Ethereum Kurs Prognose: Top-Coin für 2023? Was spricht dafür, was dagegen?

Ethereum (ETH) kommt aktuell zwar nicht vom Fleck. Für 2023 könnte die Smart-Contract-Plattform aber einer der Top-Coins sein. Was spricht dafür?

Prognose: Explodiert Ethereum 2023?

Kryptowährungen befinden sich nach der FTX-Implosion weiterhin in unsicherem Territorium. Viele Anleger warten ab – das zeigt sich an den Kursen der Coins. Die treten überwiegend auf der Stelle. Auch Ethereum täuscht immer mal wieder einen bullishen Ausbruch an, enttäuscht dann aber.

Innerhalb der letzten 24 Stunden blieb Ethereum ebenfalls hinter den Erwartungen zurück: Die führende Smart-Contract-Plattform fiel von 1.272 Dollar aus auf bis zu 1.224 Dollar – ein neues lokales Tief für ETH und Tagesverluste von fast 4%.

ETH-Tageschart. Bild: Coinmarketcap.com

Das Trading-Volumen kommt aktuell auf 6,15 Milliarden Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden, liegt damit weiter hinter den 21,58 Milliarden Dollar von Bitcoin (BTC). Dennoch befindet sich das Volumen rund 14% im Plus, es könnte im Laufe des Tages also zu weiteren Auf- oder Abwärtsbewegungen kommen.

Viele Anleger sind innerhalb der letzten Wochen unsicher geworden, fragen sich: Ist Ethereum noch ein gutes Investment? Warum ist der Kurs nach The Merge nicht explodiert? Wie wird sich der Preis nun entwickeln?

Inmitten dieser Stimmung hat sich gerade auch Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin zu Wort gemeldet – und fünf bullishe Faktoren für Ethereum verraten. Das lässt hoffen. Auch wenn Ethereum aktuell kämpft: Ist das digitale Asset womöglich ein Top-Coin für 2023? Was spricht dafür, was dagegen?

Ethereum: Top-Coin für 2023? Analyst wägt ab

Tatsächlich existieren mehrere Faktoren, die ein bullishes Jahr 2023 für Ethereum signalisieren. Der pseudonyme Top-Analyst Guy von „Coin Bureau“ beispielsweise kommentiert in einer neuen Analyse: Der Bedarf an Stablecoins könnte diesen Winter durch die Decke gehen – ein Umstand, von dem Ethereum direkt profitieren würde. Guy erläutert:

„Wenn ein Land mit Energieproblemen zu kämpfen hat, muss es mehr von seinen Währungen drucken, um US-Dollar für die teurere Energie zu kaufen. Da der Winter naht, wird die Nachfrage nach Dollarn aus solchen Ländern wahrscheinlich steigen. Die fortgesetzten Zinserhöhungen der Fed werden die Nachfrage nach USD ebenfalls erhöhen. Bürger ausländischer Länder könnten daher beginnen, in Stablecoins zu investieren, um ihre Kaufkraft zu erhalten. Dies würde den Smart-Contract-Kryptowährungen zugute kommen.“

Und Guy hat noch einen weiteren „extrem bullishen“ Faktor für Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum erkannt: NFTs (non-fungible Token) – insbesondere die Absicht von Meta (ehemals Facebook), Nutzern die Möglichkeit zu geben, NFTs direkt auf Instagram zu verkaufen. Das könnte die Adaption der Token explodieren lassen und die Top-Plattform dafür mit nach oben reißen – Ethereum.

Allerdings gibt es bezüglich der Ethereum-Prognose nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Ethereum könnte nämlich auch ein Opfer kommender Regulierung werden. Guy betont zwar, Regulierung sei ein bullisher Faktor, da er es Institutionen erstmals ermöglicht, rechtssicher in Kryptowährungen zu investieren.

Analysten befürchten aber gleichzeitig, dass die bevorstehenden Krypto-Regulierungen in Europa und die Folgen des FTX-Zusammenbruchs schwerwiegende Folgen für digitale Assets wie Ethereum haben könnten. Hier heißt es abwarten.

Die vollständige Analyse von Guy findest du hier (englischsprachig).

Letzte Chance: IMPT Token Presale endet – nur noch 4 Tage bis zum Börsen-Listing

Ein Top-Coin für 2023 könnte Prognosen zufolge auch die neue umweltfreundliche Kryptowährung IMPT Token sein. Die befindet sich gerade in der letzten Vorverkaufs-Phase, wird bald auf Krypto-Börsen gelistet.

Wer sich für eine Investition interessiert, sollte sich folglich beeilen, um den Coin noch zum Presale-Preis zu bekommen. Das könnte sich lohnen: Krypto-Magazin „Bitcoinist“ bezeichnet IMPT Token als „einen der erfolgreichsten Presales 2022“ – mehr als 14,7 Millionen Dollar konnte das Projekt von überzeugten Investoren sammeln!

Hier zum IMPT Presale