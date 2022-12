Elon Musk behauptet, Sam Bankman-Fried habe mehr als 1 Milliarde Dollar an die Demokraten gespendet

Elon Musk. Source: a video screenshot, Elon Musk Zone / YouTube

Elon Musk, CEO von Tesla, SpaceX und Twitter, hat angedeutet, dass Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO von FTX, bis zu 1 Milliarde Dollar an die Demokraten gespendet haben könnte.

In einem Tweet vom Samstag antwortete Musk auf Will Manidis, Mitbegründer und CEO von ScienceIO, der behauptete, Bankman-Fried habe "einen der renditestärksten Geschäfte aller Zeiten" gemacht, indem er 40 Millionen Dollar gespendet habe und für den Diebstahl von über 10 Milliarden Dollar an Nutzergeldern nicht ins Gefängnis gegangen sei:

"Das ist nur die öffentlich bekannt gegebene Zahl. Seine tatsächliche Unterstützung für die Wahlen der Demokraten liegt wahrscheinlich bei über 1 Milliarde Dollar. Das Geld ist irgendwo hin geflossen, also wo ist es hin?"

Nach den verfügbaren Daten war SBF im Wahlzyklus 2021-2022 nach dem Milliardär George Soros der zweitgrößte Spender für die Demokratische Partei. Nach Angaben von Opensecrets spendete er 39.884.256 Dollar an die Demokraten.

Einige in der Krypto-Community kritisierten Musk für seine Spekulationen, für die es angeblich keine Beweise gibt. "Diese Aussage ist so unglaublich unverantwortlich", kommentierte ein Nutzer.

In der Tat hat SBF stolz mit seinen Spenden an die Demokratische Partei geprahlt. Was er jedoch bis vor kurzem nicht preisgab, war, dass er denselben Betrag an die Republikanische Partei gespendet hat.

In einem kürzlich geführten Interview behauptete Bankman-Fried, dass er ebenso große Summen an die Republikaner gespendet hat. "Ich habe an beide Parteien gespendet. Ich habe beiden Parteien ungefähr den gleichen Betrag gespendet", sagte Bankman-Fried der Krypto-Kommentatorin und Bürgerjournalistin Tiffany Fong.

"Alle meine Spenden an die Republikaner waren verdeckt", sagte er und bezog sich dabei auf politische Spenden, die nicht öffentlich bekannt gegeben werden. "Der Grund dafür waren nicht regulatorische Gründe, sondern die Tatsache, dass die Reporter ausflippen, wenn man an die Republikaner spendet. Sie sind alle super liberal, und ich wollte diesen Streit nicht haben.

Die nicht offengelegten Spenden sind aufgrund der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Citizens United aus dem Jahr 2010 rechtlich möglich, die es Spendern erlaubt, Politikern anonym Geld zukommen zu lassen.

Die Enthüllung erfolgt inmitten wachsender Empörung gegen SBF und der Tatsache, dass er bisher noch nicht von Gesetzgebern befragt wurde.

FTX, das Anfang des Monats Konkurs angemeldet hat, hat einer geschätzten Million Kunden und Anlegern Verluste in Milliardenhöhe zugefügt. Gegen FTX laufen derzeit Ermittlungen der Securities and Exchange Commission (SEC) und des Justizministeriums (DOJ), zweier hochrangiger Aufsichtsbehörden, wegen des falschen Umgangs mit Kundengeldern.

Ein Twitter-Nutzer behauptete, dass dies ein schwerwiegender Vorwurf sei. Sie meinten: "Schwere Anschuldigungen von Elon Musk, dass POTUS gestohlene Gelder für seine Präsidentschaftskandidatur angenommen hat."

Wie berichtet, hat Musk behauptet, dass er Bankman-Fried nie vertraut hat und sagte, dass er "meinen Bs-Detektor auslöste", als er 3 Milliarden Dollar als Finanzierung für seine Twitter-Übernahme anbot.