Fantom Kurs Prognose: 30 % Kursgewinne in einer Woche – wie hoch kann FTM steigen?

Während der breite Kryptomarkt gegen Samstagmittag noch rund 3 % im Plus notiert, gibt es einige Top-Performer. Mit einem Kursplus von rund 7 % gehört auch der Fantom Coin (FTM) dazu. Besonders eindrucksvoll ist jedoch die Wochenperformance in den vergangenen sieben Tagen – denn hier ist Fantom mit über 30 % Rendite eine der besten Kryptos in der Top 100.

Mit 91 % unter ATH notiert Fantom weiterhin stark angeschlagen. Nichtsdestotrotz schritt in den vergangenen Tagen die Erholung voran. Auf Monatssicht beträgt das Kursplus über 35 %, in den vergangenen zwei Wochen gab es sogar 50 % Kursgewinne für FTM-Holder. Kann sich die Rallye fortsetzen und Fantom bei einem aktuellen Kurs von 0,30 $ bald sogar die 0,50 oder 1 $ anvisieren? Unsere Fantom Kurs Prognose:

Fantom Kurs erholt sich: FTM bleibt vorerst im Seitwärtskanal gefangen

Kurzfristig scheint der Fantom Kurs eine erste Trendwende geschafft zu haben. Mit einem Kurswachstum von rund 30 % in einer Woche dürften FTM-Holder wieder Hoffnung schnuppern. Zugleich wird der jüngste Aufwärtstrend im 1-Stunden-Chart vom SMA 20 getragen. Das Volumen nahm auch in den vergangenen Stunden wieder zu und sorgte für weitere Impulse bei Fantom (FTM). Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 777 Millionen $, damit gebührt Fantom Marktrang 61.

Im langfristigeren Daily-Chart hat sich seit Mai 2022 jedoch eine Seitwärtsrange etabliert, die FTM noch nicht wieder verlassen konnte. Hierfür bräuchte es eine kräftige Erholung, die FTM über 0,40 $ treibt. Erst dann würden sich auch mittelfristig die Vorzeichen wieder bessern, sodass sich für langfristige Krypto-Anleger charttechnisch ein Kauf aufdrängen könnte. Mit einem RSI von 80 drohen jedoch erneute Gewinnmitnahmen. Trotz Verharren auf niedrigem Kursniveau bleibt FTM stark überkauft.

Fantom (FTM) gebührenfrei handeln

Netzwerkaktivität bricht ein, TVL massiv reduziert – Fantom angeschlagen

Das Fantom Netzwerk kämpfte im aktuellen Bärenmarkt mit einem starken Rückgang der Aktivität. So brach die Menge an FTM-Transaktionen ein, dies gilt sowohl für die Anzahl als auch das Volumen.

Defillama gibt das aktuelle Total Value Locked bei Fantom mit etwas über 525 Millionen $ an. Damit beläuft sich der Anteil am gesamten TVL im Kryptomarkt auf weniger als 1 %. Übrigens betrugen die Einlagen Anfang des Jahres im Frühjahr noch fast 8 Milliarden $. Der Bärenmarkt traf das Fantom Netzwerk besonders hart.

Erste Fantom-Holder gehen bereits von weiteren Kursexplosionen aus und prognostizieren ein Breakout über 1 $ in dieser Woche. Dass es damit etwas voreilig ist, dürfte selbst den größten FTM-Fans bewusst sein. Zunächst sollten charttechnisch realistische Kursziele gegeben werden, bevor eine umfassende Erholungsrallye gestartet werden kann.

