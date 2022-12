FightOut Kursprognose 2022: (FGHT) Entwicklung 2022 bis 2030

FightOut beendet die Zeiten stickiger Luft in Fitnessstudios und laufender, oftmals teurer Verträge mit großen Ketten, ohne die Leistungen wirklich in Anspruch zu nehmen. Mit dem neuen Trend Move2Earn geht das neueste Metaverse Projekt auf Blockchain Basis völlig neue Wege und widmet sich verstärkt dem sozialen Aspekt des gemeinsamen Trainings unter Berücksichtigung modernster Technologie wie Avatar, NFT und Kryptowährungen.

Wer FightOut nutzt, erhält nicht nur eine Fitness-App, sondern wird für jede Aktivität mit der In-House-Währung REPS belohnt. Diese bietet neben attraktiven Rabatten in den eigenen Shop-Systemen auch attraktive Vergünstigungen beim Kauf neuer Utility-Token, $FGHT. Dieser Coin gewährt Zugang zur Plattform, lässt den virtuellen Avatar mit den persönlichen Fortschritten glänzen und Prämien verdienen.

Was ist FightOut?

Das innovative Coin Launch und NFT Projekt befindet sich derzeit im Pre-Sales und richtet sich damit gezielt an Privatinvestoren und Fitness Begeisterte sowie diejenigen, die den Schritt zu mehr Bewegung jetzt machen möchten. Der FightOut Pre-Sales bietet die einmalige Möglichkeit auf besonders niedrige Preise für den notwendigen Utility-Token $FGHT, der an den Stablecoin USDT gebunden ist. Das reduziert Auswirkungen von Kursschwankungen.

Zunächst versteht sich FightOut als Brücke zwischen Web2 und Web3. Die App verbindet modernste Technologien mit klassischer Bewegungspsychologie und bringt neue Anreize und Motivation in einen klassisch durchdachten Sektor, die Fitness-Branche. Dort gibt es nur zwei Möglichkeiten, und zwar tritt man über einen langen und oftmals teuren Vertrag einem Fitnessstudio bei oder kauft die Leistungen eines persönlichen Coaches und Trainers ein.

🖊️ Bezeichnung FightOut 📝 Kürzel FGHT 👨 Entwickler David Ryan und Carl Jones 📅 Gründungsjahr 2022 🪙 Typ Move2Earn ♾️ Gesamtanzahl 1 Milliarde ®️ Verifiziert Ja ⌛ Ende Vorverkauf 31. März 2022 🏆 Belohnungen REPS, FGHT, In-App-Items 📱 App FightOut Companion App

FightOut überwindet diese Markteintrittsbarrieren und unterstützt Sportler sowie Anfänger mit geeigneten Kursen, Anleitungen, Videos und vielem mehr. Dabei wird Wert auf das soziale Miteinander gelegt. Später sind auch Trainingseinheiten in der realen Welt unter der Lizenz von FightOut geplant. Bis dahin wird der persönliche Avatar in der App die Leistungen und Fortschritte des Nutzers präsentieren.

Aber: Bei FightOut gibt es weit mehr als diese Angebote, denn mit Move2Earn kommen Belohnungen ins Spiel, die den Nutzern entweder ein passives Einkommen ermöglichen oder als Auszeichnungen innerhalb der Community dienen. Gerade im Fitness-Bereich sind Awards, Medaillen und Titel von großer Bedeutung. Bei FightOut werden sie durch NFT repräsentiert, die darüber hinaus später auch auf Marktplätzen gehandelt werden können.

In aller Kürze: Die FightOut Kursprognosen bis 2040

FightOut Kursprognose Kurs Begründung $FGHT Coin Prognose 2023 +0,45 $ Exchange Listings $FGHT Coin Prognose 2024 +0,75 $ Fitness-App Companion geht live $FGHT Coin Prognose 2025 +1,10 $ Fitness-Boxen wird immer beliebter $FGHT Coin Prognose 2030 +2,50 $ Mehr Übergewichtige wollen abnehmen $FGHT Coin Prognose 2035 +5,50 $ FightOut Fitness-Studios eröffnen $FGHT Coin Prognose 2040 +12,00 $ Metaverse und Sport bilden eine Einheit

FightOut Kursprognose 2023

FightOut befindet sich in Phase 1 des Pre-Sales und der Utility-Coin $FGHT wird derzeit zum Preis von nur 0,167 $ angeboten. Danach geht der Preis in Phase 2 auf 0,0333 $ auf. Der Vorverkauf wird am 31.03.2023 beendet. Danach können Investoren ihre Token beanspruchen und das erste Listing auf Exchanges wird mit Spannung erwartet. Der Einstiegskurs wird wahrscheinlich bei 0,0333 $ liegen.

Erfahrungsgemäß erleben neue Coins beim ersten Listing auf Exchanges großen Zuspruch, sodass sich der Kurs in die Höhe windet. Vielen bekannten Beispielen folgend, erwarten wir das auch von $FGHT. Die weitere Preisentwicklung hängt dann vom Zuspruch neuer Anleger und den Nutzerzahlen ab, denn nun steht das Projekt einer breiten Masse zur Verfügung und geht verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung.

🚀 Unsere FightOut Kursprognose 2023 lautet: +0,45 $

FightOut Kursprognose 2024

Das Metaverse spielt auch bei FightOut eine große Rolle. Jeder Nutzer wird über seinen persönlichen Avatar repräsentiert, den er einfach in der App selbst erstellt. Mit jedem Fortschritt, den der Nutzer sportlich im realen Leben macht, wächst auch sein digitaler Avatar zu wahrer Größe heran und repräsentiert alles, was bisher erreicht wurde. Damit erhält jeder Avatar ein Alleinstellungsmerkmal im FightOut Metaverse und wird von den Leistungen anderer zusätzlich motiviert.

Über die FightOut Companion App erhält der Nutzer alles, was er benötigt, um fit zu werden. In der App kann er verschiedene Metriken einstellen, seinen persönlichen Fortschritt dokumentieren und ihn direkt in seinen virtuellen Avatar laden. Die Entwickler bieten darüber hinaus innerhalb der App die Möglichkeit zu Live-Events und dem Erreichen von Badges als Auszeichnung. Auch die In-App-Währung REPS wird über die App verfügbar sein.

Das Potenzial der FightOut Companion App ist derzeit nur ansatzweise bekannt und man kann nur erahnen, welche großartigen Leistungen sich hier noch bieten werden.

🚀 Deshalb lautet unsere FightOut Kursprognose 2024: +0,75 $.

FightOut Kursprognose 2025

Neben herkömmlicher Fitness und Bewegung dreht sich in FightOut auch vieles um das Thema Boxen. Das Interesse an Fitness-Boxen in Deutschland ist laut Statista weiter stark wachsend. So waren im Jahr 2022 fast 15 % der Befragten an Boxen grundsätzlich interessiert. Für 6,33 % der Befragten ist Boxen sogar sehr interessant.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171029/umfrage/interesse-an-der-sportart-boxen/

Boxen ist nur ein Teil des Gesamtpaketes, das Nutzer und Token-Inhaber bei FightOut erwarten dürfen. Aber der Vorteil, dass einer der Gründer selbst jahrelanger Profiboxer war und immer noch aktiver Sportler ist, spricht für die weitere Wertentwicklung des FGHT-Kurses.

🚀 Daher lautet unsere FightOut Kursprognose 2025: +1,10 $.

FightOut Kursprognose 2030

Wesentlicher Bestandteil von körperlicher Gesundheit ist das Gewicht, daher widmen wir uns für die FightOut Kursprognose 2030 dem Thema Abnehmen. Die Deutschen möchten laut Statista 2022 am liebsten weniger essen und auf Süßigkeiten verzichten. Immerhin wollen rund 1/3 der Befragten regelmäßig Sport. Doch mit dem Vorsatz allein ist es meist nicht getan, so laufen unzählige Verträge in Fitnessstudios ungenutzt weiter und verursachen Frust und noch mehr Kosten.

https://de.statista.com/infografik/26626/beliebteste-abnehmmethoden-der-deutschen/

Nach der ersten Anmeldung in der FightOut App legt der Nutzer seine persönlichen Ziele und das Fitnesslevel sowie die verfügbare Ausrüstung, den gewünschten Zeitplan oder die Sportarten fest. Außerdem kann er bestimmte Muskelgruppen oder Übungen ausschließen. Andere nützliche Messwerte wie Schlafrhythmus oder Flüssigkeitsaufnahme lassen sich in der App ebenfalls nachverfolgen, um sie immer stärker zu personalisieren.

Wer lieber allein den Kilos den Kampf ansagen will, erhält vom Workout-Builder personalisierte Übungen, die auf bewährten Fitnesspraktiken und den Erfahrungen der internen Trainer basieren. Dabei wird jede Übung durch hochwertige Lernvideos erklärt, um Anfängerfehler zu vermeiden und weitere Tipps zu erhalten. Die FightOut Coaching-Programme sind beispielsweise für das Abnehmen oder den ersten Muskelaufbau auszuwählen.

Mit den Belohnungen für das Erreichen einer schwierigen In-App-Herausforderung in Form eines Abzeichens werden Abnehmwillige zusätzlich motiviert und können ihre Awards und Statuslevels voller Stolz in der Community und dem FightOut Metaverse feiern lassen.

🚀 Diese grandiosen Vorteile und die weiteren Punkte auf der Roadmap von FightOut haben uns zur Kursprognose von +2,50 für 2030 veranlasst.

FightOut Kursprognose 2035

Nicht wenige Kritiker sehen das Ende der klassischen Fitnessstudios kommen. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich das gerätegestützte Training in den meisten Fitnessstudios rund um den Globus etabliert. Funktionstraining und Zirkeltraining sind ebenfalls in den meisten Studios zu finden, unabhängig davon, ob es sich um eine Kette, ein Franchise oder ein inhabergeführtes Fitnessstudio handelt.

https://www.linkedin.com/pulse/das-ende-der-klassischen-fitnessstudios-andreas-m-bechler/

Die Anzahl der Studios hierzulande ist vor Corona in die Höhe geschnellt und der Markt hat sich unter den Auswirkungen der Pandemie stark bereinigt. Einzelstudios haben es unter dem Preisdruck und durch die Konkurrenz großer Ketten zunehmend schwer. Wer am Markt bleiben will, muss in neue Techniken, Geräte und Personal investieren. Doch das ist schwer, kostet viel Geld und ist mit Blick auf den immer noch anhaltenden Personalmangel nahezu aussichtslos.

FightOut geht neue Wege, nicht nur mit der interaktiven Fitness-App und dem breiten Angebot an Kursen im Fitnessboxen. Es geht auch darum, unter dem Namen FightOut in eigenen, professionell betriebenen Studios trainieren zu können. Denn genau solch ein Konzept verfolgen die Gründer von FightOut mittel- bis langfristig. Ist der Pre-Sales erst einmal beendet und die ersten Listings des Coins auf Exchanges erfolgt, können die Einnahmen für die direkte Weiterentwicklung des Konzeptes verwendet werden.

FightOut Fitnessstudios agieren mit der Fitness-App, alle Erfolge und Übungen werden automatisch synchronisiert, unabhängig davon, wo oder was der Nutzer gerade trainiert. Die speziell ausgebildeten Trainer können vor Ort persönlich beraten und auf Trainingsprogramme gezielt eingehen. Korrekturen lassen sich im persönlichen Gespräch schneller klären und Fehler vermeiden.

🚀 Die FightOut Kursprognose für 2035 steht aus unserer Sicht bei +4,50 $.

FightOut Kursprognose 2040

Die Studie “ Benefits of 8-week fitness programs in health and fitness parameters” der Universität La Mancha in Kastilien, Spanien, fand heraus, dass Boxen am effektivsten zum Abnehmen ist. Auch mit dem Einhalten einer gesunden, ausgewogenen Diät ohne Sport nahmen die Teilnehmer zwar ab, jedoch nicht so viel wie die Probanden der Gruppe mit Fitnessboxen.

Vor allem die Explosivkraft der Beine nahm zu, aber auch das Arbeiten mit Hanteln führte zum gewünschten Muskelaufbau und zur gewünschten Abnahme. Der Anteil der fettfreien Körpermasse baute sich bei der Gruppe mit den Boxern am stärksten auf. Im Ergebnis kamen die Wissenschaftler zum Resümee, dass Fitnessboxen eine der besten Sportarten zum Abnehmen sei.

Für die FightOut Kursprognose 2040 haben wir uns auch abermals dem Thema Metaverse gewidmet, denn die Sportwelt erlebt in den nächsten Jahren unter der Entwicklung dieser großartigen Technologie erhebliche Veränderungen.

Das Metaverse wird in den nächsten Jahren auch die Art und Weise verändern, wie die Menschen Sport betreiben und konsumieren. In virtuellen Sportarenen kommen Sportbegeisterte mit ihren Avataren zusammen und kaufen Fanartikel oder FightOut Merchandise.

Sie feiern mit anderen Sportlern der Community aber auch ihre Erfolge und sehen sich in der Gemeinschaft Sportevents an. Das Metaverse ermöglicht das Treffen mit anderen Sportlern, auch wenn sie physisch kilometerweit entfernt sind. Videos werden zum integralen Bestandteil des Sporttrainings und gerade für Neulinge sind diese Lernmethoden super geeignet. Fitness-Coaches als Hologramme und Trainingseinheiten mit führenden Coaches, obwohl sie sich gerade am anderen Ende der Welt befinden.

Sport ist im Metaverse angekommen, um zu bleiben. Das Metaverse ist für alle Menschen geöffnet und senkt die Einstiegshürden für alle Sportarten. Die FightOut Kursprognose 2040 geht aus unserer Überzeugung to the Moon auf +12,00 $.

Wie funktioniert FightOut?

In FightOut kommen mehrere Aspekte in einer Fitness-App zusammen, die es so bisher nicht am Markt gibt.

Eigenen Avatar als NFT erstellen An Workouts teilnehmen oder selbst erstellen Zugang zur Plattform über $FGHT In-App Währung REPS FightOut Metaverse für Austausch mit Community In-App-Wettbewerbe mit Prämien Verbindung zu Live-Experten und persönliche Coaching-Einheiten Trainieren egal, wo: im Fitnessstudio, Zuhause, Unterwegs

Mit FightOut trainieren Sie, wo und wie Sie möchten, und werden dabei auch belohnt! Das ist die Vision der Entwickler von FightOut, Dave Ryan und Carl Jones. Beide sind sowohl in den Bereichen Fitness und Boxen seit Jahren etabliert als auch erfahrene Blockchain-Enthusiasten.

Wer steckt hinter FightOut?

Dave Ryan ist selbst erfahrener und bekannter Boxer, der auch im nächsten Jahr aktiv auf den Brettern stehen wird. Geboren am 06. Mai 1983, hat er bereits 27 Profi-Kämpfe mit insgesamt 17 Siegen während seiner Laufbahn bestritten.

In der Zeit von 2007 bis 2016 war er Profi-Boxer und gewann den Titel im Super-Leichtgewicht des Commonwealth Boxing Councils 2014 und 2015. Sein Wissen ist nahezu unerschöpflich. Er kann die Nutzer von FightOut in allen Fragen zu Fitness und Boxtraining aus erster Hand unterstützen.

CEO Carl Jones ist erfahrener Vertriebler und war Co-Owner von Round 2 Boxing. Seinen Schwerpunkt sieht Jones in der Betreuung von beratungsintensiven Märkten und dem Aufbau von benutzerorientierten Apps für seine Kunden.

Als Kundenberater für GTM konnte sich Carl wertvolle Erfahrungen aneignen, die er heute bei FightOut wertschöpfend einsetzt. Zusammen mit seiner Leidenschaft für Fitness und speziell das Boxen ist er der ideale CEO für das noch junge Unternehmen FightOut.

Was beeinflusst die Kursentwicklung von $FGHT?

Gamifizierte Fitness- und virtuelle Erlebniswelten gehören bei FightOut zum innovativen Konzept. Daher widmen wir uns auch den spezifischen Themen rund um dieses Erlebnis, um die Einflussnahme auf den FightOut Kurs zu bewerten.

Um verlässliche Kursprognosen erstellen zu können, unabhängig davon, ob für eine Kryptowährung oder eine Aktie, sind Daten wichtig. Dabei muss auf eine ausreichend große Menge geachtet werden und dass diese Daten in einer hohen Qualität vorliegen.

Metaverse ist Wachstumsmarkt

Das Metaverse soll sich laut führender Analysten zu einer milliardenschweren Wirtschaftsbranche entwickeln. Zu den größten Investoren gehören Microsoft, unity, EPIC, Meta und viele andere namhafte Größen. Zwischen 820 Milliarden und 5 Billionen USD soll das Metaverse bis 2030 schwer sein. Immer mehr große Brands steigen in den NFT Markt ein, darunter Lacoste, Gucci, Starbucks, BOSE, Porsche und Reddit.

Facebook wollte eigene Fitness-App entwickeln

Auch wenn derzeit der Markt etwas abgekühlt ist, so hat auch Meta, das Unternehmen hinter Facebook, großes Interesse an Fitness-Apps für das Metaverse. Zwar bestritt dies Mark Zuckerberg bei einer jüngst stattgefundenen Anhörung vor Gericht, doch Zeugenaussagen konnten belegen, dass Facebook an der Entwicklung einer eigenen Fitness-App stark interessiert war.

In der The Washington Post vom 20. Dezember 2022 ist zu lesen:

“In Zeugenaussagen vor dem Gerichtssaal von San José sagten Führungskräfte von Meta, dass das Unternehmen – insbesondere Zuckerberg – seit Jahren daran interessiert sei, in den Fitnessmarkt zu investieren, um das überwiegend junge, männliche Publikum der virtuellen Realität näherzubringen. Fitness-Apps hätten auch das Potenzial, die Quest VR-Headsets von Meta zu einem Teil der Routine der Benutzer zu machen.”

Investoren sehen großes Potenzial im Move2Earn-Trend

Um weiterhin zu sehen, welche Faktoren Einfluss auf den Kurs von $FGHT nehmen könnten, haben wir uns bei Experten umgehört und konnten diese Stimmen einfangen.

Fitnessanwendungen werden einen „wirklich, wirklich großen Markt“ im Metaversum ausmachen, da Menschen immer in ihre Gesundheit investieren. Speziell nachdem die Pandemie ihr Gesundheitsbewusstsein gestärkt hat, sagte Allen Ng, Mitbegründer und CEO der Everest Ventures Group bei Forbes.com.

Keith Rumjahn, Gründer und CEO von OliveX, einem australischen Start-up mit einer Fitness-Plattform für das Metaverse, sagte bei Forbes.com:

„Die nächsten zehn Jahre werden von Blockchain und Kryptowährungen geprägt sein. Innerhalb des letzten Jahres haben wir gesehen, wie die Benutzerakzeptanz von NFTs und Krypto zugenommen hat. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, für Early Adopter zum Mainstream überzugehen.

Fitness Entrepreneur Stephen Tharrett ist in Les Mills überzeugt, dass Gaming und Sportunterhaltung zwei Branchen sind, von denen Fitness viel lernen kann.

“Normalerweise neigen wir dazu, uns mit anderen Unternehmen in unserer Branche zu vergleichen, aber ich denke, es lohnt sich auch der Vergleich mit Unternehmen aus anderen Branchen wie dem NFT-Gaming oder dem Trend GameFi. Mit der Fähigkeit, Menschen weltweit zu begeistern und das Erlebnis zu monetarisieren, hat uns das Gaming viel voraus.”

Social Sentiment Analyse von FightOut

Mit Dash 2 Trade haben wir eine umfassende Social Sentiment Analyse durchgeführt. Die Methode wird seit Jahren am klassischen Finanzmarkt verwendet und greift die Stimmung unter Anlegern auf. Die Software von Dash 2 Trade ist in der Lage, Muster zu erkennen und sammelt unter anderem die Anzahl der Follower in sozialen Medien dafür.

Durch die Künstliche Intelligenz kann Dash 2 Trade rechtzeitig aus den Kennzahlen Veränderungen identifizieren und daraus Kauf- oder Verkaufssignale erstellen.

Für FightOut sieht Dash 2 Trade klare Anzeichen für eine bullische Phase. Das liegt am starken Zuspruch des Pre-Sales, der nur kurze Zeit online ist, aber schon mehr als 2,61 Millionen USD eingebracht hat. Das Ziel der ersten Pre-Sales Phase liegt bei 5 Millionen USD, mit denen das Projekt der Fitness-App weiterentwickelt wird, so die Entwickler in der Roadmap.

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, sind die Follower bei Twitter und die neuen Mitglieder des Telegram Kanals von FightOut stark gestiegen.

Auch Dash2Trade steht noch im Pre-Sales für Anleger bereit, denn bald ist die Vorverkaufsphase beendet und der Utility-Token $D2T geht an die ersten Exchanges. Die Plattform bietet Handelssignale für den Kryptomarkt und nimmt Anfänger wie Profis mit in die Welt der technischen Indikatoren, tiefgehenden Analysen und Kauf- bzw. Verkaufssignale. Außerdem können Token-Inhaber sich anzeigen lassen, welcher neue Coin explodieren und welche Krypto Pre-Sales sich lohnen könnten.

Wo kann man FGHT kaufen? Pre-Sales Kaufanleitung

Schritt 1: Eine Krypto-Wallet einrichten

Sie benötigen entweder MetaMask (für die Desktop-Version von FightOut) oder die Trust Wallet (für die mobile FightOut Version). Beide Wallets sind in den bekannten Stores zu finden oder als Browserversion aufrufbar. Folgen Sie dort der Anleitung für die Registrierung und zahlen Sie Fiat in Ihr verifiziertes Kundenkonto ein.

Schritt 2: ETH oder USDT kaufen

Der Utility-Token von FightOut basiert auf dem Token-Standard ERC-20, einem Ethereum-Code. Er kann daher mit ETH gekauft werden. Da er aber auch an den Stablecoin USDT gebunden ist, können Sie den FightOut Coin $FGHT auch mit USDT erwerben. Folgen Sie einfach den Anweisungen für den Kauf von Kryptowährungen in der Wallet.

📌 Interessant zum Lesen: Ethereum Prognose

Schritt 3: Wallet und FightOut Webseite verbinden

Besuchen Sie nun die Webseite von FightOut und navigieren Sie oben rechts an den Bildschirmrand. Dort finden Sie den Befehl “Connect”. Führen Sie ihn aus und wählen Sie die von Ihnen verwendete Wallet aus. Geben Sie den Betrag ein, den Sie von ETH oder USDT in $FGHT tauschen wollen und klicken Sie den Bonus an. Dieser ist erhältlich, wenn Sie Ihren Utility-Token für eine festgelegte Zeitspanne sperren und dem Netzwerk zur Verfügung stellen.

Schritt 4: Autorisierung erhalten

Nach dem Klick auf “Buy now” öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster am oberen rechten Bildschirmrand. Es dauert ein paar Sekunden und dann erfolgt die Meldung “Success”. Es kann sein, dass Sie zwischendurch zweimal aufgefordert werden, “Confirm” zu klicken. Anschließend können Sie das Fenster mit “Close” schließen.

Schritt 5: Token im Presale kaufen

Mit dem Schließen des Popup-Fensters befinden sich nach Anzeige “Success” die Token in Ihrer Wallet und somit kann man FightOut kaufen.

Sollte man FightOut jetzt kaufen, oder nicht?

Jedes Start-up oder Jungunternehmen ist einem gewissen Risiko des Scheiterns ausgesetzt. Da ist auch FightOut keine Ausnahme. Um die Vorhersagen für den Kurs auf eine solide Basis zu stellen, haben wir uns auf Daten, Fakten und bewährte Analysen gestützt. Wir denken daher, es ist jetzt eine gute Zeit, in das Konzept Move2Earn einzusteigen und in FightOut zu investieren.

Vorteile Nachteile Günstiger Einstiegspreis mit derzeit 50 % Bonus

Großer Wachstumsmarkt von Move-to-Earn vorhergesagt

Bedeutung von Metaverse Fitness nimmt stetig zu

FightOut wurde von erfahrenen Experten gegründet

Belohnungen, Vergünstigungen und Rabatte für Mitglieder

Anfänger und Fortgeschrittene willkommen

Vielseitiges Sport-, Fitness- und Boxangebot Noch in der Entwicklung

Konkurrenz am Markt

Wenig Merchandise bisher verfügbar

Fazit: Unsere FightOut Experten Prognose und Empfehlung

Die Experten haben gezeigt, wie stark dieser Markt wachsen kann und mittendrin ist FightOut genau das richtige Projekt. Die Kursprognosen für den FightOut Coin sind unserer Meinung nach realistisch und basieren vor allem auf Fakten und nicht auf Meinungen. Das Metaverse wird kommen, soviel scheint klar und Fitness wird sich genau wie viele andere Bereiche unseres Lebens in den virtuellen Raum verlagern.

Mit FightOut kann jeder sein persönliches Fitnesslevel erreichen und wer möchte, kann auch das Fitness-Boxen erlernen. Durch die engmaschige Betreuung der Nutzer erfolgt ein professionelles Training. Der Avatar wächst mit jedem sportlichen Erfolg des Nutzers in der realen Welt auch im Metaverse und erhält Belohnungen, Awards oder besondere Rabatte. Ein rundum gelungenes Geschäftsmodell, das wir gerne empfehlen.

Häufig gestellte Fragen zur Prognose FightOut

Lohnt sich der FightOut Pre-Sales?

Wie jeder Vorverkauf ist auch der FightOut Pre-Sales von niedrigen Preisen für den Utility-Token geprägt. Es geht bereits bei 0,167 $ los, was das Einsteigen auch für Kleinanleger möglich macht.

Wie kann man FightOut kaufen?

Derzeit ist $FGHT im Pre-Sales verfügbar und kann über die Verbindung der Wallets MetaMask oder Trust Wallet leicht gekauft werden.

Wie fällt die FightOut Prognose bis 2040 aus?

Die FightOut Prognose 2040 ist überaus positiv zu bewerten und zeigt das riesige Potenzial, das unserer Meinung nach in dem Projekt steckt. Wir bewerten den Token $FGHT mit +14,00 $.