DOGE gewinnt schon wieder 14%: Kann Dogecoin zu 0,1 $ aufsteigen?

Die letzten Wochen verliefen für den Dogecoin sehr positiv. Bereits am Wochenende vergangener Woche konnte der DOGE einen deutlichen Sprung verzeichnen. Mitte der Woche stieg er um weitere 14 % und kämpft mittlerweile um die 0,0940 USD Marke. In diesem Artikel möchten noch einen Schritt weitergehen und die Frage beantworten, ob es für den DOGE sogar möglich sein wird, die Marke von 0,1 USD zu erreichen.

Der Dogecoin ist eine der wenigen Kryptowährungen, die es relativ stabil durch das Jahr 2022 geschafft haben. Immer wieder erlebte der Kurs kleinere Hochphasen, von denen er langfristig profitieren konnte. Dennoch ist er immer noch deutlich von der wichtigen 0,1 USD Marke entfernt.

Zum Jahresbeginn 2023 stellte sich eine Rallye in den Kursen ein. Bitcoin und Ethereum performten in dieser Woche sehr positiv. Im Vergleich performte der Dogecoin nicht allzu stark, dennoch ist der Anstieg erwähnenswert. Am Mittwoch erlebte er einen sprunghaften Anstieg von 14 Prozentpunkten.

Seither zeigt sich ein wechselhaftes Bild mit Auf und Abs, der Aufwärtstrend bleibt allerdings bestehen. Damit befindet sich der DOGE aktuell auf einem Niveau von 0,088 USD.

Warum steigt der DOGE?

Betrachtet man die makroökonomischen Faktoren, die dem Krypto-Markt derzeit geboten werden, ist zwar immer noch keine Zeit für Freudensprünge, doch es ist eine deutliche Erholung zu beobachten. Die FED gab bekannt, den Leitzins in Zukunft deutlich langsamer anheben zu wollen. Auch die Inflationsraten scheinen zu stagnieren.

Diese Faktoren spielten im vergangenen Jahr eine große Rolle und ließen die Kurse im Frühjahr einbrechen. Sollte sich die Wirtschaft nun also stabilisieren, würde der Krypto-Markt in jedem Fall davon profitieren.

Des Weiteren ist es auch rund um die Geschehnisse der FTX Krise ruhiger geworden. Durch eine mögliche Übernahme von FTX Japan und FTX EU könnten einige Trader ihre Gelder zurückerhalten. Auch die führende Kryptobörse Binance bewies nach den schwierigen Monaten Stabilität. Die Sorgen um die veröffentlichten Zahlen erwiesen sich als unberechtigt. Die Plattform besitzt genügend Rücklagen und beweist damit in diesen schwierigen Zeiten Sicherheit.

Es scheint also als würde der Kryptomarkt wieder zur Ruhe kommen. Demnach könnten die Bullen wieder Einzug erhalten und der DOGE Preis könnte schon bald wieder ansteigen.

Dogecoin unterscheidet sich von anderen Altcoins

Doch der DOGE ist kein gewöhnlicher Altcoin. Denn er befindet sich in einer Art Abhängigkeit mit Elon Musk. Der Milliardär und Tesla Gründer sprach in der Vergangenheit immer wieder positiv über den Coin. Sobald Musk einen Tweet über DOGE veröffentlicht hatte, sprang der Kurs in die Höhe. Immer wieder bekennt er sich als Krypto-Unterstützer und betonte, DOGE in Zukunft immer unterstützen zu wollen.

Des Weiteren bietet er die Kryptowährung als Zahlungsmittel im Tesla Merchandise-Shop an. Mit dem abgeschlossenem Twitter-Kauf könnte die Akzeptanz und Weiterentwicklung der ehemaligen Scherzwährung in Zukunft ansteigen. Denn Musk erklärte bereits, dass er sich vorstellen könnte, die digitale Währung auch in den Kurznachrichtendienst zu integrieren.

Aktuell wirken also sehr viele Faktoren auf den Kurs ein. Neben der wirtschaftlichen Lage wirkt auch der Twitter-CEO Elon Musk auf ihn ein. Als CEO von Twitter steht dieser seit seinem Kauf in der Kritik. Der Kurs und die weitere Annahme durch eine eventuelle Zusammenarbeit sind also auch von ihm abhängig.

Wer sich die Frage stellt, ob DOGE derzeit eine gute Investition ist, sollte diesen in den kommenden Tagen und Wochen also genau beobachten. Sollten sich die genannten Faktoren zu Gunsten des Coins entwickeln, könnte dieser sich erneut auf den Weg in Richtung 0,1 USD machen.

Einer dieser Faktoren könnte bereits in den Startlöchern stehen. Der Dogecoin drosselte den CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr um rund 25 %.

DOGE reduziert CO2 Ausstoß: Elon Musk ist zufrieden

Die Thematik rund um den Klimaschutz findet langsam, aber sicher auf Fuß in der Kryptowelt. Elon Musk ist mit seinem Unternehmen Tesla bereits auf dem richtigen Weg, den CO2 Ausstoß der Menschen zu verringern. Er setzt sich für eine saubere Umwelt ein. Aus diesem Grund distanzierte er sich auch von dem Bitcoin, dieser ist nämlich für seinen hohen Stromverbrauch bekannt.

Dank ihm konnte nun auch der DOGE den CO2 Ausstoß um 25 % verringern. Musk teilte seine Freude über dieser Zusammenarbeit bereits im Jahr 2021 auf Twitter. Damals schrieb er von vielversprechendem Potenzial.

Der DOGE Kurs performt aktuell gut, dennoch überzeugt er die Investoren nicht so stark wie es Bitcoin und Co. tun. Das liegt an den immer noch schwierigen Umständen. Dennoch könnte er in diesem Jahr erneut ansteigen. Trader, die nach einer rentablen Alternative suchen, sollten einen Blick auf Tamadoge werfen. Dieser Meme-Coin bietet einen echten Use-Case und besitzt viel Potenzial.

Tamadoge: Beta-Version überzeugt Nutzer

Im Tamaverse sollen die Benutzer in Zukunft zahlreiche Spiele nutzen können. Hier werden sie sich um ihren eigenen NFT basierten Tamadoge kümmern können. Sobald dieser stark genug ist, können die Gamer gegen andere Tama-Nutzer antreten und mit einem Hundekampf echtes Geld verdienen.

Bereits die Beta-Version der Tama-Games, in der zunächst die Arcade-Versionen veröffentlicht wurden, überzeugten die Nutzer. Die Spieler können hier ihren persönlichen NFT Hund nutzen und Münze für Münze die Rangliste hinaufklettern. Wer am Ende unter den Top 10 landet, wird mit echten Tama-Token belohnt.

Doch nicht nur die Spiele sind durchdacht. Die Entwickler beschlossen, für den Token keinerlei Gebühren zu verlangen. Eine Burnrate in Höhe von 5 % soll die Zukunft des Projektes sichern.

Schon der Vorverkauf des Tokens verlief überaus vielversprechend. Dieser war innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Analysten gehen durch den Anwendungsfall und dem gesund geplanten Ökosystem davon aus, dass der Coin in diesem Jahr enorm ansteigen könnte. Die Entwickler haben mit Tamadoge viele Pläne. In wenigen Wochen sollen die Spiele veröffentlicht werden. Im Sommer soll dann die TAMA App folgen.

