Ethereum Kurs Prognose: Krypto-Trader erwartet Flippening – Ethereum die Zukunft, Bitcoin am Ende

Kann Ethereum den Bitcoin überholen? Zwar gab es in der vergangenen Woche eine Outperformance von ETH zu BTC – 5,5 zu 2 % in den letzten sieben Tagen. Dennoch ist das Flippening, so nennen Krypto-Experten den Machtwechsel im Kryptomarkt, noch in weiter Ferne. Aktuell hat der Bitcoin eine Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden $ im Vergleich zu 195 Milliarden $ bei Ethereum. Ergo müsste sich Ethereum erst einmal verdoppeln, während sich der Bitcoin nicht von der Stelle bewegt.

Mit rund 275.000 Followern bei Twitter ist Noah Smith @Noahpinion zweifelsfrei ein bekannter Krypto-Influencer. Am späten gestrigen Abend äußerte er sich zu den Zukunftsaussichten von Ethereum. Demnach sehe er in Ethereum die Zukunft von Kryptowährungen, während Bitcoin langfristig zu einem „verrückten Kult“ reduziert werde. Doch steht die Machtablösung wirklich bevor und welches Potenzial offenbart die langfristige Ethereum Prognose?

Wenn es um das Flippening geht, sollte man einen Blick auf die Entwicklung der Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum werfen. Denn aktuell macht Ethers Market Cap rund 48 % der Marktkapitalisierung vom Bitcoin aus. Dabei müsste ein Wert von 100 % erreicht werden, damit beide Coins die gleiche Market Cap aufweisen. Erst dann könnte Ethereum die Nummer 1 im globalen Kryptomarkt werden.

Damit kann der historische Vergleich das Flippening, das Noah Smith anvisiert, noch nicht untermauern. Zwar ist es richtig, dass ETH über weite Strecken des laufenden Jahres BTC outperformen konnte. Zwischenzeitlich lag die Flippening-Ratio nur noch knapp über 30 %. Im Anschluss erholte sich Ether zuletzt überdurchschnittlich stark. Zudem konnte Ether auch mittelfristig deutlich aufholen, da die Market Cap zwischen Ende 2018 und Anfang 2021 meist nicht mehr als 25 % der Bitcoin-Marktkapitalisierung ausmachte.

Allerdings gab es 2017 und 2018 bereits kurze Zeitpunkte, an denen Ethereum über 50 oder sogar 75 % der Bitcoin-Marktkapitalisierung erreichte. Im Anschluss gab es regelmäßig massive Korrekturen, in denen sich BTC stabiler verhielt. Ergo blieb BTC die Nummer 1, Ethereum die Nummer 2.

Bitcoin & Ethereum sind zwei Basis-Investments, die beide unterschiedliche Ziele verfolgen und deren Daseinsberechtigung somit different gerechtfertigt werden kann. Diesbezüglich lässt sich die Big Ideas Studie von Ark Invest exemplarisch anführen, die sowohl BTC als auch ETH eine starke Wertsteigerung zutraut. Demnach würde jedoch der Bitcoin mit einer potenziellen Market Cap von 28,5 Billionen $ im Bull-Case weiterhin die Nummer 1 vor Ethereum mit 20 Billionen $ Bewertung bleiben.

Ob das Flippening irgendwann kommt oder nicht, wird der Fortschritt der Adoption entscheiden, der sich durchaus in relevanten Segmenten wie DeFi oder Wertspeicher unterschiedlich entwickeln kann. Zeitnah ist zwar eine Outperformance von Ethereum zum Bitcoin möglich, für ein Flippening in 2022 oder 2023 dürfte dies jedoch nicht genügen.

