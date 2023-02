Dieses Jahr wird es keine Krypto-Werbung während des Super Bowls geben - hier ist der Grund

Source: Adobe / m.mphoto

Das größte Sportereignis in Amerika, der Super Bowl, wird keine Werbung für Kryptowährungen enthalten, und FTX ist teilweise dafür verantwortlich.

Laut Associated Press sagte Mark Evans, Executive Vice President of Ad Sales bei Fox Sports, dass einige Anzeigen für mehr als 7 Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot verkauft wurden, während die meisten zwischen 6 und 7 Millionen Dollar verkauft wurden.

Super Bowl LVII wird am Sonntag, dem 12. Februar 2023, ausgetragen. Und jedes Jahr bietet dieses Ereignis eine riesige Bühne für Werbetreibende, um ihre Produkte vor mehr als 100 Millionen Menschen zu präsentieren - mit etwa 43 % der US-Zuschauer im Jahr 2021, die sich die Werbespots ansehen.

Im Gegensatz zum letzten Jahr, als Kryptounternehmen in Scharen die Bühne teilten, was dazu führte, dass die Veranstaltung als "Crypto Bowl" bezeichnet wurde, wird es 2023 keine von ihnen geben.

Evans wurde mit den Worten zitiert,

"Es gibt überhaupt keine Vertretung dieser Kategorie an diesem Tag."

Insbesondere gab es zwei Krypto-Werber, die Werbespots "gebucht und fertig" hatten, während zwei andere "an der Ein-Meter-Linie" waren, sagte Evans. Der Zusammenbruch der FTX-Börse beendete dies jedoch. Die Geschäfte wurden nicht abgeschlossen.

Es gab noch eine weitere bemerkenswerte Auswirkung der Ereignisse im Krypto-Bereich. Während der Großteil der Super Bowl-Werbung viel früher als üblich verkauft wurde, so Evans, und mehr als 90 % davon bis zum Ende des Sommers weg waren, verkauften sich die restlichen Spots langsamer. Etablierte Werbetreibende kauften erstklassige Positionen, und der Rest wurde teilweise durch "die Implosion des Krypto-Raums sowie allgemeine Sorgen der Werbetreibenden über die globale Wirtschaft beeinflusst."

Um mehr ins Detail zu gehen, gab Evans laut Sports Business Journal drei Gründe an, warum bestimmte Super Bowl-Werbeverkäufe (wie z. B. Spots, die in der Pre-Kick-Show übrig geblieben sind, und Spots für die Verlängerung, die möglicherweise nicht stattfinden) langsamer als in den Vorjahren waren. Der erste Grund ist, wie erwartet, der Zusammenbruch von FTX und anderen Kryptounternehmen, die mehrere Spots frühzeitig gekauft hatten, sich aber inzwischen zurückgezogen hatten.

"FTX hatte sich sogar zu einem 60-Sekunden-Spot verpflichtet", hieß es.

Die anderen beiden Gründe sind, dass die Werbetreibenden aufgrund von Lieferkettenproblemen, die einige der Produkte betrafen, für die sie Werbung machen wollten, einen Rückzieher gemacht haben, und dass einige Unternehmen "wegen der Wirtschaft verunsichert waren", so der Bericht.

Wie berichtet, wurden beim letztjährigen Super Bowl Werbespots von großen Unternehmen gezeigt, darunter Coinbase, Crypto.com, eToro und FTX. Auch die große Biermarke Bud Light von Anheuser-Busch, die Anfang des Jahres eine Partnerschaft mit Nouns DAO einging, einem Projekt für nicht-fungible Token (NFT), das Avatare auf der Grundlage von Substantiven generiert, zeigte die "Noun glasses" NFTs in ihrer Super Bowl-Werbung.

"Nur weil Fox Sports dieses Jahr keine Krypto-Werbung verkauft hat, bedeutet das nicht, dass Sie keine sehen werden, wenn Sie zuschauen", bemerkte The Verge und fügte hinzu, dass Anzeigen lokal für einen viel niedrigeren Preis gekauft werden können.