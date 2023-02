FINANZEN.NET ZERO Erfahrungen 2023 - Vergleich & Erfahrung mit dem Broker

Der Handel von Wertpapieren, Kryptowährungen und anderen Anlageklassen ist im Vergleich der letzten Jahre immer einfacher geworden. Depotgebühren und hohe Transaktionskosten gehören bei modernen Online-Brokern der Vergangenheit an.

Einer der neueren Online-Broker ist Finanzen.net Zero. Hinter der Börse stehen die Betreiber des Online-Portals Finanzen.net. Im März 2021 hat Finanzen.net den Broker „Gratisbroker“ übernommen und in Finanzen.net Zero umbenannt. Neben klassischen Finanzprodukten wie Aktien und ETFs, können auch Optionsscheine, Zertifikate und auch Kryptowährungen gehandelt werden.

Im Folgenden bewerten wir unsere Finanzen.net Zero Erfahrungen im Hinblick auf alle wichtigen Details, welche für Händler und Investoren von Interesse sind.

Finanzen.Net Zero Erfahrungen 2023 - Pro & Contra

Positive Finanzen.net Zero Erfahrungen

Hinter der Börse steckt das bekannte Online-Portal Finanzen.net

Anleger können sich bei Fragen und Problemen direkt an die Finanzen.net Zero Telefonhotline wenden

Hohe Sicherheitsstandards

Umfangreiches Angebot an Anlageklassen

Einfache und moderne Handelsoberfläche

Kritische Finanzen.net Zero Erfahrungen

Geringe Anzahl an sparplanfähigen Wertpapieren

Schwerpunkt liegt auf erfahrenen Tradern und weniger langfristigen Anlegern

Unter 500 € Handelswert kommt eine Gebühr von 1€ auf den Trade

Beim Support gibt es geteilte Kundenmeinungen; Manche berichten von schneller und kompetenter Hilfe, manche Anliegen wurden jedoch überhaupt nicht gelöst.

Was ist Finanzen.Net Zero?

2021 hat das Online-Portal Finanzen.net den Neo-Broker „Gratisbroker“ übernommen. Die Idee dahinter war, die Millionen interessierten Leser mit ihrem kostenlosen Modell zum Depotwechsel zu überzeugen. Im Verlauf des Jahres 2023 könnten Neobroker bereits 20-25% des gesamten Online-Brokerage-Marktes ausmachen. Das in Karlsruhe sitzende Unternehmen versucht sich von anderen Neobrokern wie Trade Republic, vor allem durch seine günstigen Kosten, sowie der übersichtlichen App abzusetzen.

Finanzen.net Zero fungiert dabei als Vermittler zwischen Anleger und der von Udo Baader gegründeten Investment Bank Udo Baader Bank AG. Da die Baader Bank AG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt, ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Kundeneinlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 15% der Eigenmittel der Bank abgesichert. Stand 01/2022 sind dies pro Kunde bei knapp 11 Millionen Euro. Die Plattform bietet dabei eine Auswahl an mehr als 6500 Aktien aus 52 Ländern, mehr als 4000 Investmentfonds, sowie über 2000 ETFs, ETPs und ETCs an.

Außerdem ist es möglich, Optionsscheine und Zertifikate sowie Kryptowährungen zu handeln. Seit September 2022 bietet die Plattform insgesamt 24 verschiedene Altcoins an. Der Aktienhandel läuft dabei vollständig über das Handelssystem der öffentlich-rechtlichen Börse München „gettex“ ab. Besonders für einen Neobroker ist auch die vorhandene 2-Faktor-Authentifizierung, welche angeboten wird.

🪙 Handelswerte Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Optionsscheine 🏘️ Länder verfügbar Deutschland 🧑‍💻 Software Website, Web- & Mobile-App 💸 Mindesteinzahlung Kostenlose Depoteröffnung 💰 Gebühren Über 500 Euro keine Ordergebühren, darunter 1 Euro Mindestmengenzuschlag. 📱 App Android & iOS 📊 CFDs verfügbar Nicht verfügbar 🔃 Social Trading Nicht verfügbar 😊 Benutzerfreundlichkeit Sehr gut 🌟 Unsere Bewertung 5.0

Finanzen.Net Zero Test 2023 - Depot, Gebühren und Co.

Depot: Handelswerte- und Funktionen

Finanzen.net Zero hat ein großes Angebot an Assets und bietet darüber hinaus unter anderem noch im 14 Tage Rhythmus diverse Webinare zu Trading und anderen Themen an.

Aktien und ETFs

Benutzer können mehr als 6000 Aktien aus 52 Ländern und über 2000 ETFs von namhaften Partnern handeln.

Die größten Anbieter von ETFs auf finanzen.net Zero

Amundi: der zweitgrößte Vermögensverwalter in Europa mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1,8 Billionen Euro

DWS Xtrackers: deutsche Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt mit einem verwaltetetn Vermögen von ca. 800 Milliarden Euro

Vanguard: amerikanischer Anlageberater mit einem Vermögen von rund 7 Billionen US Dollar

Aktien- und ETF-Sparpläne

Für den langfristigen Vermögensaufbau bietet Finanzen.net Zero auch Sparpläne ab 25€ auf alle wichtigen Aktien, Indizes und Fonds an.

Optionsscheine und Zertifikate

Nach dem Freischalten im eigenen Depot können auch diverse Optionsscheine und Zertifikate mit Hebeln gehandelt werden. Hier gibt es nur ein Mindestorderlimit von 500€.

Ordertypen

Neben den Standard-Ordertypen ist es auch möglich Stop Limit oder OCO (One cancels Other) zu verwenden.

Kryptowährungen

Anleger können aus 25 verschiedenen Kryptowährungen wählen, darunter Bitcoin, Ethereum und Ripple XRP. Nach dem Kauf werden die Kryptowährungen bei Tangany, einem deutschen Anbieter, verwahrt.

Fonds

Ebenso ohne Ausgabeaufschlag oder Ordergebühren sind Fonds von großen Anbietern wie Flossbach und Storch oder Morgan Stanley handelbar.

Zusammenfassung

Bei Finanzen.net Zero ist es möglich, rund um die Uhr diverse Anlageklassen zu kaufen und wieder zu verkaufen. Dabei ist es zum Beispiel möglich, Aktien in Echtzeit zu verkaufen und aus dem Erlös direkt Kryptos zu kaufen oder andersherum. Als deutscher Anbieter gibt es auch einen Vorteil für die Steuer. Finanzen.net Zero führt beim Kauf von Aktien und ETFs die Steuer automatisch an das zuständige Finanzamt ab. Am Jahresende erhält man gegebenenfalls eine Steuerbescheinigung.

Zahlungsmethoden

Bevor mit dem Handel von Aktien und Kryptowährungen begonnen werden kann, muss sichergestellt sein, dass genügend Guthaben auf dem Konto verfügbar ist. Ein Transfer ist per Überweisung auf das Finanzen.net Zero Konto möglich. Die persönliche und einmalige IBAN-Nummer für die Überweisung findet man dabei unter:

„Menü -> Konto -> Einzahlung“.

Das Konto wird von der Baader Bank verwaltet und die BIC lautet: BDWBDEMMXXX. Nach normalerweise zwei Bankarbeitstagen sollte das Geld auf dem Konto sein und zur Verfügung stehen. Für eine Auszahlung auf zum Beispiel ein Girokonto, kann nur das bei der Anmeldung angegebene Referenzkonto verwendet werden. Diese dauert ebenso ca. zwei Bankarbeitstage.

Gebühren (Spreads, Kommissionen, etc.)

Finanzen.net Zero ist einer der günstigsten Neobrokern der Branche und möchte sich mit seinen günstigen Preisen auch von der Konkurrenz abheben. Die genauen Preislisten und die Gebührenstruktur sind offen auf der Website einsehbar.

Für den Handel von Aktien, Kryptowährungen und Fonds erhebt der Finanzen.net Broker keine Gebühren. Für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen fallen ebenso keine Ordergebühren an und es muss nur auf den Spread zwischen Kauf- und Verkaufspreis geachtet werden.

Im Folgenden ein Auszug aus dem Preis-Leistungsverzeichnis von Finanzen.net Zero:





Zusammenfassend ist festzustellen, dass die meisten Handelsaktionen kostenfrei durchzuführen sind. Nur beim Kauf von Kryptowährungen und der Ausübung von Optionsscheinen und Zertifikaten ist eine kleine Gebühr zu entrichten. Geld verdient der Broker Finanzen.net Zero hauptsächlich über Verträge mit der Handelsplattform „gettex“.

Demokonto

Finanzen.net Zero bietet derzeit kein Demokonto an. Da die Plattform versucht, ein breites Publikum an Investoren für sich zu gewinnen und Demokonten eher im Bereich Trading üblich sind, verzichtet der Anbieter auf ein solches Konto.

Regulierung & Sicherheit

Verrechnungskonto, sowie das Depot selbst werden von der Baader Bank AG verwaltet. Somit fallen diese unter den gesetzlichen Einlagensicherungsfonds der deutschen Privatbanken. Damit ist das Guthaben bis zu einem Wert von 100.000€ im Falle einer Bankpleite abgesichert. Zusätzlich sichert der freiwillige deutsche Einlagensicherungsfonds Guthaben bis 750.000€ ab.

Aktien oder andere Anlageklassen, welche über Finanzen.net Zero gekauft wurden, sind nicht über den Einlagensicherungsfonds abgedeckt, da sich der Wert beim Börsenhandel ständig ändert und theoretisch auch auf null fallen kann.

Wertpapiere würden unter das Sondervermögen fallen und bei einer Insolvenz nicht in die Insolvenzmasse eingehen. Nach europäischem Recht würden Anlegern, falls die Baader Bank AG die Wertpapiere nicht herausgeben kann, maximal 20.000€ zustehen. Als deutsches Unternehmen unterliegt die Finanzen.net Zero der Aufsicht der Bafin.

Um Phishing oder anderen Betrug zu minimieren, verwendet die Plattform bei der Anmeldung das Video-Ident-Verfahren, um die Echtheit der Person zu verifizieren. Zum Login bei Finanzen.net Zero auf der Website oder der App wird eine 2-Faktor-Authentifizierung verwendet. Für die Anmeldung muss zusätzlich die Handynummer des Besitzers verifiziert werden.

Kundenservice

Einer der wichtigsten Punkte bei der Auswahl einer Handelsplattform ist für viele Nutzer der Kundenservice. Gerade wenn man ein akutes Problem hat, ist schnelle Hilfe durch den Kundenservice unabdingbar. Der Broker Finanzen.net Zero hat hier mehrere Möglichkeiten, mit dem Support in Kontakt zu treten.

Als deutscher Neo-Broker bietet Finanzen.net Zero während der normalen Bankarbeitszeiten Montag – Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr telefonischen Support an. Ebenso ist es Anlegern möglich, per Post oder per Email mit der Plattform in Kontakt zu treten. Für immer wieder aufkehrende Fragen steht auf der Website auch ein automatisierter Chatbot zur Verfügung.

Viele Fragen von Anlegern und Investoren können auch in den vorhandenen FAQs beantwortet werden. Dadurch kann ein Kontakt mit dem Support oftmals vermieden werden und das Problem wird schneller behoben. Gerade im Social Media Bereich sollte man aber als Kunde vorsichtig vorgehen um nicht Betrügern in die Falle zu gehen.

Gerade hier sollte man seine Passwörter oder andere vertrauliche Daten niemals weitergeben. Finanzen.net Zero ist auch auf den Social Media Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und Youtube vertreten.

Verlässlichkeit

Das Online Portal Finanzen.net gibt es bereits seit einiger Zeit und ist unter Investoren und Kapitalmarktinteressierten in Deutschland eine oft genutzte Informationsquelle. Das Team hinter Finanzen.net Zero hat also bereits große Erfahrungen bezüglich Anlageklassen und Interesse von Investoren sammeln können. Mit einer in Deutschland schon länger existierenden registrierten Bank, der Baader Bank besteht auch auf dieser Seite kaum ein Risiko.

Für Anleger sollte ein in Europa lizenzierter Anbieter immer ein großer Pluspunkt sein, da hier europäisches Recht, wie zum Beispiel Ausgleichszahlungen besteht. Zusätzlich gibt es die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übernimmt für Finanzen.net Zero die Kontrolle und Regulation.

Die Verwendung von verschiedenen Sicherheitsverfahren, wie der 2-Faktor Authentifizierung, sowie der Notwendigkeit einer persönlichen Identifikation bei Eröffnung eines Kontos tragen weiterhin dazu bei, Finanzen.net Zero als verlässlichen Anbieter zu sehen. In Summe lässt sich sagen, dass es sich bei dem Broker Finanzen.net Zero um einen verlässlichen Partner handelt.

Erfahrungen und Usermeinungen

Im Internet findet man diverse Tests und Erfahrungsberichte von Nutzern. Die meisten Tests, wie zum Beispiel von Computerbild.de zeigen ein grundsätzlich positives Bild von der Plattform. Sie loben vor allem die günstige und gut durchsichtige Kostenstruktur von Finanzen. net Zero

Usermeinungen in Foren gehen hier etwas auseinander.

Das Anmelden und Erstellen eines Kontos sollte sehr einfach von der Hand gehen.

Bei Finanztip sind von 145 Kundenmeinungen nur 55% positiv oder neutral. Kritik gibt es hier vor allem am Kundenservice. Dieser soll langsam reagieren und auf manche Anfragen überhaupt keine Reaktion zeigen. Auch die Dauer für einen Depotübertrag soll überdurchschnittlich lange dauern.

Dieser soll langsam reagieren und auf manche Anfragen überhaupt keine Reaktion zeigen. Auch die Dauer für einen dauern. Kundenvertrauen ist bei der hohen Anzahl an Neobrokern und anderen Online-Brokern wichtiger denn je. Finanzen.net Zero sollte hier die Dauer der Antwortszeiten verbessern und auf Kundenwünsche und Anregungen besser eingehen.

Die Funktionen, sowie die Preis-Leistungsübersicht wird von Tests, sowie Kunden gelobt.

Gibt es eine Finanzen.net Zero App?

Im Apple Store sowie im Google Play Store kann die Finanzen.net Zero App heruntergeladen werden. Es gibt sogar jeweils drei Apps in den Stores.

Die finanzen.net zero Broker App, welche darauf ausgelegt ist, Trades sicher auszuführen.

welche darauf ausgelegt ist, Trades sicher auszuführen. Die Börse & Aktien – finanzen.net App , welche mehr ein ganzheitliches Portal darstellt. Hier gibt es Pushmeldungen zu aktuellen Börsenkursen, Musterdepots mit Realkursen und viele weitere Funktionen.

, welche mehr ein ganzheitliches Portal darstellt. Hier gibt es Pushmeldungen zu aktuellen Börsenkursen, Musterdepots mit Realkursen und viele weitere Funktionen. Die finanzen.net Secure TAN App ist für die sichere Authentifizierung von Transaktionen und anderen Überweisungen notwendig.

Die Apps gibt es nur in den offiziellen Stores und die Daten werden laut Finanzen.net Zero auf den eigenen Servern sicher verschl

üsselt und vor Missbrauch geschützt. Personenbezogene Daten werden dabei nur innerhalb der EU verarbeitet. Die Oberfläche ist einfach und intuitiv gehalten, was sowohl Anfänger als auch erfahrene Marktteilnehmer begeistern sollte.

In der unteren Leiste sind Dinge wie Depot, Watchlist, Kaufen und Suchen immer schnell erreichbar. Die restlichen Funktionen erscheinen im kompletten Menü, welches sich oben links befindet. Dort gibt es auch die anderen Bereiche wie Posteingang, Ticketsystem und Verwaltung.

Auf Android hat uns die App durch ihre Schnelligkeit und durchdachte Benutzerführung überzeugt. Es gibt kaum Ladezeiten und nach einem Klick erscheint jedes Menü fast ohne Verzögerung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Krypto Kauf: Kontoeröffnung beim Finanzen.net Zero Broker



Oben rechts auf der Website findet man den „Depot Eröffnen“ oder „Login“ Button. Nachdem der Nutzer auf den Depot Eröffnen Button gedrückt hat, wird man vom System komplett durch den Prozess geführt.

Hier müssen persönliche Daten und Referenzkonto angegeben werden. Während der Eröffnung des Kontos muss auch der Verifizierungsprozess durchgeführt werden. Hierfür sollten Nutzer direkt ihren Ausweis oder Reisepass bereithalten und eine stabile Internetverbindung nutzen. Im Folgenden soll kurz erklärt werden, wie man auf Finanzen.net Zero Bitcoin kaufen kann.

Schritt 1: Betrag und Coin auswählen

Im ersten Schritt müssen Nutzer auf der Übersichtsseite auf „Krypto“ klicken und bekommen anschließend eine Auflistung aller Kryptowährungen.

Diese kann man nun über das grüne Plussymbol direkt kaufen. Über das rote Minussymbol kann man seine vorhandenen Kryptos hier auch verkaufen.

Sollte man die Coins nicht direkt kaufen, sondern über einen ETP erwerben, gibt es zusätzlich noch ein blaues Sparschweinsymbol. Über dieses Symbol ist es möglich, einen Sparplan abzuschließen.

Schritt 2: Transaktionsübersicht einsehen

Die Transaktionsübersicht einzusehen ist bei Finanzen.net Zero sehr einfach. Wenn man eingeloggt ist, kann man über die Menüleiste auf seine Vermögenswerte navigieren und findet hier alle seine Assets. Hier findet man sein Eigenkapital, aber auch aktuelle Transaktionen.

Schritt 3: Betrag und Coin verkaufen

Um seine Kryptos wieder zu verkaufen, muss man bei Finanzen.net Zero eingeloggt sein und in den „Verkaufsbereich“ navigieren. Anschließend kann man das gewünschte Asset auswählen und nach der Bestätigung der Bedingungen sowie der Angabe der Zahlungsinformationen den Verkauf bestätigen.

Nach dem Verkauf wird der entsprechende Betrag dem Konto zugeschrieben.

Finanzen.net Zero im Depot-Vergleich

Im Folgenden finden Anleger einen kurzen Vergleich und Überblick zwischen Finanzen.net Zero und weiteren populären Brokern, unter anderem eToro, in Bezug auf die wichtigsten Aspekte rund um das Thema Trading und Investieren.

eToro Finanzen.net Libertex Plus500 Funktionen & Besonderheiten Gewaltiges Finanz-Portfolio Regulierung durch Bafin Sitz in Deutschland Regulierung durch CySEC Zahlreiche Zahlungsmethoden Regulierung durch CySEC Zahlreiche Zahlungsmethodee erster Anbieter, der im Zuge des CFD Tradings auf die Kommission verzichtet hat Zahl der Handelswährungen über 95 Kryptowährungen 25 Kryptowährungen Über 250 Krypto-Assets 11 Kryptowährungen Mindestordervolumen 10 USD 1 USD 20 USD 20 USD Ordergebühren 1% Orderprovision für Kryptowährungen Aufschlag Spread, maximal 1% 0,4% - 8% 0,7 % des realisierten Nettogewinns und -verlusts des Handels Depotgebühren Depot-Gebühren nicht vorhanden Es sei denn das Konto ist 12 Monate inaktiv Depot-Gebühren nicht vorhanden 10 € monatliche Inaktivitätsgebühr nach 180 Tagen für Portfolios unter 5.000 € Depot-Gebühren nicht vorhanden 10 $ pro inaktivem Monat, berechnet ab dem dritten Monat ohne Einloggen Sparplangebühren Sparpläne nicht vorhanden Sparplangebühren nicht vorhanden Sparpläne nicht vorhanden Sparpläne nicht vorhanden Trading-App? Ja Ja Ja Ja Vorteile Viele Kryptowährungen PayPal möglich Banküberweisung möglich Lizenzierung durch Bafin Etliche Jahre Markterfahrung Regulierung durch CySEC Lizenzen CySEC FCA ASIC Nachteile Keine Sparpläne Geringe Auswahl an Aktien Noch geringe Auswahl an Kryptowährungen Es fehlen einige technische Indikatoren zur Chartanalyse 10 $ pro inaktivem Monat, berechnet ab dem dritten Monat ohne Einloggen Benutzerfreundlichkeit Für Trendsetter, die an modernen Anlagetechniken interessiert sind Intuitiver und einfacher Aufbau für Anfänger und erfahrene Marktteilnehmer geeignet Der prinzipielle Aufbau der Libertex-Plattform ist sehr Benutzerfreundlich Nicht geeignet für unerfahrene BenutzerX

Ist Finanzen.net Zero seriös?

Unter dem Namen Finanzen.net Zero gibt es diese Plattform zwar erst seit 2021, jedoch ist die Website Finanzen.net schon seit langer Zeit von großer Bedeutung im deutschsprachigen Raum bezüglich Informationen zum Kapitalmarkt.

Mit Lizenz der Bafin und Nutzerzahlen des Portals Finanzen.net von ca. 5 Millionen handelt es sich um ein seriöses Unternehmen. Auch die zwei bedeutendsten Partner, die Baader Bank, sowie gettex sind seriöse Unternehmen, welche bereits lange am Markt tätig sind.

Mit der Ausweitung der Anlageklassen auf Kryptowährungen hat die Plattform gezeigt, dass sie sich langfristig am Markt positionieren und halten möchte.

Finanzen.net Zero Testberichte

Diverse Plattformen und Blogs haben Finanzen.net Zero bereits getestet. Unter anderem das Handelsblatt sowie Finanztip.de berichten über den neuen Broker. Hervorgehoben wird auch in diesen Tests die günstige Kostenstruktur, sowie die einfache Bedienbarkeit. Dass nur ein Handelsplatz, „gettex“ zur Verfügung steht, wird als negativ aufgezeigt.

Finanzen.net Zero Fazit – Unsere Bewertung

Finanzen.net Zero hat einen bekannten Namen im deutschsprachigen Raum und hat mit seiner intuitiven Bedienung und günstigen Preisen ein erhebliches Potenzial.

Derzeit ist die Plattform noch eher für den Aktien- und ETF-Handel geeignet, jedoch baut die Plattform ihr Angebot stetig aus. So kamen Ende 2022 24 Kryptowährungen hinzu, welche mittlerweile auf 25 erweitert wurden.

Anleger, welche eine Börse für sämtliche Anlageklassen nutzen wollen, sollten sich mit Finanzen.net Zero auseinandersetzen. Hier haben Anleger eine hervorragende Plattform, um Aktien, nachhaltige Kryptowährungen und Optionsscheine zu handeln.

Erfahrungen mit Finanzen.net Zero: FAQs

Was ist Finanzen.net Zero?

Finanzen.net Zero ist eine Aktien- und Krypto-Handelsbörse mit Sitz in Deutschland. Sie wurde 2021 von Finanzen.net aufgekauft und aus „Gratisbroker“ wurde Finanzen.net Zero. Das Unternehmen sitzt in Karlsruhe und hat als zuständige Aufsichtsbehörde die Bafin über sich. Sie ist derzeit nur für Anleger und Investoren aus Deutschland verfügbar.

Lohnt es sich, ein Konto bei Finanzen.net Zero zu eröffnen?

Finanzen.net Zero bietet eine Vielzahl an verschiedenen Anlageklassen und Produkten zum Investieren an. Die Registrierung ist vollkommen kostenlos und das Konto ist für Anfänger, wie auch erfahrene Marktteilnehmer geeignet.

Wie viel Geld sollte ich investieren?

Wie viel Geld investiert werden soll, hängt immer von den persönlichen Wünschen und Vorstellungen ab. Es wird jedoch empfohlen, niemals mehr zu investieren, als man bereit ist zu verlieren. Der Handel von Aktien oder Kryptowährungen kann auch mit einem Totalverlust einhergehen.

Wie lange dauert eine Auszahlung bei Finanzen.net Zero?

Eine Auszahlung erfolgt grundsätzlich nur auf das bei der Registrierung angegebene Referenzkonto und erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Bankarbeitstagen. User berichten jedoch teilweise auch von etwas längeren Zeiträumen. Hier sollte lieber immer mit etwas mehr Zeit gerechnet werden.

Welche Kryptowährungen kann man bei Finanzen.net Zero handeln?

Derzeit bietet Finanzen.net Zero 25 Kryptowährungen an, unter anderem Bitcoin, Litecoin, Ethereum und XRP. Je nachdem wie sich der Markt und die Plattform entwickeln, können hier auch weitere Coins dazukommen.