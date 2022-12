Ethereum Kurs Prognose: Besser als Bitcoin! ETH holt massiv auf – kommt jetzt der Merge-Bull-Run?

Ethereum blieb nach dem Jahrhundert-Upgrade „The Merge“ hinter den Erwartungen zurück. Jetzt pumpt Ethereum allerdings, zieht sogar in Bitcoin vorbei. Blockchain-Forscher sehen bullishe Signale, und auch Trader rechnen mit einer starken Performance bei Ethereum. Kommt jetzt der Merge-Bull-Run?

Trader und Analysten blicken derzeit verblüfft auf Ethereum (ETH). Die Smart-Contract-Plattform verhält sich seit Tagen bullish, drängt auf neue Höchststände. Auch innerhalb der letzten 24 Stunden trampeln die ETH-Bullen: Kaufdruck trieb das Asset vom gestrigen Tief bei 1.253 Dollar aus auf bis zu 1.302 Dollar - ein neues lokales Hoch für Ethereum und Tagesgewinne von fast 4%.

Top-Trader Smokey kommentiert über ETHs jüngste Preisaktion:

Tatsächlich wachen ETH-Anleger schon seit einigen Tagen zu grünen Kerzen im Portfolio auf: Wie Daten von Coinmarketcap.com zeigen, kommt Ethereum aktuell auf eine Wochenperformance von +10,81%.

Die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung übertrifft damit Bitcoin nicht nur, sie lässt ihn ein gutes Stück hinter sich. Zum Vergleich: BTC konnte innerhalb der letzten 24 Stunden „nur“ +1,77% zulegen, bezogen auf die Woche ergibt sich ein Gewinn von +6,84%.

Nun werden Prognosen für Ethereum langsam wieder optimistisch, manche sogar bullish. Der vielzitierte Analyst IncomeSharks beispielsweise schreibt seinen mehr als 353.000 Twitter-Followern:

Tatsächlich kommt das bullishe Momentum nicht völlig unerwartet. Die Blockchain-Forscher von IntoTheBlock beispielsweise stellen in einer neuen Analyse fest: Es gibt sowohl für Bitcoin als auch Ethereum immer mehr aktive Adressen. Das bedeutet: Beide Coins werden immer intensiver genutzt! Und Ethereum hat hier sogar einen leichten Vorsprung. Die Forscher:

„Wir sehen einen Anstieg der aktiven Adressen bei Ethereum um etwa 36% (327.000 Adressen am 8. März 2020 gegenüber 514.000 Adressen am 1. Dezember 2022). Bitcoin verzeichnete einen bescheideneren Anstieg von 20,6% der aktiven Adressen (826.000 am 9. März 2022 im Vergleich zu 1,04 Millionen am 1. Dezember 2022).“