Dieses neue Play-2-Earn-Game setzt auf Marktführerschaft und könnte 2023 um das 12-fache explodieren

Ein neuer Krypto-Presale ist gestartet. In den nächsten Wochen möchte die Meta Masters Guild 4,970,000 $ einnehmen und damit die Entwicklung einer zukunftsträchtigen Online-Gaming-Gilde vorantreiben – immer mit dem Fokus auf das wachstumsstarke Mobile-Gaming. Der Presale von MEMAG startete am 11. Januar 2023 – fortan erhalten Investoren in sieben Phasen die Chance, die nativen ERC-20-Token für Play-2-Earn-Games günstig zu erwerben und dabei bereits massive Buchgewinne zu erzielen.

Play-2-Earn: Krypto-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen

On-Chain-Daten offenbarten in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum im Gaming-Segment des digitalen Währungsmarkts. Mit dem innovativen Konzept Play-2-Earn, bei welchem Gamer lukrative Rewards verdienen können, sollten Kryptos endlich die Massenadoption erreichen. Zweifelsfrei gab es erfolgreiche P2E-Games – für den ganz großen Wurf hat es dennoch nicht gereicht. Oftmals legten die Games ausschließlich Wert auf Belohnungen und vernachlässigten den Unterhaltungsfaktor.

Doch für eine rentable Ausschüttung der Rewards ist ein beständiges Spielerwachstum erforderlich, was eben nur mit einem hohen Spaßfaktor gelingt. Meta Masters Guild möchte vom überdurchschnittlichen Wachstum der Krypto-Games profitieren und setzt dabei vornehmlich auf den Massenmarkt – deshalb haben sich die Verantwortlichen für den mobilen Fokus entschieden.

Meta Masters Guild: Die Online-Gaming-Gilde für Unterhaltung & Rewards

Das MEMAG-Team möchte die Macht zur Community zurückgeben und positioniert sich als starker Befürworter dezentraler Konzepte. Mit einem regelmäßigen Community-Engagement möchte man deshalb eine leidenschaftliche Gemeinschaft aufbauen, die die Gaming-Gilde prägen wird.

Mit führenden Blockchain-Entwicklern möchte man als Gilde vielfältige Gaming-Projekte umsetzen und dabei zwecks Zugänglichkeit auf einen einzigen Token setzen – MEMAG.

Da die Massenadoption bei vielen P2E-Games bis dato an dem Suchtfaktor und dem Unterhaltungswert scheiterte, wählt Meta Masters Guild einen anderen Weg: Statt Play-to-Earn setzt man auf Play-AND-Earn, damit die Rewards eine nette Ergänzung zum innovativen Spieleerlebnis werden.

MEMAG Presale in sieben Phasen: Buchgewinne von 230 % vor ICO möglich

Der MEMAG Presale ist in sieben Phasen aufgeteilt. Dies macht einen frühen Einstieg besonders attraktiv. Denn aktuell kann man den ERC-20-Token, der im Mittelpunkt der Online-Gaming-Gilde stehen wird, für 0,007 $ kaufen. Da der Endpreis vor ICO bei 0,023 $ liegen wird, sind Buchgewinne von über 225 % bereits im Vorverkauf möglich. So läuft der Meta Masters Guild Presale ab:

Presale-Phase Token-Preis Anzahl der Token Raising Capital 1 0,00700 $ 70,000,000 490,000 $ 2 0,01000 $ 63,000,000 630,000 $ 3 0,01300 $ 56,000,000 728,000 $ 4 0,01600 $ 49,000,000 784,000 $ 5 0,01900 $ 42,000,000 798,000 $ 6 0,02100 $ 35,000,000 735,000 $ 7 0,02300 $ 35,000,000 805,000 $

Darum könnte der Meta Masters Guild Token explodieren

Doch warum könnte man dem Meta Masters Guild Token, Stand jetzt, eine überdurchschnittliche Performance zutrauen? Diese fünf Gründe machen MEMAG zu einem neuen Coin, auf den man in den nächsten Wochen zweifelsfrei einen Blick werfen sollte.

1. Fokus auf das wachstumsstarke Mobile-Gaming

Nach Daten von Statista liegt die Penetrationsrate des Mobile-Gamings aktuell bei rund 20,3 %, im Jahr 2027 schon bei 23,2 %. Das Marktvolumen soll auf 4,5 Milliarden $ bis 2027 ansteigen und damit ein jährliches Umsatzwachstum von über 5 % erzielen. Mobile-Gaming scheint in der Lage, auch im Anschluss ein den Erwartungen übertreffendes Wachstum zu erzielen – Meta Masters Guild konzentriert sich genau auf dieses Segment.

2. Rewards mit Gaming erzielen, Staking von MEMAG möglich

Im gesamten Gaming-Ökosystem von Meta Masters Guild können die Gamer Rewards erzielen und sich einen lukrativen Nebenverdienst aufbauen. Die verschiedenen P2E-Games können je nach persönlichen Vorlieben angesteuert werden. Als ERC-20-Token wird in Zukunft auch das Staking von MEMAG möglich sein.

3. Eigener NFT-Marktplatz

Zugleich integriert die Meta Masters Guild einen eigenen NFT-Marktplatz, auf welchem die In-Game-Assets gehandelt werden können. Alle Assets werden unveränderlich und dauerhaft auf der Ethereum-Blockchain gespeichert. Der eigene NFT-Marktplatz ermöglicht den intuitiven Handel und Kauf von Items für die verschiedenen P2E-Games der Online-Gaming-Gilde.

4. Hoher Unterhaltungsfaktor: Play-AND-Earn

Die herkömmlichen Probleme aus dem Play-AND-Earn-Segment sollen gezielt angegangen werden, indem man in der Online-Gaming-Gilde den Spaßfaktor mehr in den Vordergrund rückt. Das MEMAG-Team hält diesen Ansatz bestmöglich geeignet, um eine schnelle Abwanderung der Gamer zu vermeiden, wenn diese ausschließlich auf lukrative Rewards abzielen. In erster Linie kann man bei Meta Masters Guild unterhaltsame P2E-Games finden, die eben als nettes Extra Rewards integriert haben.

5. Coinsniper-Verifizierung und Contract-Audit

Bereits im frühen Stadium haben die Verantwortlichen von Meta Masters Guild eine KYC-Verifizierung bei Coinsniper durchgeführt und auch den Contract-Code von SolidProof auditieren lassen.

Wie jetzt MEMAG Token kaufen?

Wer jetzt MEMAG Token kaufen möchte, kann einfach die offizielle Website der Meta Masters Guild besuchen. Hier findet man alle Informationen über den Krypto-Vorverkauf, das Whitepaper und vieles mehr. Nach einer eigenständigen Analyse kann man die MEMAG Token direkt über die Website kaufen. Da es sich um einen ERC-20-Token handelt, kann man ETH/USDT vorher erwerben, das Krypto-Wallet verbinden und dann die Coins einfach gegen MEMAG swappen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, MEMAG Token via Kreditkarte direkt über die Website zu kaufen.