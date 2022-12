FightOut Crypto Presale startet: Warurm das Move-to-Earn-Projekt der nächste neue Token sein wird, der im Jahr 2023 explodiert

London, England, Mittwoch, 14. Dezember 2022 - Es gibt einen brandneuen M2E-Coin mit dem Namen FGHT, und er ist die Zukunft von Gesundheit und Fitness.

FGHT ist der Zugangstoken von FightOut, der Web-3.0-Fitness-App und Fitnessstudiokette, die eine weltweite Premiere ihrer Art darstellt.

Der Token wird jetzt für 0,01665002 $ (60,06 = 1 USDT) verkauft, und es gibt keinen Mindest- oder Höchstbetrag für den Kauf.

Angriff auf eine 96 Milliarden Dollar schwere Gesundheits- und Fitnessbranche mit einer kämpferischen Strategie

Die Gesundheits- und Fitnessbranche hat eine enorme Bewertung, die von Statista auf 96 Milliarden Dollar im Jahr 2022 geschätzt wird, aber sie steckt in der Vergangenheit fest und die M2E-App und Fitnessstudio-Kette FightOut kommt zur Rettung.

Mit einer aufregenden und ehrgeizigen 100-Millionen-Dollar-Aktion will die App- und Fitnessstudio-Kette FightOut eine der wertvollsten Wachstumsbranchen der Welt auf den Kopf stellen.

FightOut hat seit dem Start am 12. Dezember 2022 bereits 1,26 Millionen Dollar gesammelt

Fitness ist mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Daher haben alle Wege, die es einfacher machen, Fitnessziele zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, die Aussicht, nicht nur uns allen zu einem längeren und erfüllteren Leben zu verhelfen, sondern auch den Investoren dieser kommerziellen Unternehmen finanziellen Erfolg zu bescheren.

FightOut hat es sich zur Aufgabe gemacht, das bisher dominierende Web 2.0 zu verändern, aber auch die Schwächen zu überwinden, die es beim Web 3.0 Move-to-Earn, wie es derzeit von Projekten wie STEPN umgesetzt wird, festgestellt hat.

FightOut wird von Transak, LBank Labs, BlockMedia Labs und Cryptonews.com unterstützt.

Die USPs von FightOut - Web 2.0 trifft auf Web 3.0

Die USPs von FightOut bedeuten, dass es wahrscheinlich in kurzer Zeit ein Top-Krypto-Projekt sein wird.

M2E-Plattformen wie STEPN haben viel dazu beigetragen, die Idee, messbare Aktivitäts- und Fitnessziele mit In-App-Währungen zu belohnen, populär zu machen.

Aber FightOut geht in mehrfacher Hinsicht einen riesigen Schritt über die bereits existierenden M2E-Plattformen hinaus.

Erstens verfolgt FightOut mehr als nur Schritte - alle Formen der Fitnessaktivität werden durch neue technologische Methoden messbar sein, einschließlich Sensoren in Fitnessstudios. Außerdem müssen keine teuren NFTs gekauft werden, um die Plattform nutzen zu können.

Das M2E von FightOut ist auch nicht auf enge Fitnessziele beschränkt. Mit FightOut werden Sie für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil belohnt, nicht nur für das Spazierengehen!

Zu den weiteren innovativen Ansätzen gehört ein Avatar, der auf einzigartige Weise mit Ihrem In-App-Selbst verbunden ist und nicht gehandelt werden kann.

Ihr Avatar wird zu einem Mechanismus, der Fitness in einen Raum mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der virtuellen Welt bringt, um gesunde körperliche Aktivität sozialer und motivierender zu machen. Ihr FightOut-Avatar öffnet die Tür zum FightOut-Metaverse.

FightOut bringt Elite-Kampfsportler ins Spiel, um die Fitnessbestrebungen für alle zu fördern

FightOut will die Nutzung von Web 3.0-Technologien im Gesundheits- und Fitnessbereich vorantreiben, indem es sich an die Hunderte von Millionen normaler Menschen auf der ganzen Welt wendet, die an strukturierten oder informellen Trainings- und Fitnessprogrammen teilnehmen, und konzentriert sich außerdem auf die Elite der Kampfsportler.

FightOut wird Wege für professionelle Athleten wie Boxer, aber auch für andere Arten von Athleten, mit einem "Stile machen Kämpfe"-Ansatz anbieten, der maßgeschneiderte Fitnessprogramme für bestimmte Sportarten und Aktivitäten erstellt.

Eine beabsichtigte Folge dieser Einbeziehung von Spitzensportlern wird darin gesehen, dass sie als Anreiz für die Nicht-Elite-Kunden des Fitnessstudios wirkt.

Gewöhnliche App- und Fitnessstudionutzer, die durch die Präsenz von Spitzensportlern auf der Plattform ermutigt werden, ihr Ziel zu erreichen.

Dies wird durch Aktivitäten, Videos und Trainingspläne der Kampfsportler in den Studios, die zu jedem Fitnessstudio gehören werden, konkretisiert.

Die Fitnessstudios werden zu Gemeinschaftszentren für alle Mitglieder, wobei eine physische Anwesenheit in den Fitnessstudios nicht erforderlich oder sogar notwendig ist.

FightOut plant, zunächst bis zu 20 Fitnessstudios zu eröffnen, und zwar zunächst in den Städten, in denen die FightOut-Communities am lebhaftesten sind, bis die Plattform schließlich in allen wichtigen Städten der Welt vertreten sein wird.

Wie die FightOut-App Anreize für die $FGHT-Nutzung und den Token-Wert schafft

Im Zentrum der Plattform steht die FightOut-Smartphone-App, bei der in erster Linie Handy- und Smartwatch-basierte Technologie zur Messung und Verfolgung der körperlichen Leistung eingesetzt wird.

FightOut ist ein Abonnement-Service und beide Token - $FGHT und REPS - können zur Anmeldung verwendet werden, ebenso wie normale Fiat-Währung.

Um die Wirtschaftlichkeit des $FGHT-Tokens zu untermauern, wird es einen Rabatt von 25 % für diejenigen geben, die ihre Abonnements mit $FGHT kaufen.

REPS ist die Off-Chain-In-App-Währung von FightOut.

Belohnungen werden in REPS verdient und verfügbare In-App-Güter und andere Dienstleistungen, wie Remote-Beratungen mit Personal Trainern oder FightOuts einzigartigen "Fight Coaches", Merchandise und eine ganze Reihe von digitalen Gütern, wie Kosmetika für Avatare - werden alle mit REPS bezahlt.

Zusätzliche REPS können mit $FGHT gekauft werden, was einen weiteren Vektor zur Untermauerung des Wertes des $FGHT-Tokens darstellt.

Soziales, Metaverse, KI, Botschafter, Einführung von Fitnessstudios... so viel mehr zu bieten

Wie bereits erwähnt, spiegelt der Avatar eines jeden Nutzers seine Leistungen in der realen Welt wider, und dies fungiert als Brücke zu Bestenlisten, Ligen, Turnieren und Preisen, wodurch die soziale Aktivität als Feedback zur Förderung des tatsächlichen physischen Engagements genutzt wird.

Es wird sogar Kämpfe mit KI-gesteuerten Profi-Kämpfern und spezielle Wettbewerbe geben, die von Community-Mitgliedern und Marken organisiert werden können.

Die Eröffnung des ersten FightOut-Fitnessstudios ist für das vierte Quartal 2023 geplant, wobei jedes Fitnessstudio über eine Gesundheitsbar, ein Studio und einen Co-Working-Bereich verfügt.

Das FightOut-Botschafterprogramm wird ebenfalls einen Mehrwert schaffen, indem Profiboxer und andere Spitzensportler angeworben werden, um für die Marke zu werben und Veranstaltungen wie Meisterklassen durchzuführen.

$FGHT Presale Token Boni werden bei Investoren beliebt sein

Insgesamt stehen 10 Milliarden $FGHT-Token zur Verfügung, von denen 60 % für den Presale, 10 % für die Liquidität an der Börse und 30 % für Belohnungen und das Wachstum des Projekts vorgesehen sind.

Der Presale hat ein großzügiges Belohnungsprogramm, was bedeutet, dass Investoren Token-Boni von bis zu 25% für Investitionen von 50.000 $ und 10% für relativ bescheidene Token-Kaufbeträge von nur 500 $ erhalten.

Für alle Käufer von Presale-Token gilt eine Sperrfrist von drei Monaten. Zusätzlich gibt es einen Zeitplan für Boni für Sperrfristen von 6 Monaten (10% Bonus) bis 24 Monaten (25%).

Aufgrund der Bonusprämien bedeutet dies, dass die 60 %ige Zuteilung aus dem Presale ein Basisbetrag ist und je nach Höhe der tatsächlich erzielten Boni höher ausfallen könnte (bis zu 90 %).

Von den im Vorverkauf eingenommenen Mitteln werden 70 % für den Erwerb und die Renovierung von Veranstaltungsorten verwendet.

Unterstützen Sie den Kampf für eine gesündere Zukunft mit FightOut!

