Digital Currency Group kündigt große Umstrukturierung an: Genesis Trading und Lending Arms sollen verkauft werden

Quelle: AdobeStock / Timon

Das in Schwierigkeiten geratene Kryptounternehmen Genesis hat eine Einigung mit den Hauptgläubigern erzielt, die einen Verkauf des Krypto-Kredit- und Handelsbereichs des Unternehmens vorsieht.

Als Teil der neuen Vereinbarung wird Barry Silberts massives Krypto-Konglomerat Digital Currency Group (DCG) seinen bestehenden Schuldschein in Höhe von 1,1 Mrd. USD gegen wandelbare Vorzugsaktien tauschen, die von DCG ausgegeben werden. Darüber hinaus wird DCG die bestehenden Laufzeitdarlehen aus dem Jahr 2023 durch ein neues Laufzeitdarlehen refinanzieren, das an die Gläubiger in Höhe von ca. 500 Mio. $ ausgezahlt wird.

Die Vereinbarung sieht ferner vor, dass die DCG ihre Beteiligung an Genesis Global Trading in eine Holdinggesellschaft mit der Bezeichnung Genesis Global Holdco einbringen wird. Dies würde alle Unternehmen von Genesis unter ein gemeinsames Dach bringen und bedeutet, dass DCG den Krypto-Kredit- und Handelszweig von Genesis verkaufen würde.

Laut Genesis wird die Vereinbarung "den Wert für alle Genesis-Kunden und -Stakeholder maximieren".

Genesis stellte am 19. Januar einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 des US-Konkursrechts. In einer Ankündigung schlug das Unternehmen damals eine Lösung vor, die es "dem Unternehmen ermöglichen würde, unter neuen Eigentümern hervorzugehen."

Zu den Gläubigern, die an der neuen Vereinbarung beteiligt sind, gehören DCG - der Eigentümer von Genesis - sowie eine "Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern", die zusammen Forderungen in Höhe von mehr als 2 Mrd. USD vertreten, so eine Pressemitteilung von Genesis.

Winklevoss-eigene Börse steuert 100 Millionen Dollar bei

Laut der Pressemitteilung ist auch die Kryptobörse Gemini Teil der neuen Vereinbarung und wird im Rahmen des Deals 100 Mio. USD für ihre Earn-Kunden bereitstellen.

Gemini hat Genesis als Partner für Earn genutzt, und die Nutzer konnten die auf ihren Earn-Konten hinterlegten Gelder nicht mehr abheben, seit Genesis Mitte November letzten Jahres die Rückzahlungen eingestellt hat.

Laut Cameron Winklevoss bedeutet der Deal, dass die Earn-User ihre Guthaben nicht zurückerhalten werden:

Der Streit um das Earn-Programm führte zu einer hitzigen öffentlichen Debatte zwischen den Winklevoss-Zwillingen, denen Gemini gehört, und dem CEO von DCG, Barry Silbert. In den letzten Monaten eskalierte der Konflikt so weit, dass Cameron Winklevoss sogar den DCG-Vorstand aufforderte, Silbert von seinem Posten zu entlassen:

