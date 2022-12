Diese 20 Millionen $ Kryptowährung könnte sich diese Woche verzehnfachen

Macht man sich auf die Suche nach Kryptowährungen mit einem starken Momentum im aktuellen Marktumfeld wird man wohl kaum auf den Bitcoin oder Ethereum aufmerksam. Vielmehr notieren die wertvollsten Kryptowährungen der Welt auch heute relativ unverändert. Kurzfristig scheinen andere Investments die bessere Wahl. Obgleich auch die langfristigen Aussichten der folgenden, umweltfreundlichen Kryptowährung vielversprechend scheinen, wollen wir uns auf den Status quo konzentrieren.

Denn mit hoher Dynamik im Presale sind die letzten 24 Stunden angebrochen, in denen Früh-Investoren den IMPT Coin für 0,023 $ kaufen können. Unweigerlich nähert sich der IMPT Presale einem beeindruckenden Raising Capital von 20 Millionen $ im Bärenmarkt. Der IEO am Mittwoch könnte hier bereits massive Kurspotenziale freisetzen, wenn man das bullische Momentum über den Presale hinaus zum IEO retten kann.

„IMPT.io ist eine einzigartige Lösung, die es den Nutzern nicht nur ermöglicht, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und dem Planeten zu helfen, sondern auch ihre Auswirkungen zu verfolgen.“

Letzter Tag angebrochen: IMPT Presale endet in weniger als 24 Stunden

Der letzte Tag des Krypto-Presales ist bereits angebrochen. Um 09 Uhr deutsche Zeit wird der IMPT Vorverkauf morgen früh enden. Somit verbleiben weniger als 24 Stunden, um den IMPT Token noch günstig zu kaufen. Vor etwas über zwei Monaten begann der IMPT Vorverkauf am 03. Oktober und konnte trotz ungünstigem Marktumfeld fast 20 Millionen $ einsammeln – beeindruckend!

Denn zunächst war es der Bärenmarkt, der digitale Währungen in seiner Gesamtheit belastete. Später kam dann noch der spektakuläre Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX – mitsamt manch einer Veröffentlichung, die eher an Hollywood als die Finanzindustrie erinnert. Dennoch konnte IMPT kontinuierlich relative Stärke in Relation zum Gesamtmarkt unter Beweis stellen. Der IMPT Token erfreute sich steigender Beliebtheit und sammelte kontinuierlich Kapital ein – aktuell summiert sich das Raising Capital rund 23 Stunden vor Presale-Ende auf 18,3 Millionen $. Es scheint nicht zu vermessen, dass der umweltfreundliche Coin zumindest auch noch die 19 Millionen $ erreicht.

Diese Summe erinnert übrigens an den Tamadoge Token, der bereits vor einigen Wochen seinen ICO wagte und den gleichen Betrag in einem erfolgreichen Presale einsammeln konnte. Im Anschluss pumpte TAMA in den ersten Handelsstunden stark und brachte Früh-Investoren mehr als eine Verzehnfachung des initialen Investments. Ein Fingerzeig für 10x bei IMPT?!

FOMO-Effekt im Presale: Jeder will den grünen 10x Coin

Beeindruckend ist ebenfalls die Geschwindigkeit in den letzten Tagen. Die Verantwortlichen entschieden sich ob des unsicheren Marktumfelds nach der FTX-Insolvenz und der weit fortgeschrittenen Produktentwicklung für eine Verkürzung des Presales. Dies generierte einen ersten FOMO-Effekt. Denn der zukunftsträchtige grüne Coin zielt auf Megatrends ab, die in den nächsten Monaten überdurchschnittliches Wachstum generieren könnten. Ergo möchte man den IMPT Token noch für fixe 0,023 $ kaufen, bevor der Preis bald aus dem schwerer prognostizierbaren Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage entsteht. Der FOMO-Effekt könnte auch im Laufe des heutigen Sonntags noch einmal hervortreten.

Drei Exchange-Listings am Mittwoch, dem 14. Dezember: Bullisch!

Die Planung für den IEO fügt sich stimmig in das ambitionierte Konzept von IMPT.io ein. Denn IMPT konnte drei Krypto-Börsen für die initialen Notierungen in der nächsten Woche gewinnen: die führende Ethereum-DEX Uniswap und die CEX LBank sowie Changelly. Die Liquidität sollte somit zum IEO mehr als genügen, um einen positiven Start in den öffentlichen Handel zu bedingen. Zugleich verwiesen die Verantwortlichen erst kürzlich auf fortgeschrittene Planungen hinsichtlich sieben (!) weiterer Notierungen, über welche man in den nächsten Wochen informieren möchte. An Kurstreiber scheint einiges auf Früh-Investoren zu warten.

Krypto-Influencer sehen potenziellen Tenbagger: Explodiert IMPT 10x in dieser Woche?

Krypto-Presales gehören traditionell zu den spannendsten Segmenten im breiten Kryptomarkt, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen garantierten. Das zukunftsträchtige Konzept, das nachhaltige Branding und das starke Momentum führen dazu, dass einige Krypto-Influencer und Analysten den IMPT Token als potenziellen 10x Coin einstufen. Beispielsweise veröffentlichte der YouTuber Jacob Bury in der laufenden Woche ein Video, in welchem er auf die potenzielle Verzehnfachung des initialen Investments verweist.

Schnell IMPT für 0,023 $ kaufen: ICO-Preis 0,0253 $ - 10 % Upside zum aktuellen Preis

Der Krypto-Presale bietet Anlegern aktuell die Chance, IMPT Token für 0,023 $ in der zweiten Phase des Presales zu kaufen. Early-Bird-Investoren konnten in der ersten Phase IMPT bereits für 0,018 $ akkumulieren. Doch immer noch bietet sich die Chance auf schnelle Buchgewinne. Schließlich legte das IMPT.io-Team mittlerweile den Launch-Preis auf 0,0253 $ fest. Der 10 %-Aufschlag im Vergleich zum Presale garantiert schnelle Gewinne bis zum ICO. Denn die ersten Kurse werden bei 0,0253 $ taxieren.

Schnell sein, könnte sich insbesondere im Hinblick auf die hohe Dynamik in den vergangenen Tagen lohnen. Denn mit einem 10 % Upside beim IEO dürfte der Verkaufsdruck gering bleiben. Die meisten Investoren wollen sich entweder langfristig an der ersten, weltweiten Plattform für den Blockchain-basierten Handel von Emissionszertifikaten beteiligen oder zumindest höhere Gewinne einstreichen. Dies indiziert eine eher bullische Entwicklung nach dem Handelsstart, wenn die Nachfrage durch neue Investoren auf ein eher knappes Angebot trifft, da IMPT-Holder ihre Token voraussichtlich nicht schnell verkaufen wollen.