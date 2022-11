Ethereum Kurs Prognose: Kurz vorm Ausverkauf! Top-Analyst bearish – hier seine Warnung

Übers Wochenende konnte Ethereum zwar tiefere Verluste vermeiden. Nun droht ETH Analysten zufolge aber erneut eine Korrektur – und die könnte eine gefährliche Abwärtsspirale für die Smart-Contract-Plattform auslösen. Was erwartet Ethereum-Anleger jetzt?

Man konnte fast die Uhr danach stellen: Das gesamte Wochenende über hielt sich Ethereum (ETH) stabil über 1.200 Dollar – und zum Beginn der Woche startete der Kurs schon kurz nach Mitternacht dann seinen Rückgang.

Bären trieben den Coin von 1.216 Dollar aus zunächst auf 1.194 Dollar, dann in einer weiteren Etappe abwärts auf bis zu 1.162 Dollar. Ein Minus von 4,4% innerhalb der letzten 24 Stunden.

Auf ein Trading-Volumen von mehr als 6 Milliarden Dollar kommt das Ethereum-Netzwerk im gleichen Zeitraum, das entspricht einem Anstieg um rund 36% seit gestern. Gut möglich also, dass es im Laufe des Tages zu weiteren Bewegungen kommt.

Mit der Korrektur hat Ethereum allerdings auch die Gewinne der letzten Tage zu einem großen Teil wieder abgegeben, wie Top-Trader Bleeding Crypto kommentiert:

„ETH: In 1 Kerze hat es fast ein ganzes Wochenende an Gewinnen ausgelöscht... Aber ihr wollt glauben, dass der Tiefpunkt erreicht ist und es niemanden mehr zum Verkaufen gibt.. Ok! LOL“