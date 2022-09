Do Kwon kehrt zu Twitter zurück, obwohl er von Interpol gesucht wird, und die LUNC-Rallye hält an

Source: Screenshot/Terra/YouTube

Do Kwon, der Mitbegründer von Terraform Labs und dem Terra-Netzwerk, ist zu Twitter zurückgekehrt, obwohl Staatsanwälte in Südkorea nun seine Bitcoin (BTC) und Kryptoassets einfrieren - während die Preise von TerraLunaClassic (LUNC) die Inhaber weiterhin auf eine holprige Reise mitnehmen.

Gestern bestätigte die Abteilung für Finanz- und Wertpapierkriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul, dass Interpol eine Red Notice herausgegeben hat. Die Mitteilung ist ein hochrangiges Ersuchen an Polizeibeamte in aller Welt, Kwon ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen", bis er ausgeliefert oder übergeben wird oder ähnliche rechtliche Schritte eingeleitet werden.

YTN berichtete, dass fünf weitere Terraform-Führungskräfte, darunter der Finanzchef des Unternehmens, ebenfalls auf der Interpol-Liste der "Red Notice" stehen.

Doch der trotzige Kwon schien von der Entwicklung unbeeindruckt und teilte seinen Twitter-Followern mit, dass er sich "nicht versteckt" und regelmäßig "in Einkaufszentren herumspaziert" - obwohl er sich scheute, seinen genauen Aufenthaltsort zu verraten.

Er schien sich sogar über seine Ankläger lustig zu machen, indem er schrieb, dass "für etwas, das einen Hinweis im Namen trägt", Interpol "sicher keinen Hinweis gibt". In der Tat ergab eine Suche nach Kwons Namen in der Interpol-Datenbank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels keine Ergebnisse.

Kwon schien gut gelaunt zu sein und tauschte mit einer Reihe von Anhängern Witze aus.

Aber die Dinge scheinen sich für den CEO in seinem Heimatland Südkorea zu erhitzen.

Das erwähnte Medienunternehmen erklärte, dass Staatsanwälte dabei sind, Token einzufrieren, von denen "angenommen wird, dass sie Kwon gehören". Diese Münzen werden Berichten zufolge auf einer ungenannten Krypto-Börse in Übersee gehalten, die nun mit der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul "kooperiert", so YTN.

Wo ist Do Kwon?

Die Behörde bat letzte Woche Interpol um Unterstützung, nachdem sie Anfang des Monats einen eigenen Haftbefehl gegen Kwon und die fünf anderen Führungskräfte ausgestellt hatte. Das südkoreanische Außenministerium versucht, Kwons Reisepass einzuziehen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Kwon sei im April nach Singapur "geflohen", obwohl die dortige Polizei erklärt hat, Kwon halte sich nicht mehr in Singapur auf. Es sei "offensichtlich", dass Kwon jetzt "auf der Flucht" sei.

Die Staatsanwaltschaft will Kwon und seine Kollegen wegen des Verkaufs von "nicht registrierten Wertpapieren" und Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz anklagen.

Aber der Ansturm an Aktivitäten scheint die Volatilität auf dem LUNC-Markt ausgelöst zu haben. Nach einem stetigen Anstieg in den ersten Stunden des Tages (UTC) ist der Wert der Münze in den letzten 30-40 Minuten stark gefallen.

Source: CryptoCompare

Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN