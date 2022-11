Ein Leitfaden für Krypto-Sparpläne zur Verzinsung von Bitcoin und Dogecoin

Es gibt zahllose Möglichkeiten, mit Ihren Kryptowährungen Gewinne zu erzielen, vom HODLing über Staking, Gaming, Swing-Trading und NFT-Investitionen. Die bei weitem sicherste und profitabelste Möglichkeit, Ihre Bitcoin zu investieren, ist jedoch die Eröffnung eines Wallet-Sparplans.

Was sind die Vorteile von Krypto-Sparplänen?

Sparpläne bieten eine vorher festgelegte, vorhersehbare Rendite, sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten, ohne dass Sie stundenlang vor einem Bildschirm sitzen müssen, um Preise zu beobachten und Transaktionen durchzuführen.

Minimaler Aufwand - keine Marktanalyse oder Verwaltung von offenen Positionen erforderlich

- keine Marktanalyse oder Verwaltung von offenen Positionen erforderlich Kein Risiko - die Gewinne bleiben gleich, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt

- die Gewinne bleiben gleich, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt Hohe Zinsen - Gewinne, die weit mehr als das Hundertfache dessen betragen, was eine traditionelle Bank bietet

Worauf sollten Sie bei einem Krypto-Sparplan achten?

Die besten Sparpläne bieten hohe Zinssätze über eine sichere Wallet und ermöglichen es Ihnen gleichzeitig, Ihren Sparplan an Ihre spezifischen Krypto-Bedürfnisse anzupassen.

Der Wallet-Anbieter, der derzeit schneller wächst als jeder andere auf dem Markt, ist das zinstragende Wallet- und Krypto-Service-Ökosystem von ArbiSmart. Die von der EU zugelassene Plattform, die erstmals 2019 eingeführt wurde, bietet die höchsten Zinssätze der Branche und hat einen soliden Ruf für zuverlässigen Service, sichere Aufbewahrung und stetige, vorhersehbare Gewinne.

Aus diesem Grund werden wir ArbiSmart als Anwendungsfall nutzen, um zu zeigen, wie man mit einem Sparplan Gewinne erzielen kann und auf welche Merkmale man achten sollte.

Unverwüstlichkeit: ArbiSmart ist in der Lage, Zuverlässigkeit und Beständigkeit zu erreichen, indem es eine risikofreie, bärensichere Strategie für investierte Fonds verwendet, die eine Absicherung gegen fallende Preise bietet.

ArbiSmart führt eine automatisierte Krypto-Arbitrage für die in Sparplänen gehaltenen Gelder durch, die durch die Ausnutzung vorübergehender Preisineffizienzen an den Börsen einen Gewinn erzielt. Dabei handelt es sich um kurze Zeiträume, in denen eine Kryptowährung zur gleichen Zeit zu unterschiedlichen Preisen erhältlich ist. Preisineffizienzen treten mit der gleichen Regelmäßigkeit auf, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt, und sind oft das Ergebnis eines unterschiedlichen Handelsvolumens oder einer unterschiedlichen Liquidität zwischen einer kleineren und einer größeren Börse.

Die Krypto-Arbitrage-Plattform von ArbiSmart ist mit fast 40 Börsen verbunden, wo der Algorithmus rund um die Uhr Hunderte von Münzen überwacht und nach Preisunterschieden sucht. Der Algorithmus ist in der Lage, mehrere Transaktionen gleichzeitig abzuwickeln und identifiziert Preisineffizienzen, indem er den Coin zum niedrigsten verfügbaren Preis kauft und dann zum höchsten verkauft, um einen Gewinn aus der Spanne zu erzielen.



Flexible Sparoptionen: Die Inhaber von ArbiSmart-Geldbörsen können ihr Geld sicher und zinslos aufbewahren, wenn es ihnen wichtig ist, jederzeit auf ihr Geld zugreifen zu können. Alternativ können sie die Gelder in einem Sparplan festhalten. Die Pläne können bereits nach 1 oder 3 Monaten auslaufen, aber auch nach längeren Zeiträumen von 2, 3 oder 5 Jahren. Je länger die Gelder gesperrt sind, desto höher ist der Zinssatz.

Wallet-Inhaber können außerdem aus 25 verschiedenen unterstützten Währungen wählen, darunter beliebte Coins wie BTC, ETH und SHIB oder FIAT-Währungen wie EUR, USD und GBP.

Wallet-Besitzer haben auch eine Reihe von Optionen, wie sie die Zinsen, die täglich ausgezahlt werden, erhalten können. Erstens können sie die täglichen Zinsen auf ein spezielles, verfügbares Guthaben schicken, von dem sie jederzeit abgehoben werden können. Zweitens können sie die Zinsen zusammen mit dem Kapital, das sie erwirtschaftet haben, auf dem Sparguthaben festschreiben, um einen höheren Zinssatz zu erhalten. Schließlich können sie für die höchste Rendite die täglichen Zinsen in den einheimischen Token RBIS umwandeln, auch wenn der Sparplan auf eine andere Währung lautet, und sie bis zum Ablauf des Plans in einem gesperrten Guthaben anlegen.

Konstante, branchenweit hohe Renditen: Inhaber von ArbiSmart-Geldbörsen können bis zu 147 % Zinsen pro Jahr verdienen - der höchste Satz aller seriösen Wettbewerber in diesem Bereich.

Der genaue Betrag, den ein Wallet-Besitzer verdient, hängt von seinem Account Level ab. Der Kontostatus basiert darauf, wie viel RBIS sie besitzen, also bedeutet mehr RBIS einen höheren Zinssatz für Sparpläne in Bitcoin, Euro oder einer anderen unterstützten Währung.

Die Renditen sind vollständig vorhersehbar, und unabhängig davon, ob sich der Markt in einem Abschwung oder in einem Aufschwung befindet, bleibt der Zinssatz gleich und kann im Voraus berechnet werden, bevor ein Sparplan eröffnet wird.

Um mit einem ArbiSmart Wallet-Sparplan überhaupt Zinsen zu erhalten, muss ein Wallet-Inhaber einen Kontostatus der Anfängerstufe 1 haben, was den Besitz von 1.000 RBIS erfordert. Um mehr an ihren Bitcoin oder einer anderen bevorzugten Währung zu verdienen, müssen sie mehr RBIS kaufen, um eine höhere Kontostufe zu erreichen.

Ein Sparplan kann in jeder der 25 verschiedenen Währungen eröffnet werden, die von der ArbiSmart-Wallet unterstützt werden, aber ein RBIS-Guthaben bringt eine höhere Rendite als Guthaben in jeder anderen Währung.

Benutzerfreundliche Einrichtung: Einfachheit ist der Schlüssel, und dies ist ein weiterer Bereich, in dem ArbiSmart den Standard setzt. Die Eröffnung eines Sparplans ist so einfach, dass sie von jedem durchgeführt werden kann und in wenigen Minuten erledigt ist:

Registrieren Sie sich bei ArbiSmart Kaufen Sie mindestens 1.000 RBIS über eine Börse oder mit ein paar Fingertipps über die Registerkarte RBIS Management im Dashboard-Menü. Gehen Sie auf die Registerkarte Einzahlung und zahlen Sie Kapital in einer der 25 unterstützten Währungen ein Wechseln Sie zur Registerkarte "Zinsen verdienen" und wählen Sie eine Währung und einen Zeitraum für den Plan Entscheiden Sie, wie Sie die täglichen Gewinne erhalten möchten Geben Sie einen Einzahlungsbetrag ein und klicken Sie auf Bestätigen Die Zinsen werden ab dem ersten Tag gutgeschrieben.

Welche anderen Gewinnquellen können generiert werden?

Bei der Eröffnung eines Sparplans lohnt es sich, die allgemeine Gesundheit des Projekts, das die Wallet anbietet, zu beachten, die Stärke des Tokens zu bewerten und alle anderen Kryptoprodukte und -dienstleistungen zu beurteilen, die es möglicherweise anbietet.

Der native Token von ArbiSmart beispielsweise steigt kontinuierlich im Wert, während Bitcoin und andere etablierte Münzen weiter an Wert verlieren. Analysten prognostizieren einen Anstieg auf das 25-fache des aktuellen Wertes des Coins bis Ende 2022, mit noch besseren Gewinnen im Jahr 2023.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass immer mehr Krypto-Besitzer auf der Suche nach einem beständigen Gewinn in einem Bärenmarkt sind und mehr ArbiSmart-Wallets eröffnen. Um in den Genuss von Zinsen auf Sparpläne zu kommen, ist der Besitz von RBIS erforderlich, so dass die Nachfrage nach Token steigt. Da immer mehr RBIS in Sparplänen gebunden und aus dem allgemeinen Umlauf genommen werden, schrumpft das RBIS-Angebot, das endlich ist. Sobald die Nachfrage das verfügbare Angebot übersteigt, wird der Preis der RBIS-Token noch weiter ansteigen.



Es gibt noch einen weiteren Faktor, der Druck auf das begrenzte RBIS-Angebot ausübt und die Nachfrage nach Token antreibt. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 fügt das ArbiSmart-Entwicklungsteam dem ArbiSmart-Ökosystem eine Reihe neuer Dienste hinzu, die alle die Verwendung des RBIS-Tokens erfordern und ihre eigenen individuellen Einnahmequellen bieten werden.

Handel, Glücksspiel, Sammeln und Yield-Farming

Im 4. Quartal dieses Jahres wird ArbiSmart eine neue mobile Anwendung für den Kauf, die Lagerung und den Austausch von Kryptowährungen einführen.

Unmittelbar danach wird ein Marktplatz für den Kauf und Verkauf von nicht-fungiblen Token, eine ArbiSmart NFT-Sammlung und ein DeFi-Protokoll mit einzigartigen Gamification-Funktionen veröffentlicht. Das Protokoll wird es Renditebauern ermöglichen, Gelder zu verleihen und Liquidität für Belohnungen von bis zu 190.000% APY plus 0,3% der Gebühren auf jeden Handel bereitzustellen.

Im ersten Quartal 2023 wird ArbiSmart eine Kryptowährungsbörse sowie ein Spiel-zum-Verdienen-Metaversum mit RBIS als Spielwährung starten, in dem Besucher reale Gewinne für den Kauf, Verkauf und die Entwicklung virtueller Grundstücke erzielen können.

Kapitalgewinne

All diese Dienste werden die Nutzung von RBIS erfordern, was die Nachfrage in die Höhe treibt, die durch die Vernetzung der Dienste noch gesteigert wird. Zum Beispiel wird ein ArbiSmart NFT nicht nur als Kunstinvestition dienen, sondern auch die Punktzahl eines Renditebauern im DeFi-Protokoll erhöhen, was dessen APY steigert, oder es kann als In-Game-Gegenstand im Metaverse dienen. Außerdem wird es finanzielle Vorteile für die Verwendung des RBIS-Tokens geben, wie z. B. einen Rabatt, wenn die Wechselgebühren in RBIS bezahlt werden.

All diese Faktoren werden dazu beitragen, den Token-Preis in die Höhe zu treiben, was zusätzlich zu den Erträgen aus Sparplänen oder anderen RBIS-Dienstleistungen zu potenziell enormen Kapitalgewinnen führen kann.

Für 72 Stunden ab der Veröffentlichung dieses Artikels bietet ArbiSmart eine Sonderaktion an. Jeder, der innerhalb dieser drei Tage einen neuen Sparplan für die Brieftasche eröffnet, erhält 1.000 Punkte GRATIS. Damit sind sie berechtigt, vom ersten Tag an Zinsen auf Sparpläne in allen unterstützten Währungen zu erhalten, ohne RBIS kaufen zu müssen.

