgang gerade erst in der Aufarbeitung ist, sind Prognosen auch entsprechend schwer gewesen. Aktuell könnte man sagen: alle Augen auf den FTX Token! Es gibt aber auch Profiteure von der FTX Pleite und deren Wachstum könnte am Ende wieder dem FTX Token zugutekommen.

Bisherige FTX Token Entwicklung seit der Einführung des FTT Coins

FTT Coin Entwicklung 2019

Der FTT Coin wurde 2019 veröffentlicht und war am 30. Juli 2019 das erste Mal handelbar. Sein Einstiegspreis lag damals bei ca. 1,65 $ bei einem Volumen von 3,98 Millionen USD. Nach einem zunächst steilen Aufstieg bis auf fast 2,25 $ fiel der FTX Token zunächst im September 2019 und konnte sich anschließend bis zum Jahresende kontinuierlich erholen. Zum Jahresende lag der Kurs bei 2,19 $ und einem Handelsvolumen von über 2,5 Millionen USD.

FTT Coin Entwicklung 2020

Die FTT Coin Entwicklung 2020 war geprägt von einem starken Aufstieg des FTX Tokens von knapp über 2,00 $ im Januar auf fast 5,62 $ am Ende des Jahres. Besser konnte es fast nicht laufen für den neuen Coin der erfolgsverwöhnten Krypto-Handelsplattform FTX.

FTT Coin Entwicklung 2021

Der Jahresbeginn lief für den FTX Token 2021 eigentlich recht gut, vielleicht haben sich hier aber schon erste Ungereimtheiten gezeigt, auf die einige Anleger reagierten. Das kann man heute natürlich nicht mehr sagen, aber während des Januars ging es von 5 auf ca. 11 $ rauf, dann folgte zunächst bis Mitte Mai eine wahre Kursrally und der Preis für den FTX Token stieg auf knapp 59 $.

Im Sommer folgte eine Kurskorrektur auf etwas über 22 $, worauf der FTX Kurs dann noch einmal Fahrt aufnahm und sein ATH am 10. September 2021 bei fulminanten 80,49 $ feierte. Leichte Abstriche musste der Kurs dann über den Herbst verkraften, ehe er am Ende des Jahres 2021 mit nur 38,51 $ ins neue Jahr ging.

FTT Coin Entwicklung 2022

Das Jahr 2022 wurde dann zum Schicksalsjahr für den FTT Coin. Lediglich bis zum 28. März 2022 konnte er seinen Erfolg fortführen und der Höhepunkt war zu diesem Zeitpunkt mit 51,90 $ erreicht. Das Handelsvolumen lag aber zu diesem Zeitpunkt bei unfassbaren 103 Millionen USD. Leider war es mit diesem Höchststand auch getan und von da an ging es nur noch runter mit dem Kurs.

Schon im Juli 2022 gab es einen tiefen Einschnitt und der FTT Coin fiel bis auf knapp 24 $. Eine leichte Erholung bis auf 31,35 $ am 11. August folgte, doch gleich danach ging es wieder bergab. Bis zum verhängnisvollen Tag der endgültigen Insolvenz rettete sich der Kurs des FTX Token noch bei 22,27 $, um dann endgültig ins Bodenlose zu fallen. Kursstand am 29.12.2022: 0,879852 $ bei einem Handelsvolumen von 4.036.574 $.

Lohnt es sich noch, in FTX Token zu investieren?

Der FTX Token ist keine leichte Sache, das sollten Anleger, die daran interessiert sind, unbedingt beachten. Das Risiko ist derzeit nicht wirklich kalkulierbar, was es schwer macht, eine seriöse Empfehlung auszusprechen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass eine große Menge Token im Umlauf ist, der Coin als CFD gegen den USD handelbar ist und günstige Preise bietet.

📌 Cryptonews.de Lesetipp: Meta Masters Guild Prognose

Wann ist der beste Zeitpunkt, um FTT zu kaufen?

Wer auf Sicherheit Wert legt, wird derzeit am FTT Token wohl kaum interessiert sein. Zu viele unbekannte Faktoren sind hier zu berücksichtigen und können sich sowohl auf die eine als auch die andere Weise auswirken.

Positive oder negative Kursentwicklungen sind möglich, ohne eine konkrete Richtung bevorzugen zu können. Unsere FTX Prognosen haben gezeigt, dass eine große Community den Token weiterhin verfolgt und es auch ein nicht ganz unbeachtliches Handelsvolumen für den FTT Coin gibt. Ob Anleger jetzt einsteigen möchten oder lieber noch warten wollen, bis mehr Licht in die dubiosen Machenschaften der drei Verantwortlichen bei FTX kommt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Warum fällt der FTT Wert?

Der FTT Wert fällt derzeit nicht wirklich, vielmehr bewegt sich der FTX Kurs seitwärts. Das bedeutet, er verharrt fast unverändert auf seinem derzeitigen Preisniveau von ca. 1,20 bis 0,80 €. Gefallen war der FTT Wert hauptsächlich unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Hinweise auf Liquiditätsprobleme der Krypto-Börse FTX.

Wird FTT in Zukunft wieder steigen?

Wir gehen aufgrund unserer FTX Coin Prognosen davon aus, dass eine Erholung des Preises beim FTT Token durchaus möglich ist. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die Dinge rund um Sam Bankman-Fried weiterentwickeln. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass alles möglich ist. Auch die Tatsache, dass einer der größten Krypto-Handelsplätze der Welt praktisch über Nacht vom Markt verschwindet und tausende Anleger sowie über 300 beteiligte Firmen mit runterzieht.

Fazit zur FTX Token Prognose

Es war diesmal keine leichte Token Prognose für unser Expertenteam. So viele Unbekannte, viele Möglichkeiten, aber auch Chancen sowie Potenzial. Wir haben für unsere FTX Coin Prognosen auf einige der wertvollen Analysemethoden von Dash 2 Trade zurückgegriffen, das hat uns die Sache deutlich erleichtert. So fand unter anderem eine Analyse mit technischen Indikatoren statt, um die historischen Daten auszuwerten.

Die sonst übliche On-Chain Analyse mit Dash 2 Trade war hier deutlich erschwert, denn das Projekt läuft nicht mehr aktuell oder ist nicht online verfügbar. Auch die Social Sentiment Analyse war nicht möglich, denn sie nimmt normalerweise die Stimmung der Anleger am Markt über soziale Medien auf. Und die Stimmung ist verständlicherweise derzeit vor allem von den enttäuschten und betrogenen Anlegern geprägt. Die allein hilft aber nicht weiter, wenn man eine Coin Prognose erstellen will.

Trotzdem hat die Analyse Plattform Dash 2 Trade uns bei der FTX Coin Prognose sehr geholfen und wir können nur jedem empfehlen, sich dort selbst als Mitglied zu registrieren. Das geht noch für wenige Tage im Pre-Sales mit besonders günstigen Preisen, danach erfolgt das erste IEO, also die erste Veröffentlichung des $D2T Coins auf einer Exchange.

Die nächsten Wochen und Monate bleiben für alle Anleger überaus spannend, denn es bleibt abzuwarten, wie sich die Causa SBF und FTX weiterentwickeln wird. Sicherlich werden wir noch die ein oder andere Überraschung erleben.

📌 Interessant hierzu: Dash 2 Trade kaufen und Dash 2 Trade Prognose

FAQs

Was ist FTT, der FTX Token?

Der FTT FTX Token war bis zur Insolvenz des Unternehmens der native Token der Krypto-Börse FTX, mit dem Nutzer Rabatte bei Transaktionsgebühren erhalten und ihn zum Staking verwenden konnten.

Hat der FTT Token eine Zukunft?

Die Zukunft des FTT Tokens ist von vielen Faktoren abhängig, die derzeit noch nicht alle bekannt sind. Grundsätzlich ist er als Derivat gegenüber dem USD-Kurs handelbar und hat hier auch eine Zukunft im Finanzsektor.

Wird der FTT Preis steigen?

Wir halten es für durchaus möglich, dass der FTT Preis wieder steigen könnte, das haben unsere Analysen im Rahmen der FTX Kursprognosen deutlich gezeigt. Wie aber am Ende der Kursverlauf ausfallen wird, können wir derzeit nicht genauer sagen.