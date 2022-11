Ethereum Kurs Prognose: Krypto-Trader prognostiziert die größte Altcoin-Rallye aller Zeiten

Beim Schreiben dieses Artikels notiert der breite Kryptomarkt rund 1 % im Minus. Nach einer starken Woche mit rund 20 % Kursplus muss ETH erste Gewinne abgeben. Aktuell notiert Ether in den vergangenen 24 Stunden rund 2 % im Minus. Dennoch bleiben die kurzfristigen Aussichten hervorragend. Die aktuelle Rallye könnte sich fortsetzen und visiert den Bereich von 1775 $ als nächstes Kursziel an. Während sich in den nächsten Tagen oder Wochen herausstellen dürfte, ob die Erholung bereits nachhaltig erfolgt oder eine abermalige Bärenmarktrallye in ein massives Sell-off mündet, hat ein Krypto-Trader bereits eine klare Meinung.

@el_crypto_prof, seines Zeichens Krypto-Influencer mit rund 35.000 Followern bei Twitter, verweist in einem aktuellen Tweet auf die möglicherweise größte Altcoins-Saison aller Zeiten. Demnach sei die aktuelle Erholung erst der Anfang, die Bären lauern weiterhin auf neue Verlaufstiefs. Doch die mittelfristige Zukunft dürfte von einem massiven Bull-Run der Altcoins, angetrieben von ETH, bestimmt werden.

Ethereum Kurs fällt unter 1600 $: 1775 $ als Kursziel

Der Ausbruch aus der wochenlangen Seitwärtsrange nach dem Abverkauf post Merge wurde zuletzt bestätigt. Mit einer soliden Kursentwicklung konnte ETH auch die 1600 $ zunächst problemlos überwinden und markierte bei 1645 $ ein 7-Tage-Hoch. Nun setzten jedoch erste Gewinnmitnahmen ein, ETH fiel erneut unter 1600 $. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist jedoch intakt, die 1775 $ sind das nächste relevante Kursziel. Kurzfristig könnte sich die Konsolidierung jedoch im Hinblick auf den überkauften RSI fortsetzen.

Ethereum-Wale hodln ETH: Bullisches Signal

Das Verhalten der Ethereum-Wale lässt sich aktuell als bullisches Signal interpretieren. Denn seit dem Merge haben die 10 größten Non-Exchange-Adressen bei Ethereum 6,7 % mehr ETH gekauft., während die Exchange-Adressen einen deutlich kleineren Anteil ETH akkumulierten. Insbesondere die Ethereum-Wale sehen somit einen günstigen Einstiegszeitpunkt bei ETH.

Exchange Inflow < Exchange Outflow: Bodenbildung möglicherweise erfolgreich

Weitere On-Chain-Daten von Glassnode gehen in die gleiche Richtung. Demnach bewegt sich die Anzahl an Adressen, die ETH zu den Exchanges sendeten, auf einem 2-Jahres-Tief.

Während beim Bitcoin täglich aktuell mehr BTC zu den Exchanges gesendet werden, als andersherum, ist bei Ethereum das Gegenteil der Fall. Der Outflow übersteigt den Inflow. Der negative Exchange Net Flow untermauert die Einschätzung, dass immer weniger Ethereum-Holder ihre ETH aktuell verkaufen wollen. Dies dürfte den Kurs stützen und vorerst einen weiteren Abverkauf verhindern.

Drei neue Presale-Token als Alternative für den nächsten Bull-Run der Altcoins

Doch nicht nur Ethereum wird in den nächsten Wochen und Monaten pumpen, wenn es nach @el_crypto_prof geht. Vielmehr stehe eine neue Altcoin-Rallye bevor. Massives Kurspotenzial dürften dann auch die Coins aufweisen, die sich (noch) im Presale befinden und trotz Bärenmarkt eine steigende Nachfrage generieren. Schließlich stellen die zukunftsträchtigen Token in ihren Presales aktuell relative Stärke unter Beweis. Bei einem Bull-Run für Altcoins wären hier zweifelsfrei Multibagger denkbar.

Dash 2 Trade

Dash 2 Trade ist eine innovative Krypto-Handelsplattform, die Tradern das technische Handwerkszeug für einen profitablen Handel mit Kryptowährungen geben möchte. Die schnell wachsende Community, die multifunktionale Konzeption und das innovative ICO-Scoring sprechen für eine bullische Dash 2 Trade Prognose.

IMPT

Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT ist im Presale stark nachgefragt. Das Raising Capital nähert sich aktuell stark der 12 Millionen $ Marke. Nachdem die relevanten Contract-Informationen für den IMPT Token veröffentlicht und im Audit als sicher eingestuft wurden, nahm die Dynamik weiter zu. IMPT.io gilt insbesondere auch für langfristige Investoren als zukunftsträchtiges Investment, wenn diese an eine Disruption des Emissionshandels via Blockchain glauben.

Calvaria

Gaming-Token können die Diversifikation eines Krypto-Portfolios erhöhen, da insbesondere die Korrelation mit DeFi Token oder Meme-Coins überschaubar ist. Infolgedessen scheint der Calvaria Presale eine spannende Wahl, wenn man dem neuen NFT-Sammelkartenspiel mit Battle-Modus eine Etablierung zutraut. Um auch herkömmliche Gamer für Calvaria zu gewinnen, setzt man auf eine kostenfreie Smartphone-App, die das Onboarding erleichtern soll.

