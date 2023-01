Enttäuschung bei der Einführung der NFT-Kollektion von Porsche - Was ist schief gelaufen?

Digital workshop at Porsche. Source: Porsche

Trotz seiner ehrgeizigen Pläne, sich in den Markt für nicht-fungible Token (NFT) zu wagen, hat es die deutsche Luxusautomarke Porsche geschafft, nur etwa 25 % seiner ersten Sammlung von 7.500 Token zu verkaufen. In etwas mehr als 24 Stunden wurden 1.909 der NFTs zu einem Preis von 0,911 ETH pro Einheit verkauft, was heute um 14 Uhr UTC etwa 1.414 Dollar entspricht.

"Unsere Inhaber haben gesprochen", heißt es auf dem speziellen Web3-Konto der Marke auf Twitter. "Wir werden unser Angebot reduzieren und die Münzprägung stoppen, um die beste Erfahrung für eine exklusive Community zu schaffen. Mehr Infos in den nächsten Stunden."

Porsches NFT-Prägewerk wurde nach Angaben des Unternehmens am 25. Januar um 6.00 Uhr UTC-5 geschlossen.

Der deutsche Automobilhersteller präsentierte seine NFT-Kollektion, die Bilder seines legendären Sportwagens Porsche 911 Carrera zeigt, erstmals auf der Art Basel im vergangenen November, wie das US-Magazin Fortune berichtete. Die Marke bewarb sie als "selten, ikonisch und zeitlos wie ihre Sportwagen".

Dass es dem Unternehmen nicht gelungen ist, ein solides Marktinteresse zu wecken, führen einige Kommentatoren auf das unzureichende Verständnis der Regeln, die für die Kryptomärkte gelten, und auf deren Abkopplung von den traditionellen Vertriebskanälen von Porsche zurück.

Einige Branchenbeobachter kritisierten Porsche für seine unzureichende Zusammenarbeit mit führenden Kryptoanbietern und die Erwartung, dass der Verkauf hohe Umsätze auslösen würde, nur weil er von einer international anerkannten Marke lanciert wurde.

"Fortune-500-Marken sollten den heutigen Web3-Start von Porsche zur Kenntnis nehmen. Man kann nicht einfach den Jargon lernen, auf einer Art Basel auftauchen und Ergebnisse erwarten. Es ist unerlässlich, mit führenden Kulturschaffenden in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, die Ihnen die Hand halten können, um Ihnen dabei zu helfen, zuerst zu BEITRAGEN. Dann starten Sie später", sagte Kai Henry, der CEO und Gründer von Fewture Studios, in einem Tweet.

Brandon Frankel, Chief Business Officer der Produktionsfirma für virtuelle Konzerte NoCap Shows, stimmte zu, dass Porsches Herangehensweise an den NFT-Markt Teil eines größeren Problems sei, da viele globale Unternehmen es versäumten, ihre Marketingstrategien an die Realität der Kryptosphäre anzupassen und sie wie jede andere Branche behandelten.

"Das ist so typisch für große Marken - sie wollen 'innovativ' sein und Grenzen überschreiten, aber wenn sie es jemals tun, hören sie nicht zu oder sie engagieren die falschen Agenturen. Es ist verrückt", sagte Frankel in einem Tweet. "Als jemand, der mehr Markendeals gemacht hat, als ich mich je erinnern kann, kann ich wahnsinnig viele Beispiele dafür nennen, dass sie einfach nicht zuhören oder denken, dass sie kreativ sein wollen, und dann auf denselben alten Mist zurückgreifen".