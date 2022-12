Eine der größten Bitcoin-Mining-Firmen meldete gerade Konkurs an - was das für die Krypto-Industrie bedeutet

Core Scientific, eines der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat inmitten fallender Kryptowährungspreise und in die Höhe schießender Energiepreise Konkurs angemeldet und ist damit das jüngste Opfer des anhaltenden Kryptowinters.

Am Mittwoch beantragte das Unternehmen in Texas Insolvenzschutz nach Chapter 11. In dem Antrag heißt es, dass Core Scientific über Vermögenswerte in Höhe von 1 bis 10 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von ebenfalls 1 bis 10 Milliarden US-Dollar verfügt.

Das Unternehmen hat seinen Konkurs auf unbezahlte Schulden in Höhe von 7 Millionen US-Dollar von Celsius Network, einem bankrotten Kryptowährungskreditunternehmen, sowie auf den Einbruch der Kryptopreise und die steigenden Energiekosten für das Mining zurückgeführt.

In den Gerichtsunterlagen sagte Core Scientific, dass es in den drei Monaten bis zum 30. September 2022 einen Nettoverlust von 434,8 Millionen US-Dollar erlitten hatte und zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung nur 4 Millionen US-Dollar an Liquidität hatte. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Konkurs bis Ende Oktober auf dem Tisch liegt.

Core Scientific schürft nach Proof-of-Work-Kryptowährungen wie Bitcoin. Der Prozess, der teure Ausrüstung und viel Strom erfordert, beinhaltet die Versorgung von Rechenzentren im ganzen Land, die mit hochspezialisierten Computern vollgepackt sind, die mathematische Gleichungen berechnen, um Transaktionen zu validieren und gleichzeitig neue Token zu erzeugen.

Core Scientific erreichte Mitte 2021 eine Rekordbewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar, als das Unternehmen über ein Special Purpose Acquisition Vehicle (SPAC) an die Börse ging. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens war jedoch bis zum Ende des Handels am Dienstag auf 78 Millionen US-Dollar gefallen, wobei die Aktie im vergangenen Jahr um über 98 % gefallen ist.

Neben Core Scientific haben auch andere Krypto-Mining-Firmen mit dem Marktrückgang zu kämpfen. Argo Blockchain, Iris Energy und Greenidge Generation gehören zu den bekannteren Bitcoin-Mining-Unternehmen, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben.

Dieses Jahr war eines der schlimmsten in der Geschichte des Krypto-Sektors, mit einem Wert von über einer Billion Dollar, der vom Markt vernichtet wurde. Steigende Zinssätze und die zunehmende Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung haben den Preisverfall weiter begünstigt.

Während der Absturz des Kryptomarktes wichtige Akteure der Branche wie den Krypto-Hedge-Fonds Three Arrows Capital und Celsius ausgeschaltet hat, kam der größte Schlag, nachdem FTX, einst die drittgrößte Kryptobörse der Welt, im vergangenen Monat Insolvenzschutz beantragt hatte.

Wie berichtet, wurde Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer von FTX, Anfang des Monats auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte.

Der Southern District of New York hat gegen SBF Anklage in acht Fällen erhoben, darunter Drahtbetrug und Verschwörung durch Missbrauch von Kundengeldern. Unabhängig davon erhob die Securities and Exchange Commission Anklage gegen SBF wegen "Orchestrierung eines Plans zum Betrug von FTX-Anlegern".