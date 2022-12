Ein Blick ins Innere von Alameda - Sam Bankman-Frieds gefallene Krypto-Hedgefonds-Investitionen werden hier aufgedeckt

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, New York Times / YouTube

Der Venture-Capital-Zweig von Sam Bankman-Frieds Krypto-Handelsunternehmen Alameda Research hatte illiquide Investitionen im Wert von mehr als 5,4 Milliarden Dollar, die sich auf fast 500 Unternehmen verteilten, wie neu veröffentlichte Dokumente zeigen.

Die von Bankman-Fried kontrollierten Risikoinvestitionen scheinen alles abzudecken, von Metaverse-Gaming-Unternehmen über Krypto-Mining, Kreditvergabe und Wallet-Entwicklung bis hin zu nicht verwandten Branchen wie Wetten, künstliche Intelligenz (KI), Verlagswesen und Online-Banking.

Die Investitionen in die 500 Unternehmen wurden von 10 verschiedenen Holdinggesellschaften gehalten, die alle mit Alameda Research und FTX verbunden sind und von Sam Bankman-Fried kontrolliert werden, wie die Dokumente zeigen.

Die Dokumente wurden zuerst von der Financial Times in einem Artikel am Dienstag veröffentlicht.

Investitionen in SpaceX, Sequoia Capital und andere

In den Dokumenten werden unter anderem der Risikokapitalriese Sequoia Capital, Anthony Scaramuccis Firma SkyBridge Capital, Elon Musks Weltraumforschungsunternehmen SpaceX und der KI-Forscher Anthropic genannt.

Some of the companies Sam Bankman-Fried had investments in. Source: Financial Times

Dem Artikel zufolge stammen die Screenshots aus einer Excel-Tabelle von Anfang November. Das war etwa zur gleichen Zeit, als Bankman-Fried nach Finanzmitteln suchte, um sein Unternehmen angesichts eines zunehmenden Ansturms auf die Einlagen von FTX-Kunden über Wasser zu halten.

Laut FT, die sich auf eine Person beruft, die mit den Rettungsbemühungen vertraut ist, wurden die Kalkulationstabellen von FTX in dem Versuch erstellt, die Anlagen als Sicherheit für potenzielle neue Kreditlinien von Investoren anzubieten.

Verschwommene Grenzen zwischen FTX und Alameda

In dem FT-Artikel wird ferner darauf hingewiesen, dass das jetzt veröffentlichte Anlageportfolio den Ermittlern helfen könnte, herauszufinden, ob die Handels- und Börsengeschäfte von Bankman-Fried getrennte Einheiten waren oder nicht.

Bankman-Fried hat immer wieder betont, dass es eine klare Trennung zwischen FTX, der Börse, und den Handelsaktivitäten von Alameda gibt. Wie bereits berichtet, hat FTX jedoch in der Vergangenheit Milliarden von Dollar an Nutzergeldern an Alameda Research verliehen, um riskante Wetten zu finanzieren.

Bankman-Fried hat in einem früheren Interview zugegeben, dass er in das Risikokapitalgeschäft von Alameda involviert war, hat sich aber bisher geweigert, Fragen über einen Missbrauch von FTX-Kundengeldern zu beantworten.