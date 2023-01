Ethereum Kurs Prognose: 3 bevorstehende Updates und zwei On-Chain-Daten, die 2023 bullisch für ETH sind

Einen Tag vor dem wichtigen Fed-Zinsentscheid konnte sich der digitale Währungsmarkt nach einem schwachen Wochenstart fangen. Angetrieben von einer Erholungsbewegung am Aktienmarkt schlossen die meisten Coins im Plus. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 1,1 %. Der Ethereum Kurs notiert vergleichbar im Plus, sodass Ether aktuell bei rund 1575 $ gehandelt wird.

Doch mit dem Fed-Zinsentscheid am morgigen Mittwoch bleibt die kurzfristige Ethereum Prognose mit Unsicherheit behaftet. Anders könnte dies trotz aller Abhängigkeit von der Makroökonomie für das gesamte Kalenderjahr 2023 aussehen. Denn hier gibt es drei bevorstehende Updates sowie zwei On-Chain-Daten, die sich nach dem Merge bullisch für Ethereum auswirken könnten.

Ethereum Upgrades 2023: Der Merge war erst der Anfang

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin sieht das Ethereum-Netzwerk nach dem Merge zu ungefähr 55 % finalisiert. Der Merge, der im September erfolgreich implementiert wurde, war somit erst der Anfang.

Auch 2023 stehen einige Upgrades an, die mittelfristige Kurstreiber sein könnten. Auf kurzfristige Pumps müssen die ETH-Holder hier nicht hoffen. Denn auch nach dem Merge gab es ein „Sell-the-News“ anstelle der erhofften Kursrallye. Drei Upgrades bei Ethereum 2023:

Shanghai-Upgrade

Die Shadow Fork für das Shanghai-Upgrade wurde bereits implementiert. Damit möchten die Entwickler die Blockchain kopieren, um die Auswirkungen des Shanghai-Upgrades auf das Mainnet zu testen. Ende Februar soll das dann öffentliche Testnet live gehen. Im Anschluss peilen die Verantwortlichen noch für den März die Finalisierung an. Entscheidend für das Upgrade ist die mögliche Abhebung von staked Ether. Denn bis dato verbleiben die Rewards für die Validatoren im Staking-Contract.

EIP-4844

Mit EIP-4844 soll das Proto-Danksharding eingeführt werden, um die Transaktionskosten für alle Layer-2-Rollup-Anwendungen weiter zu reduzieren. Mit den neuen Datenblöcken können die Daten der Layer-2 noch skalierbarer auf die Ethereum-Blockchain übertragen werden. Die Transaktionskosten der Layer-2 wie Polygon, Optimism oder Arbitrum könnten damit um bis zu 100x günstiger werden. Bereits für die erste Jahreshälfte 2023 plant man das sogenannte Cancun-Update.

Verbesserungen der EVM

Die Ethereum Virtual Machine (EVM) ist innerhalb der Ethereum-Blockchain für die Ausführung der Smart Contracts verantwortlich. In den vergangenen Jahren nahmen die Entwickler kaum Änderungen an der EVM vor. Dies soll sich 2023 ändern. Hier wird man die Gas-Gebühren für DeFi-Entwickler senken, die Implementierung von Smart Contracts optimieren und EVM zukunftsfähig aufstellen. Auch die Verbesserungen an der EVM sollen bereits im ersten Halbjahr stattfinden.

2 On-Chain-Daten, die bullisch für die Ethereum Kurs Prognose sind

Der Merge stellte das Konsensprotokoll um und verringerte den Energiebedarf von Ethereum um 99,9 %. Doch zwei andere Post-Merge-Entwicklungen sind es, die wir als stark bullisch für Ether einordnen.

Mehr Deflation – steigender Kurs

Deflation wirkt sich durch eine Verknappung des Angebots tendenziell bullisch für die Kursentwicklung aus. Wenn das Angebot von Ether durch Burning sinkt und die Tokenomics deflationär ist, steigt der Kurs zwangsläufig, wenn die Nachfrage gleichbleibt oder sogar steigt. Nach Daten von „Ultra Sound Money“ ist die Anzahl der Ether seit dem Merge um rund 5,328 ETH gesunken. Zum Vergleich wäre bei der PoW-Blockchain der Supply um 1,618,738 ETH gestiegen.

Ethereum Staking-Ratio ausbaufähig – mehr Staking bullisch für ETH

Die Ethereum-Staking-Ratio beläuft sich aktuell auf 14,15 %. Insgesamt wurden schon 27 Milliarden $ an Ethereum in den Staking-Contract einbezahlt. Im Vergleich zu anderen Layer-1 ist das Ethereum-Staking trotz steigendem Kapitalzufluss noch nicht wirklich beliebt. Denn bei Cardano beläuft sich die Staking-Ratio beispielsweise auf 72 %, obgleich die erwartete Rendite geringer ist. Mit der Möglichkeit, die Staking-Rewards abzuheben, dürften mehr ETH-Holder von der Funktionsfähigkeit überzeugt werden und in Zukunft bei einem HODL-Ansatz eine passive Einkommensstrategie mit dem Staking implementieren wollen.

Zwar prognostizieren einige Ethereum-Bären einen massiven Verkaufsdruck nach dem Shanghai-Upgrade. Schließlich können die Anleger ihre gestakten ETH aktuell noch nicht transferieren. Einem möglichen Ethereum-Crash wurde jedoch durch die Entwickler vorgebeugt. Denn die Freischaltung für Abhebungen wird sukzessive erfolgen, um die Sicherheit des Netzwerks nicht durch eine hohe Volatilität zu riskieren. Da aller Voraussicht nach einer eigenen Berechnung weniger als 100 Millionen $ Ether pro Tag abgehoben werden können, dürfte dies bei einem Handelsvolumen jenseits der 10 Milliarden $ für den Kurs kaum Auswirkungen haben.

Ethereum Alternativen

Ethereum bleibt auch 2023 eines der Basis-Investments im digitalen Währungsmarkt, das aktuell über eine Marktdominanz von rund 18,5 % verfügt. Alternativ zu Ethereum bietet der Kryptomarkt natürlich eine spannende Bandbreite an Assets zur Diversifikation. In unserem Beitrag über die besten Kryptowährungen stellt unser Industry-Talk-Team Coins mit einem attraktiven CRV vor.