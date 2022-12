Digital Asset Management-Firmen verzeichnen den niedrigsten Stand an gehaltenen Geldern seit Dezember 2020 - was ist da los?

Vermögensverwaltungsunternehmen, die im Kryptobereich tätig sind, verzeichneten im November einen Rückgang ihrer verwalteten Vermögenswerte (AUM) um durchschnittlich 14,5 % und damit den schlechtesten Monat für die Branche seit Dezember 2020.

Die Zahlen wurden in einem neuen Bericht des Kryptoforschers CryptoCompare enthüllt, der darauf hinwies, dass die Rückgänge durch Ängste im Zusammenhang mit dem Engagement bei der kollabierten Kryptobörse FTX und das Potenzial für eine Ansteckung anderer Akteure in der Branche angeheizt wurden.

Die neuesten Daten zeigen nun, dass die gesamten AUM in digitalen Anlageprodukten im November auf 19,6 Mrd. US-Dollar gefallen sind, den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Zufälligerweise markierte der Dezember 2020 auch das letzte Mal, dass die Bitcoin (BTC)-Preise in etwa auf dem gleichen Niveau wie heute gehandelt wurden.

ETH-Fonds gewinnen Marktanteil

Speziell bei den Bitcoin-gesicherten Anlageprodukten sank die Summe der verwalteten Vermögen im November um 15,9 % auf 13,4 Mrd. Euro, so der Bericht. Der Bericht fügte hinzu, dass dies der größte Rückgang der AUM von Bitcoin-gesicherten Produkten seit Juni dieses Jahres war.

Bemerkenswert ist, dass der Marktanteil von Bitcoin-gesicherten Produkten im November um knapp 1 % auf 68,9 % sank. Gleichzeitig stieg der Marktanteil von Anlageprodukten, die mit Ethereum (ETH) unterlegt sind, den zweiten Monat in Folge auf 24,9 % der gesamten Krypto-AUM.

Grayscale dominiert weiterhin den Krypto-Anlagebereich

Erwähnenswert in dem Bericht ist auch die Tatsache, dass die von Grayscale emittierten Anlageprodukte weiterhin das gesamte AUM für kryptogestützte Produkte dominieren. Und das, obwohl die Muttergesellschaft von Grayscale, Barry Silberts Digital Currency Group (DCG), den Zusammenbruch von FTX nicht unbeschadet überstanden hat. Darüber hinaus kämpft Genesis Global - ein weiteres Unternehmen unter dem Dach der DCG - Berichten zufolge ums Überleben, nachdem es ihm nicht gelungen ist, genügend frisches Kapital aufzubringen.

Dem Bericht zufolge hatten die Produkte von Grayscale ein Gesamtvermögen von 14,7 Mrd. USD, was 75,5 % des Gesamtmarktes ausmacht. Das zweite Unternehmen auf der Liste war XBT Provider, ein Emittent zahlreicher börsengehandelter Kryptoprodukte in Europa, mit einem Gesamt-AUM von 1,03 Mrd. USD oder 5,3 % des Gesamtmarktes.

Physisch gesicherte börsengehandelte Spot-Fonds (ETFs) und börsengehandelte Produkte (ETPs) sind in mehreren europäischen Ländern börsennotiert, aber Versuche, dies auch in den USA zu tun, wurden bisher von der SEC abgelehnt. Stattdessen hat die SEC zugelassen, dass Bitcoin-ETFs, die durch Terminkontrakte abgesichert sind, an amerikanischen Börsen notiert werden.