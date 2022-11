Dogecoin Kurs Prognose: DOGE pumpt um 30 % in 24 Stunden – ist das 1 $ Kursziel realistisch?

Coingecko gibt das aktuelle Kursplus beim Dogecoin mit 28 % in den vergangenen 24 Stunden an. Damit setzt sich die Rallye mit hohem Volumen fort. In der vergangenen Woche explodierte der Dogecoin Kurs mittlerweile um rund 160 %. Das Aufwärtsmomentum ist stark, immer mehr Trader springen erneut auf den Zug der Meme-Coins auf. Während der breite Kryptomarkt heute rund 1 % im Plus notiert, beläuft sich der Wertzuwachs der Meme-Coins auf über 20 % bei der Marktkapitalisierung, wenn man die Daten von CoinMarketCap berücksichtigt.

Der jüngste Pump verläuft dynamisch, der Dogecoin (DOGE) führt die Outperformance der Meme-Coins an. Erste Krypto-Trader und DOGE-Fans rufen bereits eher unrealistische Kursziele von 1 $ in den nächsten Wochen aus. Doch dafür müsste sich der Dogecoin Kurs Stand jetzt noch mehr als versechsfachen – unsere Dogecoin Kurs Prognose.

Starker Kurssprung beim Dogecoin: DOGE 30 % im Plus

Der Dogecoin erlebte in den vergangenen 24 Stunden eine dynamische Aufwärtsbewegung. Während sich der DOGE gestern zunehmend über 0,12 $ stabilisierte, gab es am heutigen frühen Morgen starken Kaufdruck. Mit zunehmendem Handelsvolumen explodierte der DOGE und schoss direkt über 0,15 $. Nennenswerte Gewinnmitnahmen gab es seitdem keine. Das Momentum bleibt stark bullisch. Trader fragen sich nun, ob sie noch in Dogecoin investieren sollten – zweifelsfrei eine individuelle Frage, bei der die Risiken jedoch nicht ignoriert werden dürfen.

20 Milliarden $ Market Cap: Rechtfertigung steht noch aus

Mit dem jüngsten Pump beim Dogecoin katapultierte sich die Market Cap wieder auf über 21 Milliarden $. Der Dogecoin notiert aktuell auf Marktrang 8 und hat damit in der vergangenen Woche auch Cardano abgelöst. Hier notiert der DOGE nur noch knapp hinter Binance USD (BUSD) oder XRP (XRP), obgleich der fundamentale Nutzen wohl unbestritten deutlich geringer ausgeprägt ist. Eine derartige Market Cap muss langfristig gerechtfertigt werden. Ob dies gelingt, wird erst die Zukunft zeigen – Risiken existieren zweifelsfrei.

RSI signalisiert stark überkauften Zustand beim Dogecoin

Der jüngste Pump beförderte den Dogecoin in einen stark überkauften Zustand. Der RSI notiert aktuell bei rund 95 auf Tagesbasis. Damit werden Gewinnmitnahmen zunehmend wahrscheinlicher. Doch die Vergangenheit zeigt bei Meme-Coins, dass die Community die Kurse oftmals über ein gesundes Level hinaus pushen kann. Shortselling war bei derartigen Meme-Coins selten eine gute Idee. Ein Einstieg könnte jedoch nach Gewinnmitnahmen bei klar definiertem Setup erfolgen.

Twitter-Integration fest im Dogecoin Kurs eingeplant

Seit der voranschreitenden Übernahme von Twitter durch Elon Musk kennt der Dogecoin Kurs kein Halten mehr. Eine Performance von über 160 % in nur einer Woche ist aussagekräftig. Die Twitter-Integration scheint mehr und mehr im Kurs eingeplant. Dazu trägt auch Elon Musk bei, der erst heute auf Twitter ein Hunde-Bild mit einem Twitter-Shirt postete.

Krypto-Anleger interpretieren dies als Zeichen für die bevorstehende Implementierung des geliebten Hunde-Coins Dogecoin. Dies birgt jedoch auch Risiken, falls die Adaption scheitert oder die User diese nicht wirklich annehmen. Denn die Kursentwicklung speist sich aktuell doch vornehmlich aus dem Umstand, dass der DOGE bei Twitter ein Erfolg wird.

Hier Dogecoin gebührenfrei handeln

Dogecoin-Hype vorbei? Dann sind diese drei Coins eine spannende Wahl

Die Dogecoin-Rallye ist in vollem Gange. Doch allein der Abschlag von rund 80 % zum ATH offenbart, dass auch massive Verluste bei falschem Einstiegszeitpunkt drohen. Wer nicht im aktuellen Pump kaufen möchte oder eine Rechtfertigung der Market Cap sowieso für unmöglich hält, kann bei risikobereitem Ansatz auch neue Token in die Anlagestrategie einbeziehen. Denn hier winken nicht nur während des Presales (mit einer preislichen Staffelung) beträchtliche Buchgewinne, sondern auch eine reale Outperformance nach IEO. Drei Kandidaten, die aktuell noch günstig im Presale erhältlich sind:

Dash 2 Trade

In der zweiten Presale-Phase kostet ein Dash 2 Trade Coin 0,05 $. Nach weniger als zwei Wochen konnte das neue Krypto-Projekt bereits über 3,5 Millionen $ einnehmen. Die Vision könnte nicht zukunftsträchtiger sein – mit Dash 2 Trade soll eine Art Bloomberg-Terminal für Kryptowährungen entstehen. Das leistungsstarke Dashboard soll dank multifunktionaler Konzeption spürbaren Mehrwert beim Krypto-Trading dank Informationstiefe schaffen. Der ICO ist für 2023 geplant. Der gigantische Markt rund um das Krypto-Trading, das erfahrene Team und die hohe Sicherheit machen Dash 2 Trade zu einer Kryptowährung mit Potenzial.

Dash 2 Trade hier kaufen

IMPT

Die umweltfreundliche Kryptowährung erlebt einen überaus erfolgreichen Presale, der vor weniger als einem Monat startete. Mittlerweile konnte IMPT fast 12 Millionen $ im Presale einnehmen. Dabei könnte das Impact-Projekt nicht nur kurzfristig einen Pump nach ICO bringen, sondern langfristig Mehrwert bieten. Denn ein nachhaltiger Wandel soll eben auch über den oftmals kritisierten Krypto-Sektor herbeigerufen werden. Als ERC-20-Token profitiert IMPT von dem geringeren Energieverbrauch des Ethereum-Netzwerks nach dem Merge und möchte zugleich den Emissionshandel via Blockchain-Technologie disruptieren.

IMPT jetzt kaufen

Calvaria

Play-2-Earn-Games strahlen einen ganz besonderen Reiz aus, wenn man Unterhaltung mit lukrativen Rewards verbinden kann. Dennoch beschränkte sich die Begeisterung bis dato auf Krypto-affine Gamer, während der Mainstream weiterhin die herkömmlichen Spiele wählt. Calvaria möchte endlich Mainstream und Krypto-Space zusammenführen. Dafür setzt man auf einen dualen Ansatz, der aus kostenlosem Smartphone-Game und anschließendem Play-2-Earn-Game besteht. Wenn die Conversion von herkömmlicher Gaming-App zum Krypto-Game besser gelingt, könnte die Nachfrage nach dem nativen Token RIA exponentiell steigen.

Hier Calvaria kaufen

Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN